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Войска рф постоянными обстрелами стирают Авдеевку с лица земли, - Барабаш

авдеевка

Вражеские войска постоянными массированными ударами буквально стирают Авдеевку Донецкой области с лица земли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире "Суспільне Спротив".

"Как было горячо, так и остается. За сутки - чуть более 30 массированных обстрелов по территории громады, 12 авиабомбовых ударов", - рассказал Барабаш.

По его словам, российские войска бьют по укрытиям людей, местам скопления, больнице, волонтерским пунктам и местам, где можно набрать воды.

"Просто идет уничтожение местного населения. Город стирают. Авдеевка постепенно превращается в Марьинку, которой уже не существует", - подчеркнул начальник ГВА.

Также читайте: Оккупанты целенаправленно бьют по местному населению, которое осталось в Авдеевке, - Барабаш

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Яка несподіванка. Орки ні про що не думають окрім знищення всього підряд.
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15.11.2023 11:35 Ответить
Несподівано, ага! Все, до чого вони можуть дотягтися після "жесту доброї волі" або "перегрупування", стирається під нуль: Мар'їнка, Бахмут, Вугледар, Харків, Херсон... "якщо не моє, то нічиє!"
Тому й не буде в нас спокою допоки існує московія навіть після виходу на кордони 1991-го року.
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15.11.2023 11:49 Ответить
а отвєточку на донецьк не думали зробити, а то з 2014 ********** дамбасят а там все ціле
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15.11.2023 11:54 Ответить
сравнил разрушения от града, HIMARS с ФаБ-500, 1500...
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15.11.2023 12:32 Ответить
Пааааара дамбіть дааанецк... Там зовсім нє наші люді, там кацапська ватоголова наволоч, потомки зечні і алкашів завезені на землі, де проживали винищені штучним голодомором українці.
І якщо на місці донецька, горлівки, єнакієва та інших місць кацапорозпліднення буде те саме, що зробили запорєбрікові виродки з Бахмутом, ніхто про це не пожаліє. А після війни, якщо там якесь поселення вціліє присвоїти цьому місцю статус місто-зрадник, на відміну від місто-герой Одеса, з усіма витікаючими наслідками, - позбавлення мешканців виборчого права, заборона їм та їх нащадкам працювати в органах державної влади, тощо. Ці тварюки, що позвали рюзьге мір повинні до десятого коліна пам'ятати, на чиїй вони землі живуть і, від слова Україна у них шерсть на дупі від жаху має дибки ставати🤔🧐😁 Хороший кацап - мертвий кацап😁 Українець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоч одного москаля🤔 Знищення кацапів, повсякчасно, будь-де, всіма доступними способами і в якнайбільшій кількості- ось що повинно стати об'єднуючою національною ідеєю українців всього світу 🤗 Слава ЗСУ, смерть кацапським окупантам🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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15.11.2023 13:05 Ответить
 
 