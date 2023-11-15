Палата представителей США одобрила проект финансирования без финансовой помощи для Украины
Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
Палата представителей приняла законопроект спикера Майка Джонсона о финансировании, чтобы предотвратить шатдаун.
Теперь Сенат должен будет одобрить его до пятницы.
Законопроект предусматривает продление финансирования до 19 января приоритетных направлений.
Остальные направления правительства будут финансироваться до 2 февраля.
Законопроект не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине.
Топ комментарии
+40 Sophia Duglass
показать весь комментарий15.11.2023 01:34 Ответить Ссылка
+21 Pavel Bortsevych
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+19 три - пятнадцать
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агентів у США - ось і виростили
А в ЕС вирощували арабську діаспору . Сплачували кожному по 700 евро допомоги у місяц на людину- а ті старанно народжували , збільшуючи бюджет родини .
ось зараз усі ці дармоїди ще протести по ЕС роблять проти еаропейців.
китаю допомогли виростити єкономику
рашке допомогли з колен піднятися на нефтедоларах.
БОГ, бережи европейську ідентичність
а виростили в Словаччині
потім самі себе перестріляли і відібране пропили....
впевнені, що хочте повторити?
трамповня пітляє, як кацапня від українського дрону в голій полі
це саме тей бубін лехторат.
Я б більше сподівався на Сенат, ну не схвалили сенатори законопроект про бюджет, що поробиш. Якщо ж він пройде, то в США немає не лише двопартійної підтримки України, але й однопартійної, доведеться захищатися з врахуванням цього фактору.
Добре що цивілізований світ складається з суверенних держав, які не залежать від внутрішньоамериканських партійних чвар
в мене є свої думки, але мені цікаво чи співпадають вони з вашими - цікаво мненіє українців в Україні - не забугорних як я....
соррі просто ріже вухо...
З Зеленським у нас немає майбутнього...
презумція невинуватості - не чули про таке? Фактично цим вкидом знецінюєте всі попередні твердження , з якими можна погодитись
це "боротьба нанайських хлопчиків", популізм, називайте як хочете
яскрава показуха "боротьби за всьо хорошеє проти всього поганого"
але дійсно, до лютого ніякої допомоги не буде ...
в лютому, скоріш за все, знову з'явиться, тобто треба три місяці протриматися на допомозі від Європи
але є й гірші новини, наприклад перемовини байдена з сі цзінь піном
там будуть ділити світ, сподіваюсь тільки Азію