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Палата представителей США одобрила проект финансирования без финансовой помощи для Украины

джонсон

Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Палата представителей приняла законопроект спикера Майка Джонсона о финансировании, чтобы предотвратить шатдаун.

Теперь Сенат должен будет одобрить его до пятницы.

Законопроект предусматривает продление финансирования до 19 января приоритетных направлений.

Остальные направления правительства будут финансироваться до 2 февраля.

Законопроект не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине.

Читайте также: Приоритет Конгресса США – избежать "шатдауна", помощь Украине нуждается в больших обсуждениях, – спикер Джонсон

Автор: 

Конгресс США (1249) Джонсон Майк (136)


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Топ комментарии
+40
30 років вирощували кацапських
агентів у США - ось і виростили
А в ЕС вирощували арабську діаспору . Сплачували кожному по 700 евро допомоги у місяц на людину- а ті старанно народжували , збільшуючи бюджет родини .

ось зараз усі ці дармоїди ще протести по ЕС роблять проти еаропейців.

китаю допомогли виростити єкономику
рашке допомогли з колен піднятися на нефтедоларах.

БОГ, бережи европейську ідентичність
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15.11.2023 01:34 Ответить
+21
Це вже демократи петляють, а трампісти їх заганяють в куток. Не буде ніякого вето. Зараз Байдену доведеться погоджуватися на цей закон без допомоги України, щоб не допустити колапс. В них вже передвиборча кампанія пішла, в якій Україна є розмінною монетою. "Мудрий нарід" в Україні обрав собі таку саму нікчему, як і він самий.
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15.11.2023 02:07 Ответить
+19
як тільки я чую за борг США - кацап!
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15.11.2023 06:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
30 років вирощували кацапських
агентів у США - ось і виростили
А в ЕС вирощували арабську діаспору . Сплачували кожному по 700 евро допомоги у місяц на людину- а ті старанно народжували , збільшуючи бюджет родини .

ось зараз усі ці дармоїди ще протести по ЕС роблять проти еаропейців.

китаю допомогли виростити єкономику
рашке допомогли з колен піднятися на нефтедоларах.

БОГ, бережи европейську ідентичність
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15.11.2023 01:34 Ответить
"30 років вирощували кацапських агентів у США"
а виростили в Словаччині
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15.11.2023 01:48 Ответить
...і не тільки
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15.11.2023 06:05 Ответить
як тільки я чую за борг США - кацап!
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15.11.2023 06:07 Ответить
рахуємо рахуєм чужі гроші в чужих кишенях! 🤣
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15.11.2023 06:09 Ответить
Нет мы рахуемо ОБЕЩАНИЯ Президента США и других выскокопоставленных в том числе и Республиканцев о том что США будет поддерживать Украину столько,сколько нужно. Если США не держит слово-кто будет уважать такую страну?
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15.11.2023 13:04 Ответить
слово держуть. але ніхто не обіцяв, що у тих самих об'ємах
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15.11.2023 15:36 Ответить
Непогано з гугл-перекладачем вправляєшся, лапоть.)
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15.11.2023 06:22 Ответить
кацапи, ви вже раз все у всіх відібрали,
потім самі себе перестріляли і відібране пропили....
впевнені, що хочте повторити?
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15.11.2023 07:59 Ответить
приймуть пізніше. Просто сроки підходили,а ще не домовились про суми.
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15.11.2023 08:54 Ответить
Уточніть, який з богів. Якщо про Аллаха, то у нього інше бачення "європейської ідентичності".
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15.11.2023 08:33 Ответить
Добре що хоч в Україні нічого крім гнид не виростили за понад 30 років.
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15.11.2023 08:46 Ответить
Трампизм головного мозоку..
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15.11.2023 01:36 Ответить
Палата не Конгрес, щє є Сенат і потенційне вєто Президента...
трамповня пітляє, як кацапня від українського дрону в голій полі
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15.11.2023 01:38 Ответить
Це вже демократи петляють, а трампісти їх заганяють в куток. Не буде ніякого вето. Зараз Байдену доведеться погоджуватися на цей закон без допомоги України, щоб не допустити колапс. В них вже передвиборча кампанія пішла, в якій Україна є розмінною монетою. "Мудрий нарід" в Україні обрав собі таку саму нікчему, як і він самий.
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15.11.2023 02:07 Ответить
подивимось
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15.11.2023 02:14 Ответить
нах.. тут роспроп транслюєш
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15.11.2023 02:58 Ответить
Я тільки за те, щоб все було інакше. Але демократи місяць назад вже проїб..ли допомогу Україні взамін на відсутність шатдауну. Зараз трампісти їм пропонуюють те саме. Нічого нового.
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15.11.2023 03:05 Ответить
Байден не підпише, сенат також, трампізди смокчуть
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15.11.2023 03:12 Ответить
Так. Але час йде-допомоги нема.
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15.11.2023 06:23 Ответить
сказав що підпише(
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15.11.2023 06:59 Ответить
головне утриматися яструбам у Сенаті
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15.11.2023 03:20 Ответить
73% в Україні не розуміють різницю від Сената до Конгреса...
це саме тей бубін лехторат.
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15.11.2023 04:46 Ответить
Байден сказав, що не буде накладати вето на бюджет без допомоги Україні, але у республіканців немає більшості у Сенаті, формально Байден сенаторам не бригадир, а не неформально...
Я б більше сподівався на Сенат, ну не схвалили сенатори законопроект про бюджет, що поробиш. Якщо ж він пройде, то в США немає не лише двопартійної підтримки України, але й однопартійної, доведеться захищатися з врахуванням цього фактору.
Добре що цивілізований світ складається з суверенних держав, які не залежать від внутрішньоамериканських партійних чвар
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15.11.2023 07:18 Ответить
розумні діди без інтернету як завжди нагострюють віли...
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15.11.2023 05:03 Ответить
Пояснюю.Цей проект був принят для запобігання шатдауну(з17 лютого).У цьому проекті відсутня допомога украіні та ізраілю а також викинуті хотелкі трампістів.Трамп і його кодла вже на гімно ісходять,звинувачують свого спікера у зраді америки(фінансування роботи уряду(соціалка та інше) і продажності ,звинувачують байдена та демів.Для трампа чим хуже амеріканцям тим краще для нього.А куча його фанатиків за нього аж дупу рвуть.І тіотів і там хватає.
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15.11.2023 05:17 Ответить
Єрмак для цього і поїхав до Америки.
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15.11.2023 05:34 Ответить
шановний, пояснить свою думку, а зачим саме єрмак поїхав в Америку?
в мене є свої думки, але мені цікаво чи співпадають вони з вашими - цікаво мненіє українців в Україні - не забугорних як я....
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15.11.2023 05:40 Ответить
...думка українців-"мнение" якось не конає...не як докір...просто
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15.11.2023 06:09 Ответить
взагалі то "канає", але це не має значення...
соррі просто ріже вухо...
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15.11.2023 06:22 Ответить
Єрмак це агент фсб і що корисного можна чекати від нього? Якщо він їм не був, то Зеленський звільнив, якщо дізнався, що дійсно працює на фсб. Вже і Спартц відкритим текстом про це казала, але реакцій ніяких і це ставлення до зауваження країни, яка нам допомагає дуже багато. Америка розуміє, що Єрмак офіційно ніхто, але насамперед керує усім і їм виходу немає, треба ж якось тримати відносини і роблять це, дуже обережно. Я вважаю ціль візиту Єрмака, це перемир'я між росією і Україною, нічого корисного від нього Україні не буде. Ви уявіть, президент дома залишився, а завхоз поїхав домовлятися. Зеленський не малорос, не зрадник, а ворог, всі його дії підпадають під цю категорію, базікає одне, а робить інше і цим базіканням засрав голови вкраїнчикам. Також він наркоман, зворотнє не доказано, кров ніхто не здавав.
З Зеленським у нас немає майбутнього...
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15.11.2023 07:15 Ответить
> Також він наркоман, зворотнє не доказано, кров ніхто не здавав

презумція невинуватості - не чули про таке? Фактично цим вкидом знецінюєте всі попередні твердження , з якими можна погодитись
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15.11.2023 15:44 Ответить
Израиль не нищий, и без этих денег обойдется.
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15.11.2023 05:39 Ответить
У Израиля враг в 40 раз слабее! Без поддержки США в 20м веке-не-было-бы такой страны как Израиль(без американских самолетов,танков и тд). Без 14 миллиардов просто погибнет Израильских солдат больше на 50 человек. 9 миллионный Израиль со всеми типами вооружений и двумя американскими Авианосцами для прикрытия против 2 милионов бармалеев с калашами и кустарными неуправляемыми ракетами-у бармалеев изначально не было шансов. А Вот Украина без Западного оружия-у нас тоже нет шансов против страны имеющей 6-10 кратное преимушество в воорудениях ,экономичкскуому ресурсц и 4 кратное-человеческому ресурсу
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15.11.2023 13:11 Ответить
Так, зараз Ізраїль воює проти дикунів з одними калашами в шльопанцях і з саморобними ракетами, але якщо на нього нападе весь арабський світ то буде непереливки. Тобто проти нас РФ застосувала 98% своєї військової потуги, а Ізраїль воює поки тільки з 2% арабського війська, якщо рахувати всі країни-вороги. Тому в Ізраїль вони поставляють зброю превентивно, а нам - в режимі пожежної команди.
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15.11.2023 15:52 Ответить
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15.11.2023 06:08 Ответить
ну да, ну да - ми обсерлися, a Америка не потужно нас підмиває...
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15.11.2023 06:17 Ответить
Не "додаткової", а допомоги взагалі ніякої! Написано і люди розуміють так, що наче 20-30 лярдів "обов'язкової" допомоги в Україні є, а от "додаткової" нема... Зараз, на наступний фінансовий пік, який у США почався з 1 листопада, для України нема НІЯКОЇ допомоги!!!
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15.11.2023 06:55 Ответить
Таке враження що на республіканців в ху@@а компромати,ті навіть не думають про допомогу Україні.
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15.11.2023 06:58 Ответить
Ой вэй,кто же теперь профинансирует лучшие в мире сериалы,огромную армию госслужащих и великолепный телемарафоньчик.
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15.11.2023 07:27 Ответить
думаю Словаччина з Угорщіною...
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15.11.2023 07:39 Ответить
А я думаю они сократят финансирование армии,агент сивковича это сделает с большим удовольствием.
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15.11.2023 07:46 Ответить
Нас прив'язали до Ізраїлю назавжди?
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15.11.2023 08:21 Ответить
Ну єреї і без допомоги справляться, вони з ******* індейцями воюють і вийобуються.
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15.11.2023 08:21 Ответить
У них так водиться, красиво кинути на пів дороги.
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15.11.2023 08:29 Ответить
Ізраїль протримається...йому однозначно допоможуть ..а ось Україна залишиться сам на сам з рашкою...оце буде момент істини...а що страшно- що владі поф...
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15.11.2023 08:44 Ответить
такі "шатдауни уряду" відбуваються майже щороку або через рік
це "боротьба нанайських хлопчиків", популізм, називайте як хочете
яскрава показуха "боротьби за всьо хорошеє проти всього поганого"

але дійсно, до лютого ніякої допомоги не буде ...

в лютому, скоріш за все, знову з'явиться, тобто треба три місяці протриматися на допомозі від Європи

але є й гірші новини, наприклад перемовини байдена з сі цзінь піном

там будуть ділити світ, сподіваюсь тільки Азію
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15.11.2023 09:28 Ответить
в 2020 му був один шатдаун на рік і це була подія. В цьому році байдиня тринькає гроші по 1 трлн держборгу на місяц, що вже по 2 шатдауни на рік
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15.11.2023 15:22 Ответить
Завхоз "нарєшал"...Шапіто ніяк не збагне, що із кротами треба боротися "потужно".
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15.11.2023 11:20 Ответить
Ждем теперь порции хамства и гнилых предьяв к США от Военного Вождя и эксперДов-блоХеров на телеМАРАФЕТЕ! Хотя по справедливости на наглый хамский вопрос к США от лоха73% "А не могли бы вы, америкосы, нам в Украине помогать побольше?" американцы имеют право задать встречный вопрос "А не могли ли вы в 2019 году проголосовать иначе?" !!!
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15.11.2023 13:21 Ответить
кацапськи агенти керуть Украіною. Скільки можно сподіватись на допомоги? Чому ще досі краіна не на військових рейках.? Чому не оголошено стан війни і вся краіна не працє на перемогу? Чому військові адміністраціі не підпорядковуються військовим? Не готуються позиціі до оборони, навіть на передку? Вороги є всюду, але найнебезпечніши ті , що в середині
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15.11.2023 15:08 Ответить
А Израилю одобрили? Тайваню? Нет? Какой ужас! Запада!😂😂😂😂
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15.11.2023 15:20 Ответить
Американці вкрай знахабніли: а за які гроші тепер бруківку перекладати і стадіони будувати?
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15.11.2023 16:11 Ответить
Хотілося б почути, який план у зе-слуг, на випадок коли грошей не буде.
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15.11.2023 16:13 Ответить
А хіба ти не підеш захищати батьківщину , навіть безкоштовно ...?
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15.11.2023 19:23 Ответить
 
 