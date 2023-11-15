Войска рф постоянными обстрелами стирают Авдеевку с лица земли, - Барабаш
Вражеские войска постоянными массированными ударами буквально стирают Авдеевку Донецкой области с лица земли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире "Суспільне Спротив".
"Как было горячо, так и остается. За сутки - чуть более 30 массированных обстрелов по территории громады, 12 авиабомбовых ударов", - рассказал Барабаш.
По его словам, российские войска бьют по укрытиям людей, местам скопления, больнице, волонтерским пунктам и местам, где можно набрать воды.
"Просто идет уничтожение местного населения. Город стирают. Авдеевка постепенно превращается в Марьинку, которой уже не существует", - подчеркнул начальник ГВА.
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Тому й не буде в нас спокою допоки існує московія навіть після виходу на кордони 1991-го року.
І якщо на місці донецька, горлівки, єнакієва та інших місць кацапорозпліднення буде те саме, що зробили запорєбрікові виродки з Бахмутом, ніхто про це не пожаліє. А після війни, якщо там якесь поселення вціліє присвоїти цьому місцю статус місто-зрадник, на відміну від місто-герой Одеса, з усіма витікаючими наслідками, - позбавлення мешканців виборчого права, заборона їм та їх нащадкам працювати в органах державної влади, тощо. Ці тварюки, що позвали рюзьге мір повинні до десятого коліна пам'ятати, на чиїй вони землі живуть і, від слова Україна у них шерсть на дупі від жаху має дибки ставати🤔🧐😁 Хороший кацап - мертвий кацап😁 Українець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоч одного москаля🤔 Знищення кацапів, повсякчасно, будь-де, всіма доступними способами і в якнайбільшій кількості- ось що повинно стати об'єднуючою національною ідеєю українців всього світу 🤗 Слава ЗСУ, смерть кацапським окупантам🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷