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Саакашвили хотят перевести из клиники обратно в тюрьму, - Минюст Грузии

саакашвили

Министерство юстиции Грузии ожидает заключения врачей, чтобы вернуть бывшего президента страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили из больницы обратно в тюрьму.

Об этом заявил глава министерства Рати Брегадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Состояние его здоровья улучшилось, мы этому рады, и когда будут соответствующие рекомендации врачей, он будет переведен в пенитенциоарное учреждение", - сказал Брегадзе.

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Министр сделал это заявление после того, как Европейская народная партия (ЕНП) приняла резолюцию с призывом к властям Грузии освободить Саакашвили из-за проблем со здоровьем.

Недавно группа врачей отметила положительную динамику в состоянии Саакашвили. Впрочем, по словам медиков, общая тревожная картина сохраняется, и политик нуждается в постоянном медицинском надзоре. У него сохраняются атрофия мышц, нейропатия, ухудшение когнитивных способностей. Саакашвили, по выводам врачей, слаб, преимущественно лежит, и на вопросы отвечает нехотя. Его вес составляет 70 кг при росте 195 см.

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Напомним, Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года. В мае 2022 года его перевели в клинику.

3 июля Саакашвили с помощью видеосвязи принял участие в судебном заседании. При включении было заметно, что бывший президент Грузии чрезвычайно истощен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил после этого, что Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Саакашвили. Эти слова оскорбили главу правящей партии Грузии Ираклия Кобахидзе. Он исключает какие-либо консультации относительно дальнейшей судьбы Саакашвили.

Министерство иностранных дел Украины попросило посла Грузии выехать из Украины для консультаций со своим правительством.

Автор: 

Грузия (4506) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+6
Якось "похрін" У нас своїх проблем вистачає Бо він напаскудив для України доволі Та ще й "революцію троянд" у Грузії "обісрав!
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15.11.2023 12:26 Ответить
+5
А коли ций гірский к...л разом з різною шушерой проривал кордон украіни з польшею,то стадо від нього обсикалось,а зараз ще і захищають цього недорехформатора.Невже ранійше не здогадувались що цій клонун просто маріонетка.
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15.11.2023 12:33 Ответить
+4
И ети твари прокацапленные еще хотят в ЕС и НАТО
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15.11.2023 12:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Гірського цапа треба утримувати у зоопарку. За гратами.
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15.11.2023 12:23 Ответить
И ети твари прокацапленные еще хотят в ЕС и НАТО
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15.11.2023 12:24 Ответить
одне слово - Арехавая мафія
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15.11.2023 13:08 Ответить
Якось "похрін" У нас своїх проблем вистачає Бо він напаскудив для України доволі Та ще й "революцію троянд" у Грузії "обісрав!
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15.11.2023 12:26 Ответить
А що саме він " напаскудив для України"?
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15.11.2023 12:30 Ответить
А ти "бідаха" не знаєш? Розкажу тобі історію
Московія увійшла у Північну війну, фактично, без ******** армії, озброєння та військово-промислового комплексу Але якщо на базі Преображенськогой й Ізмайловського полків та інших "полков иназемнава строя" (найнявши офіцерів-іноземців) армію почали формувать - то з озброєнням була проблема Не було його І виробить не можна було - бо "тульський кузнец Демид Акинфиев" ще не почав створювать "Тульский аружейный заводъ" Петро перший домовився з купцями датськими і ті почали закуповувать великі партії зброї та спорядження... у Швеції! Фузеї, палаші, порох, кіраси, шоломи, вилки-списи для мушкетів (знамените "шведське перо") Навіть шпори та залізні елементи кінської збруї За це ці купці отримували від царя "преференції" І от уяви картину: На банкеті, де присутні іноземні гості (у тому числі й піддані дружніх Швеції країн) вста є генерал Брюс (шотландець на службі Московії) і починає критикувать царя за те, що він витрачає московські гроші, платячи контрабандистам, які завозять в Московію, контрабандою, шведську зброю! І все це чують "чужі вуха"!
Уявив? Точно те саме було, коли цей обнюханий кокаїном "нарцис" почав на засіданні ВР критикувать уряд України та Президента стосовно закупки вкрадених в Росії партій двигунів до БМП
В результаті розголосу наша агентура в Росії арештована та кілька років сидить в російських тюрмах
Ми залишилися без двигунів для БМП
Солдати наші залишилися без броні
Досить?
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15.11.2023 13:05 Ответить
Посилання на таке (російська імперія мені не цікава) можна?
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15.11.2023 13:14 Ответить
Та будь ласка! В час війни за незалежність США закуповували на збройових заводах Британської імперії більшість зброї, якою воювали проти британців ТАКЕ тебе влаштовує?
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15.11.2023 13:33 Ответить
Кажу про посилання на озвучені звинувачення Саакашвіллі та їх наслідки.
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15.11.2023 13:36 Ответить
А самому пошукати тями не вистачає? То хто вам лікарь?
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15.11.2023 13:46 Ответить
То може "майстер пошуку" допоможе? Буду вдячний
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15.11.2023 13:47 Ответить
Ні, я не допомогаю розумово відсталим у розвітку. Марна трата часу.
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15.11.2023 14:14 Ответить
А! От ти про що! Тобі цікаво? На жаль - я не знав, що через п"ять років мені будуть задавать таке питання "- тому не скопіював до архіву
Мені достатньо було споглядать той скандал і згадувать - що ні в уряді Петра І , ні в уряді Вашингтона з Джефферсоном таких "саакашвілі" не було
Гугл тобі в поміч!
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15.11.2023 13:49 Ответить
Отже, нема
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15.11.2023 13:52 Ответить
Мені достатньо що про це знаю не тільки я Тут люди свої думки висловлюють А доводять свою правоту тоді коли самі захочуть У мене нема бажання тобі "лікбез" проводить"
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15.11.2023 14:00 Ответить
Я те на правах шутки скажу😄 Иди в депутаты! Подойдут к те бабульки,мол когда пенсию поднимут? А ты им весь текст,тот что выше!😄😄
Вроде и ответ длинный и развернутый,но ничего не ответил😄

Причем я перечитал,текст можно не менять вообще!
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15.11.2023 13:37 Ответить
Прочитав твій коментар Відповім цитатою: Вроде и ответ длинный и развернутый,но ничего не ответил (не сказал)"
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15.11.2023 13:51 Ответить
На правах жарту: бабцям піднімуть пенсію, коли вони не будуть продавати свій голос на виборах за 30 срібняків, чи вестися на брехню з телевізора.
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15.11.2023 14:10 Ответить
Ндаа, не таким уж и умным оказался Михо , как я раньше думал. И зачем ты , Михо, поперся два года назад в лапы Иванишвили ? Прям как эти лохи73%-ные 21 апреля 2019 года обделались !
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15.11.2023 12:31 Ответить
Ніколи Саак так херово не жив, як при Зеленському.
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15.11.2023 12:31 Ответить
А коли ций гірский к...л разом з різною шушерой проривал кордон украіни з польшею,то стадо від нього обсикалось,а зараз ще і захищають цього недорехформатора.Невже ранійше не здогадувались що цій клонун просто маріонетка.
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15.11.2023 12:33 Ответить
Саакашвілі повільно вбивають кацапи руками грузинської колаборанської влади. Яка тварина ще хоче з того познущатись?
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15.11.2023 12:45 Ответить
Кожна людина раніше чи пізніше пожинає наслідки своїх вчинків. Якщо Саакашвілі не задумувася над цим раніше, то тепер має час на аналітичні роздуми. Сам над собою познущався.
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15.11.2023 12:59 Ответить
Григорій Максимець. Вони не тварини: тварини не вбивають собі подібних заради задоволення і кайфу. Тварини - то Божі істоти: вони вбивають щоб прогодувати і захистити себе і своє потомство. А ці - то виплодки пекла. Одні убивають тисячами, а другі нарадість з ними ржуть з того (див. коменти вище)
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15.11.2023 14:47 Ответить
Як що він такий патріот-борець то чого він починаючи з 2014 року був в україні а не боровся з проросійською владой іванішвілі "грузінська мрія" а устраівал шабаші-міхомайдани в украіні.Невже він не розумів що собою уявляє Іванішвілі і його партія.Но краще боротися з "баригами"в демократичной украіні при презіденті порошенко знаючи шо тебе ніхто не троне.А як тіки попав у Грузію і його заарештували то сразу занив.Шо він реформував тоді у Грузіі.
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15.11.2023 14:53 Ответить
У порівнянні з боделанами- цушками-матвійчуками-сердюками-степановими та ін... Михайло Саакашвілі був найкращим "губернатором Одещини. Він, передусім, не крав і не давав красти іншим. За це останнє його і "з"їли": Одесі такі не потрібні. Окрім того грузин Саакашвілі був найбільш українським з усіх попередніх "українських" голів обладміністрації. Всяка кацапська нечисть, накшталт ківалових - костусєвих- маркових - попів-агафангелів... запхалися в нори і не сміли висунути носа. Українська мова зазвучала в Одесі і області. Одесі були такі не потрібні, тому і "з"їли".
Михайло вільно ходив по селах і містах без охорони, спілкувався з людьми, міг застосувати гостре слово (при мені поставив на місце комуняку з Ізмаїла - той зник, як вітром здуло). Так, він мав свою палатку і ночував при будівництві дороги Одеса-Рені, і тоді не крали. А зараз, коли їдеш цією, дорогою - там, де рівна і якісна - згадують Саакашвілі, а де з колдойобинами - кажуть що "тут Саакашвілі, мабуть був у відпустці".
Недалекі істоти тут радіють з того, що М.Саакашвілі погибає в грузинській в"язниці, москалям на радість. Бог воздасть їм за це. Грузини ще дуже пошкодують про це: всі країни, що "браталися" з кацапами, московські запроданці (нинішнє керівництво Грузії у т.ч.) закінчували одинаково - у крові, руїнах,жебрацтві, занепаді економіки, національних святинь, цінностей, церков. Ці країни відкидалися у розвитку на роки і десятиліття назад.
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15.11.2023 14:38 Ответить
Перед ти чим писати свій опус поглянте з ким він товаришував(єрмак.смешко(бувший грушник).Порядна і принципова людина ніколи не буде себе повязувати з такими людьми.Нітреба розповідати він нічого некрав.Ви мабуть теж з любителів "ноых лиц".
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15.11.2023 15:04 Ответить
Legendi i spektakli ob otravlenii ne srabotali, jiviot uje dva goda v apartamentax balnitsi, a ne tak kak arestanti jili v ego vremia v pitkax i unijeniax. Seichas ego perevediom v tiurmu. Budet sidet do konza...Zaslujil bolshe no u nas demokraticheski stroi...
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15.11.2023 18:48 Ответить
 
 