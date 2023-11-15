Саакашвили хотят перевести из клиники обратно в тюрьму, - Минюст Грузии
Министерство юстиции Грузии ожидает заключения врачей, чтобы вернуть бывшего президента страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили из больницы обратно в тюрьму.
Об этом заявил глава министерства Рати Брегадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-Грузия".
"Состояние его здоровья улучшилось, мы этому рады, и когда будут соответствующие рекомендации врачей, он будет переведен в пенитенциоарное учреждение", - сказал Брегадзе.
Министр сделал это заявление после того, как Европейская народная партия (ЕНП) приняла резолюцию с призывом к властям Грузии освободить Саакашвили из-за проблем со здоровьем.
Недавно группа врачей отметила положительную динамику в состоянии Саакашвили. Впрочем, по словам медиков, общая тревожная картина сохраняется, и политик нуждается в постоянном медицинском надзоре. У него сохраняются атрофия мышц, нейропатия, ухудшение когнитивных способностей. Саакашвили, по выводам врачей, слаб, преимущественно лежит, и на вопросы отвечает нехотя. Его вес составляет 70 кг при росте 195 см.
Напомним, Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года. В мае 2022 года его перевели в клинику.
3 июля Саакашвили с помощью видеосвязи принял участие в судебном заседании. При включении было заметно, что бывший президент Грузии чрезвычайно истощен.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил после этого, что Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Саакашвили. Эти слова оскорбили главу правящей партии Грузии Ираклия Кобахидзе. Он исключает какие-либо консультации относительно дальнейшей судьбы Саакашвили.
Министерство иностранных дел Украины попросило посла Грузии выехать из Украины для консультаций со своим правительством.
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Московія увійшла у Північну війну, фактично, без ******** армії, озброєння та військово-промислового комплексу Але якщо на базі Преображенськогой й Ізмайловського полків та інших "полков иназемнава строя" (найнявши офіцерів-іноземців) армію почали формувать - то з озброєнням була проблема Не було його І виробить не можна було - бо "тульський кузнец Демид Акинфиев" ще не почав створювать "Тульский аружейный заводъ" Петро перший домовився з купцями датськими і ті почали закуповувать великі партії зброї та спорядження... у Швеції! Фузеї, палаші, порох, кіраси, шоломи, вилки-списи для мушкетів (знамените "шведське перо") Навіть шпори та залізні елементи кінської збруї За це ці купці отримували від царя "преференції" І от уяви картину: На банкеті, де присутні іноземні гості (у тому числі й піддані дружніх Швеції країн) вста є генерал Брюс (шотландець на службі Московії) і починає критикувать царя за те, що він витрачає московські гроші, платячи контрабандистам, які завозять в Московію, контрабандою, шведську зброю! І все це чують "чужі вуха"!
Уявив? Точно те саме було, коли цей обнюханий кокаїном "нарцис" почав на засіданні ВР критикувать уряд України та Президента стосовно закупки вкрадених в Росії партій двигунів до БМП
В результаті розголосу наша агентура в Росії арештована та кілька років сидить в російських тюрмах
Ми залишилися без двигунів для БМП
Солдати наші залишилися без броні
Досить?
Мені достатньо було споглядать той скандал і згадувать - що ні в уряді Петра І , ні в уряді Вашингтона з Джефферсоном таких "саакашвілі" не було
Гугл тобі в поміч!
Вроде и ответ длинный и развернутый,но ничего не ответил😄
Причем я перечитал,текст можно не менять вообще!
Михайло вільно ходив по селах і містах без охорони, спілкувався з людьми, міг застосувати гостре слово (при мені поставив на місце комуняку з Ізмаїла - той зник, як вітром здуло). Так, він мав свою палатку і ночував при будівництві дороги Одеса-Рені, і тоді не крали. А зараз, коли їдеш цією, дорогою - там, де рівна і якісна - згадують Саакашвілі, а де з колдойобинами - кажуть що "тут Саакашвілі, мабуть був у відпустці".
Недалекі істоти тут радіють з того, що М.Саакашвілі погибає в грузинській в"язниці, москалям на радість. Бог воздасть їм за це. Грузини ще дуже пошкодують про це: всі країни, що "браталися" з кацапами, московські запроданці (нинішнє керівництво Грузії у т.ч.) закінчували одинаково - у крові, руїнах,жебрацтві, занепаді економіки, національних святинь, цінностей, церков. Ці країни відкидалися у розвитку на роки і десятиліття назад.