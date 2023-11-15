Война россии против Украины может длиться еще пять лет, - The Economist

Западные чиновники все чаще высказывают предположение, что война россии против Украины может затянуться еще на пять лет, пишет The Economist.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью издания.

Как отмечается, такие предположения высказывают западные чиновники, учитывая, что ни россия, ни Украина не готовы сдаться, но и не способны совершить прорыв.

В материале говорится, что "сейчас не самые счастливые времена", поскольку война между Израилем и ХАМАСом в Секторе Газа грозит перекинуться на весь Ближний Восток, а на заднем плане столкнутся США и Иран.

The Economist пишет, что использование Украиной ПВО, вероятно, резко возрастет зимой, когда россия, накопив многомесячные запасы ракет, начнет непрерывные обстрелы украинских энергосистем.

Издание отмечает, что война в Украине стала напоминанием не только о том, как много боеприпасов тратится в больших войнах, но и о том, насколько действительно бедны западные арсеналы и возможности их пополнения.

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США резко наращивают производство 155-мм артиллерийских снарядов, но их производство в 2025 году, вероятно, все равно будет ниже, чем у россии в 2024 году.

В качестве напряженной ситуации с оружием издания сравнивает войну в Украине и войну Израиля с ХАМАС. Журналисты отмечают, что в целом это два разных вида войны и для их ведения нужно разное оружие.

Украине нужны ракеты большой дальности для ударов по Крыму, говорится в статье, а также бронетехника, чтобы позволить пехоте продвигаться вперед и средства разминирования, чтобы преодолевать огромные минные поля.

Но есть и общие черты. В прошлом году США использовали свои запасы снарядов на складах Израиля, чтобы вооружить Украину. В октябре ей пришлось перенаправить часть снарядов, которые должны были быть поставлены в Украину, в Израиль. Обе страны также используют систему противоракетной обороны Patriot.

Как добавляет издание, США, вероятно, смогут удовлетворить запросы обеих стран, однако если одна или обе войны затянутся, могут возникнуть проблемы.

"Впоследствии придется идти на компромиссы, поскольку некоторые ключевые системы будут перенаправлены в Израиль. Некоторые системы, которые нужны Украине для контрнаступления, могут быть недоступны в количестве, на которое рассчитывал Киев", - отмечает Марк Кансиан из Центра стратегических и международных исследований, аналитического центра в Вашингтоне.