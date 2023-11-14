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Новости Помощь Украине
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США находятся в критической точке помощи Украине, - Госдепартамент

міллер

США находятся в критической точке помощи Украине, исчерпано около 95% ранее выделенных средств.

Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы находимся в критической точке помощи Украине. Пентагон публично заявил, что они исчерпали где-то около 95% своих средств для оказания помощи Украине", - заявил Миллер.

По словам Миллера, в Госдепе считают, что Палате представителей необходимо срочно принять дополнительные запросы на финансирование для Украины и Израиля "не только для финансирования помощи Израилю в вопросе безопасности, но и финансирования гуманитарной помощи, которую мы запрашивали для населения Сектора Газа". Миллер отмечает, что помощь критически важна как для безопасности и благосостояния населения Сектора Газа, так и долгосрочных интересов безопасности Израиля.

Читайте также: Приоритет Конгресса США – избежать "шатдауна", помощь Украине нуждается в больших обсуждениях, – спикер Джонсон

Автор: 

Госдепартамент США (1857) США (27334)


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Топ комментарии
+26
Я так розумію що і бруківку навіть не будуть перекладати?
Пздц, це ж виходить що й укриття в них будуть без барабанів...
Журба
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14.11.2023 23:32 Ответить
+22
Типу він колись починався. Перднули в калюжу,та й все. Гітлер би вже біля Уралу стояв з такою "допомогою".
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14.11.2023 23:46 Ответить
+21
Пропав у інформпросторі. А так красиво по вухах каталися.
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14.11.2023 23:38 Ответить
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Фініт а-ля комедія
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15.11.2023 00:20 Ответить
Трампісти ******.
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15.11.2023 00:24 Ответить
ПОРА ОЛИГАРХОВ ДОИТЬ !)
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15.11.2023 00:29 Ответить
Не знайшов, а знайшов ось що:

Despite the new focus on the Middle East, President Joe Biden has vowed to keep up the tens of billions of dollars for Ukraine to fight back Russian invaders, but he faces skepticism from parts of the rival Republican Party.

"We, in all of our conversations with the Ukrainian government, make clear that we will continue to stand by them, that we will continue to back them," State Department spokesperson Matthew Miller told reporters. (с)
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15.11.2023 00:48 Ответить
Кажете грошей нема, снарядів нема? Більше схоже на гру в кривеньку качечку.
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15.11.2023 00:51 Ответить
А відчувається як у США критичні дні.
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15.11.2023 01:30 Ответить
Ага, закінчилися запаси старих банкнот. Допомогли так допомогли. "стару дриль пафосно віддали"
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15.11.2023 04:17 Ответить
І це нато і сша хтось має боятися???
іран, кацапи, китай дивлячись на таку слабку позицію тільки потирає руки😡
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15.11.2023 05:00 Ответить
"Весь мир театр, а люди в нем актери"...але щось він більше скидується на театр абсурду
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15.11.2023 05:53 Ответить
сплячий казав, що все буде добре, бо ж є лендліз
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15.11.2023 08:49 Ответить
зелена дипломатія руліт
ще і єрмак туди поїхав щоб точно нічого не дали
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15.11.2023 08:58 Ответить
У критичній точці США опиняться у разі ненадання Україні допомоги.
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15.11.2023 10:27 Ответить
Чим ви переймаєтеся , включіть земарафон або кумедні серіальчики , там все ОК .Але що , піпєц підкрався незамітно , не проканає , бамкнув дзвін десь півроку тому .Коли недоНаполеон почав "наїзди" на держави що найбільше допомагали Україні .І бобик здувся .
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15.11.2023 10:43 Ответить
згадую марафонське: путін думав Ізраїлем відволікти світ від України, а вийшло навпаки. Байден проситиме для України 61 млрд $ .

марафон, тепла вана, рожеві окуляри - як вже це заїб*ло
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15.11.2023 11:18 Ответить
Сколько крику было про какой-то ленд-лиз. Право президента США оказывать военную помощь Украине без согласования с Конгрессом. Оказалось всё пшиком.
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15.11.2023 11:46 Ответить
Сейчас тебе расскажут что США всё сделали для ленд-лиза, это Украина не захотела помощи.
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15.11.2023 12:57 Ответить
Вы зачем нерукопожатного прислали ?
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15.11.2023 19:39 Ответить
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