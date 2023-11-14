США находятся в критической точке помощи Украине, - Госдепартамент
США находятся в критической точке помощи Украине, исчерпано около 95% ранее выделенных средств.
Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы находимся в критической точке помощи Украине. Пентагон публично заявил, что они исчерпали где-то около 95% своих средств для оказания помощи Украине", - заявил Миллер.
По словам Миллера, в Госдепе считают, что Палате представителей необходимо срочно принять дополнительные запросы на финансирование для Украины и Израиля "не только для финансирования помощи Израилю в вопросе безопасности, но и финансирования гуманитарной помощи, которую мы запрашивали для населения Сектора Газа". Миллер отмечает, что помощь критически важна как для безопасности и благосостояния населения Сектора Газа, так и долгосрочных интересов безопасности Израиля.
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Despite the new focus on the Middle East, President Joe Biden has vowed to keep up the tens of billions of dollars for Ukraine to fight back Russian invaders, but he faces skepticism from parts of the rival Republican Party.
"We, in all of our conversations with the Ukrainian government, make clear that we will continue to stand by them, that we will continue to back them," State Department spokesperson Matthew Miller told reporters. (с)
іран, кацапи, китай дивлячись на таку слабку позицію тільки потирає руки😡
ще і єрмак туди поїхав щоб точно нічого не дали
марафон, тепла вана, рожеві окуляри - як вже це заїб*ло