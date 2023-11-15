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Новости Война
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Война россии против Украины может длиться еще пять лет, - The Economist

війна,зсу

Западные чиновники все чаще высказывают предположение, что война россии против Украины может затянуться еще на пять лет, пишет The Economist.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью издания.

Как отмечается, такие предположения высказывают западные чиновники, учитывая, что ни россия, ни Украина не готовы сдаться, но и не способны совершить прорыв.

В материале говорится, что "сейчас не самые счастливые времена", поскольку война между Израилем и ХАМАСом в Секторе Газа грозит перекинуться на весь Ближний Восток, а на заднем плане столкнутся США и Иран.

The Economist пишет, что использование Украиной ПВО, вероятно, резко возрастет зимой, когда россия, накопив многомесячные запасы ракет, начнет непрерывные обстрелы украинских энергосистем.

Издание отмечает, что война в Украине стала напоминанием не только о том, как много боеприпасов тратится в больших войнах, но и о том, насколько действительно бедны западные арсеналы и возможности их пополнения.

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США резко наращивают производство 155-мм артиллерийских снарядов, но их производство в 2025 году, вероятно, все равно будет ниже, чем у россии в 2024 году.

В качестве напряженной ситуации с оружием издания сравнивает войну в Украине и войну Израиля с ХАМАС. Журналисты отмечают, что в целом это два разных вида войны и для их ведения нужно разное оружие.

Украине нужны ракеты большой дальности для ударов по Крыму, говорится в статье, а также бронетехника, чтобы позволить пехоте продвигаться вперед и средства разминирования, чтобы преодолевать огромные минные поля.

Но есть и общие черты. В прошлом году США использовали свои запасы снарядов на складах Израиля, чтобы вооружить Украину. В октябре ей пришлось перенаправить часть снарядов, которые должны были быть поставлены в Украину, в Израиль. Обе страны также используют систему противоракетной обороны Patriot.

Как добавляет издание, США, вероятно, смогут удовлетворить запросы обеих стран, однако если одна или обе войны затянутся, могут возникнуть проблемы.

"Впоследствии придется идти на компромиссы, поскольку некоторые ключевые системы будут перенаправлены в Израиль. Некоторые системы, которые нужны Украине для контрнаступления, могут быть недоступны в количестве, на которое рассчитывал Киев", - отмечает Марк Кансиан из Центра стратегических и международных исследований, аналитического центра в Вашингтоне.

Автор: 

США (27334) боевые действия (4439)


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Топ комментарии
+14
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15.11.2023 10:19 Ответить
+12
Таке враження, що Україна - лот на світовому аукціоні. "Хто більше?"
Щоб дати Україні - "хто меньше?"
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15.11.2023 09:51 Ответить
+12
Найбільша по площі країна світу напала на найбільшу по площі країну в Європі з метою її окупації та знищення , а всі інші дивляться і вираховують як довго це буде тривати.
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15.11.2023 10:13 Ответить
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Таке враження, що Україна - лот на світовому аукціоні. "Хто більше?"
Щоб дати Україні - "хто меньше?"
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15.11.2023 09:51 Ответить
Если бы Украина с 2019 по 2022 года выделяла деньги на оборону, ВПК, а не в асфальто-бетонные заводы, то то что дают хватало бы для нормального уничтожения русофашистов. Имея 5 бронетанковых и 2 ракетостроительных заводов, не было выделено ни копейки на ремонт, модернизацию и изготовление вооружений. Но, по "славной" украинской традиции, все вокруг виноваты, кроме них самих.
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15.11.2023 10:24 Ответить
Он хател сказать, что если бы такие, как ты, не выбрали бы клоуна в 2019-м, то никакой вайны бы не было
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15.11.2023 10:44 Ответить
наукові розрахунки? Чому 5, а не 3 або до 5-ти. Ванги ****
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15.11.2023 10:54 Ответить
В 2019г. война уже шла 5 лет
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15.11.2023 10:58 Ответить
Серьожка , який пише "вайны" , вочевидь про це не знає
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15.11.2023 12:49 Ответить
Не вистачило б
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15.11.2023 12:43 Ответить
Для нас боляче це чути, що Ізраїль в пріоритеті у США. Але цілком справедливо. Керівництво Ізраїлю не грабувало та не продавало свою країну ворогам, як це робило та продовжує робити керівництво України усі понад 30 років. І США давайте будемо чесними - ставлять задачу не допомогти Україні, щоб нам жилося хорошо (це ми маємо зробити самі), їхня задача - стримати амбіції Росії. Адже з 1917 року - вона головний ворог. Хоча насправді зараз Китай отримав це звання.
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15.11.2023 13:34 Ответить
Може, або НЕМОЖЕ, вирішать не в журналі Економіст….
За длопомогу дякуємо Західним Партнерам!!
Слава Україні!
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15.11.2023 09:53 Ответить
Они пишут что сейчас Израилю и Украине всего хватает. У них есть свой телемарафон?
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15.11.2023 10:01 Ответить
Західна преса і наш телемарафон , як то кажуть - два сапога - пара .
Що там - аналітєги від Бога 😂, що в нас .
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15.11.2023 10:33 Ответить
Вони просто навмисно "вкидують" цей "меседж" аудиторії, щоб можна потім було сказати, що, мовляв, "Ізраїль потребує це й це, а тому дати Україні "не можемо".
Хоча, проти Ізраїлю - бедуїни в капцях з ракетами з каналізаційних труб... а проти України - росія, котру підтримує через КНДР та Іран Китай (КНР) своїми поставками. Ну ви порівняйте.
- Все, аби тільки Україну "роздербанити" та нав'язати капітуляцію, і "зєрмакі", і "салівани" на це працюють (на Китай по факту).
От ті ж таки, найбільші поклади літію в Європі - в Україні - зараз окуповані (і це тільки літій, не рахуючи інших мінералів, нафти, газу і т.д.) Той же таки Китай - прибирає до лап родовища літію по всьому світу - і "демократичні" адміністрації на це просто "заплющують очі", "**********".
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15.11.2023 10:30 Ответить
Наберіть в гуголі в віконечку пошуку три слова підряд - літій бланкет термояд ( і почитайте для чого літій ше потрібен ).
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15.11.2023 10:47 Ответить
Героям слава!!
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15.11.2023 10:35 Ответить
Власники журналу -клан Ротшильдів бере безпосередню участь в вирішенні питань, в тому числі стосовно України і росії. І має занадто великий вплив на керівництво обох країн
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15.11.2023 10:42 Ответить
Про Більдербергський клуб ще розкажи
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15.11.2023 10:54 Ответить
Що за дурний смайлик?Ви в курсі,що журнал Економіст,це рупор глобалістів,які керують планетою?У ньому вони тупо відверто розказують о своіх планах,маскуючись під прогнози.Погугліть обкладинки цього журналу,і якщо ви не тупий,то зрозумієте,про що я.
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17.11.2023 15:11 Ответить
Якщо Україні нададуть якийсь вже застарілі Тамагавки, то війна закінчиться дуже швидко👈
Але чому не надають?
Можливо не довіряють зеленському, який себе повністю скомпроментував, можливо Штати все влаштовує - типу нехай лохі воюють і далі((:
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15.11.2023 09:58 Ответить
Хто хотів знайти правду і розібратись,що твориться в краіні і в світі,давно вже розібрався.
Нас тупо винищують руками рашистів.Ім не перекривають торгівлю нафтою,а це гроші на війну,іх не викинули з ООН-а це право вето на різні рішення.
Чому винищують-щоб врятувати другий народ,який віками не мав своєі землі.Ви самі здогадаєтесь що за народ,чи вам на пальцах показувати?
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17.11.2023 15:07 Ответить
Ще 5 років поживемо завдяки західній допомоги. А могли вже б давно вирізати народ як у Бучі
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15.11.2023 10:03 Ответить
2-3 місяці, а потім ще і так потроху далі, в дусі обіцянок зе розрахованих на імбіцилів, що входять до числа 73%
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15.11.2023 10:05 Ответить
Або шість, а може три.
Можна робити любі заяви, але якщо вони необгрунтовані, це пустий звук.
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15.11.2023 10:08 Ответить
Якщо війна на перемогу, то на роки, а якщо злити наших співвічизників і окуповані землі, то вже зараз можна закруглять. 2-3 місяці розраховані на самі маленьки розуми в голівках на яких рожеві окулярчики і коричневі зе-сосочки в ротику.
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15.11.2023 11:51 Ответить
Та ну нах...
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15.11.2023 10:12 Ответить
Білий прапор вже підготував?
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15.11.2023 10:53 Ответить
Не треба розумнічати, хоча це більше на тупити схоже..
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15.11.2023 11:07 Ответить
Скоро буде тимчасово перемир'я а остаточно Українське питання вирішиться в 2025 році на території Сирії ! Переможуть США та НАТО!
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15.11.2023 10:13 Ответить
Найбільша по площі країна світу напала на найбільшу по площі країну в Європі з метою її окупації та знищення , а всі інші дивляться і вираховують як довго це буде тривати.
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15.11.2023 10:13 Ответить
Бла...бла...бла.... я теж можу такі "аналітичні" статті писати.... єх не беруть чомусь мене у The Economist
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15.11.2023 10:17 Ответить
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15.11.2023 10:19 Ответить
5 років? та ладно, все скінчиться на багато раніше. США вже прикрили лавочку з допомогою, чекати того самого від решти так званих цивілізованих країн довго не прийдеться. а без допомоги Україна не те, що 5 років, а й 5 місяців не протримається. "мирний договір" всі ці "союзники" примусять підписати дуже швидко.
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15.11.2023 10:28 Ответить
Кого змусять підписати мирний договір , ***** ? Та він йому й нах не потрібен .
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15.11.2023 10:37 Ответить
ага, *****...мрій далі.
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15.11.2023 10:42 Ответить
а кого - тебе?
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15.11.2023 10:56 Ответить
Які вологі вологі кремлівські фантазії. Вже взяли Київ за три дні, фантазуйте далі
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15.11.2023 10:55 Ответить
Війна чи активна фаза війни? Це трохи різне.
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15.11.2023 10:32 Ответить
Стаття абсолютно не позитивна і не вселяї жодної надії на перемогу ,
тому читати таке шкідливо для наших захисників ,
це моя особиста думка 😠
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15.11.2023 10:33 Ответить
Вони знають, що пишуть, бо самі планують. І маніпулюють Україною як їм забажається
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15.11.2023 10:47 Ответить
а тобою маніпулюють, чи тільки Україною? як тобі вдається отпєтлять, розкажи!
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15.11.2023 10:57 Ответить
Позитивний для України - статей , за всю війну , від всіх разом взятих західних ЗМІ , можна порахувати на пальцях одної руки .
90% всіх наративів західної преси - касабські ,, про те що - Україна не переможе , путєну ніззя дати програти , расєю ніззя розвалювати , а Україною треба пожертвувати , заради того щоб задовольнити божевільного кацапського сЦарька ,, і щоб Захід врешті зміг повернутись знову до свого безтурботного життя .
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15.11.2023 10:49 Ответить
Ткнули пальцем в небо.
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15.11.2023 10:35 Ответить
а не могли написати інше
міль здохне через 5 ,або 7 років...
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15.11.2023 10:38 Ответить
Це з серії лютого 22-го - Україні залишилось макс 2 тижні.
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15.11.2023 10:41 Ответить
Пи₴діти-не мішки тягати.
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15.11.2023 10:45 Ответить
а якщо переможе трамп, то після інавгурації 24 години.
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15.11.2023 10:48 Ответить
Саме так, бо трампакс зразу поїде в маскву цілуватись з пуйлом, а Україні перестане допомагати в той же день.
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15.11.2023 11:37 Ответить
Та може і всі десять якщо нічого з цим не робити.
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15.11.2023 10:56 Ответить
За п'ять років тут буде пустеля...
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15.11.2023 10:57 Ответить
Сейчас моделируется противостояние военно-экономических потенциалов запада и альянса раши и китая. Если бы Украина была в НАТО, то происходило бы примерно то же самое, только ещё бомбили бы и Европу. Те кто начал эту войну хорошо просчитали реакцию и возможности запада.
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15.11.2023 11:07 Ответить
Чому 5? Чому не 6, 7, 3?
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15.11.2023 11:12 Ответить
Тому що в наступному році знов виберуть ***** і він ще 5 років буде правити рашкою
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15.11.2023 12:47 Ответить
Очевидна стаття-заказуха(Чому?А тому ,що москалі увійшли на 4й день в Херсон,а ЗСУ звільнили потім Харківську швидким проривом.Ніодин з наступів не тривав і року,а не тощо 5(Хтось явно прінуждає к міру((
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15.11.2023 11:18 Ответить
Це вони мабуть допускають, що раптом зебубачька залишиться на другу каденцвю, тоді точно війна буде ще 5років, бо зебанда не допустить перемоги.
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15.11.2023 11:33 Ответить
Через 5 років українці скінчаться, а українки роз'їдуться по закордонах і матимуть дітей від закордонців.
Питання кому належатиме Україна?
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15.11.2023 11:43 Ответить
Ермаку і Зеленському, як і зараз.
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15.11.2023 11:48 Ответить
Яких ще ще п'ять років? З України нічого не лишиться, а все чоловіче населення буде перебите.
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15.11.2023 11:49 Ответить
Вони роблять ці висновки дивлячись на те , як саме Україна веде війну ... Тобто - якщо таким способом як зараз - це все на роки і затягнеться ...
П.С.- а ***** , як раз , цього і потрібно ...
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15.11.2023 12:54 Ответить
Так, ми просто закінчимося
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15.11.2023 13:05 Ответить
Схоже, як завжди - найголовніше нікого не цікавить ...
А дарма - це дуже тривожний дзвінок для всіх
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15.11.2023 15:07 Ответить
оскільки деякі ключові системи будуть перенаправлені до Ізраїлю. Деякі системи, які потрібні Україні для контрнаступу, можуть бути недоступними у кількості, на яку розраховував Київ

а чому не так?

оскільки деякі ключові системи будуть перенаправлені до України.
Деякі системи, які потрібні Ізраїлю для наступу, можуть бути недоступними у кількості, на яку розраховував Ізраїль
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17.11.2023 16:19 Ответить
 
 