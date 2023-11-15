Война россии против Украины может длиться еще пять лет, - The Economist
Западные чиновники все чаще высказывают предположение, что война россии против Украины может затянуться еще на пять лет, пишет The Economist.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью издания.
Как отмечается, такие предположения высказывают западные чиновники, учитывая, что ни россия, ни Украина не готовы сдаться, но и не способны совершить прорыв.
В материале говорится, что "сейчас не самые счастливые времена", поскольку война между Израилем и ХАМАСом в Секторе Газа грозит перекинуться на весь Ближний Восток, а на заднем плане столкнутся США и Иран.
The Economist пишет, что использование Украиной ПВО, вероятно, резко возрастет зимой, когда россия, накопив многомесячные запасы ракет, начнет непрерывные обстрелы украинских энергосистем.
Издание отмечает, что война в Украине стала напоминанием не только о том, как много боеприпасов тратится в больших войнах, но и о том, насколько действительно бедны западные арсеналы и возможности их пополнения.
США резко наращивают производство 155-мм артиллерийских снарядов, но их производство в 2025 году, вероятно, все равно будет ниже, чем у россии в 2024 году.
В качестве напряженной ситуации с оружием издания сравнивает войну в Украине и войну Израиля с ХАМАС. Журналисты отмечают, что в целом это два разных вида войны и для их ведения нужно разное оружие.
Украине нужны ракеты большой дальности для ударов по Крыму, говорится в статье, а также бронетехника, чтобы позволить пехоте продвигаться вперед и средства разминирования, чтобы преодолевать огромные минные поля.
Но есть и общие черты. В прошлом году США использовали свои запасы снарядов на складах Израиля, чтобы вооружить Украину. В октябре ей пришлось перенаправить часть снарядов, которые должны были быть поставлены в Украину, в Израиль. Обе страны также используют систему противоракетной обороны Patriot.
Как добавляет издание, США, вероятно, смогут удовлетворить запросы обеих стран, однако если одна или обе войны затянутся, могут возникнуть проблемы.
"Впоследствии придется идти на компромиссы, поскольку некоторые ключевые системы будут перенаправлены в Израиль. Некоторые системы, которые нужны Украине для контрнаступления, могут быть недоступны в количестве, на которое рассчитывал Киев", - отмечает Марк Кансиан из Центра стратегических и международных исследований, аналитического центра в Вашингтоне.
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Щоб дати Україні - "хто меньше?"
За длопомогу дякуємо Західним Партнерам!!
Слава Україні!
Що там - аналітєги від Бога 😂, що в нас .
Хоча, проти Ізраїлю - бедуїни в капцях з ракетами з каналізаційних труб... а проти України - росія, котру підтримує через КНДР та Іран Китай (КНР) своїми поставками. Ну ви порівняйте.
- Все, аби тільки Україну "роздербанити" та нав'язати капітуляцію, і "зєрмакі", і "салівани" на це працюють (на Китай по факту).
От ті ж таки, найбільші поклади літію в Європі - в Україні - зараз окуповані (і це тільки літій, не рахуючи інших мінералів, нафти, газу і т.д.) Той же таки Китай - прибирає до лап родовища літію по всьому світу - і "демократичні" адміністрації на це просто "заплющують очі", "**********".
Але чому не надають?
Можливо не довіряють зеленському, який себе повністю скомпроментував, можливо Штати все влаштовує - типу нехай лохі воюють і далі((:
Нас тупо винищують руками рашистів.Ім не перекривають торгівлю нафтою,а це гроші на війну,іх не викинули з ООН-а це право вето на різні рішення.
Чому винищують-щоб врятувати другий народ,який віками не мав своєі землі.Ви самі здогадаєтесь що за народ,чи вам на пальцах показувати?
Можна робити любі заяви, але якщо вони необгрунтовані, це пустий звук.
тому читати таке шкідливо для наших захисників ,
це моя особиста думка 😠
90% всіх наративів західної преси - касабські ,, про те що - Україна не переможе , путєну ніззя дати програти , расєю ніззя розвалювати , а Україною треба пожертвувати , заради того щоб задовольнити божевільного кацапського сЦарька ,, і щоб Захід врешті зміг повернутись знову до свого безтурботного життя .
міль здохне через 5 ,або 7 років...
Питання кому належатиме Україна?
П.С.- а ***** , як раз , цього і потрібно ...
А дарма - це дуже тривожний дзвінок для всіх
а чому не так?
оскільки деякі ключові системи будуть перенаправлені до України.
Деякі системи, які потрібні Ізраїлю для наступу, можуть бути недоступними у кількості, на яку розраховував Ізраїль