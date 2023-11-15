Саакашвили хотят перевести из клиники обратно в тюрьму, - Минюст Грузии

Министерство юстиции Грузии ожидает заключения врачей, чтобы вернуть бывшего президента страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили из больницы обратно в тюрьму.

Об этом заявил глава министерства Рати Брегадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Состояние его здоровья улучшилось, мы этому рады, и когда будут соответствующие рекомендации врачей, он будет переведен в пенитенциоарное учреждение", - сказал Брегадзе.

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Министр сделал это заявление после того, как Европейская народная партия (ЕНП) приняла резолюцию с призывом к властям Грузии освободить Саакашвили из-за проблем со здоровьем.

Недавно группа врачей отметила положительную динамику в состоянии Саакашвили. Впрочем, по словам медиков, общая тревожная картина сохраняется, и политик нуждается в постоянном медицинском надзоре. У него сохраняются атрофия мышц, нейропатия, ухудшение когнитивных способностей. Саакашвили, по выводам врачей, слаб, преимущественно лежит, и на вопросы отвечает нехотя. Его вес составляет 70 кг при росте 195 см.

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Напомним, Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года. В мае 2022 года его перевели в клинику.

3 июля Саакашвили с помощью видеосвязи принял участие в судебном заседании. При включении было заметно, что бывший президент Грузии чрезвычайно истощен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил после этого, что Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Саакашвили. Эти слова оскорбили главу правящей партии Грузии Ираклия Кобахидзе. Он исключает какие-либо консультации относительно дальнейшей судьбы Саакашвили.

Министерство иностранных дел Украины попросило посла Грузии выехать из Украины для консультаций со своим правительством.