США находятся в критической точке помощи Украине, - Госдепартамент

США находятся в критической точке помощи Украине, исчерпано около 95% ранее выделенных средств.

Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы находимся в критической точке помощи Украине. Пентагон публично заявил, что они исчерпали где-то около 95% своих средств для оказания помощи Украине", - заявил Миллер.

По словам Миллера, в Госдепе считают, что Палате представителей необходимо срочно принять дополнительные запросы на финансирование для Украины и Израиля "не только для финансирования помощи Израилю в вопросе безопасности, но и финансирования гуманитарной помощи, которую мы запрашивали для населения Сектора Газа". Миллер отмечает, что помощь критически важна как для безопасности и благосостояния населения Сектора Газа, так и долгосрочных интересов безопасности Израиля.

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