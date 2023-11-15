Войска рф постоянными обстрелами стирают Авдеевку с лица земли, - Барабаш

Вражеские войска постоянными массированными ударами буквально стирают Авдеевку Донецкой области с лица земли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире "Суспільне Спротив".

"Как было горячо, так и остается. За сутки - чуть более 30 массированных обстрелов по территории громады, 12 авиабомбовых ударов", - рассказал Барабаш.

По его словам, российские войска бьют по укрытиям людей, местам скопления, больнице, волонтерским пунктам и местам, где можно набрать воды.

"Просто идет уничтожение местного населения. Город стирают. Авдеевка постепенно превращается в Марьинку, которой уже не существует", - подчеркнул начальник ГВА.

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