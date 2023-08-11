Состояние Саакашвили постепенно ухудшается, - группа экспертов
Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили находится в состоянии средней тяжести. Его здоровье постепенно ухудшается.
К такому выводу пришла группа экспертов, приглашенных Народным защитником Грузии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа. Свое заключение она подготовила на основе документов, предоставленных клиникой "Вивамеди", где находится на лечении Саакашвили.
По мнению экспертов, Саакашвили страдает хронической белково-энергетической нехваткой. Врачи наблюдают у него ряд неврологических нарушений – когнитивный дефицит, расстройство координации движений, нарушение чувствительности.
Врачи оценивают состояние Саакашвили как стабильное, средней тяжести. И продолжают симптоматическое лечение.
Группа экспертов от Народного защитника Грузии и дальше будет наблюдать за состоянием здоровья Саакашвили. Она будет изучать медицинскую документацию и раз в 2-4 месяца будет посещать пациента. Следующий визит запланирован на сентябрь.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 3 июля Саакашвили с помощью видеосвязи принял участие в судебном заседании. При включении было заметно, что бывший президент Грузии очень истощен.
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И вы в курсе, что в таких случаях, осуждённый в Грузии или Мексике, не важно, должен отбывать свой срок в ИТК Украины? ПО ПОЛНОЙ.
Зрозуміло. Питань більше не маю.
Мабуть карма наздогнала.
Тепер дивіться на результат цього всього.
Я йому подякувати маю чи що
Ну це ж правда. Або ви зможете перелічити реформи, які він подавав уряду. Що у нас покращилось. Ми ж йому з бюджету хороше бабло платили.
1) оголосити підозру рецидивісту, який неодноразово порушував український кордон
2) простим рішенням звільнити з моменту початку прогулів, а вже нараховану зарплату передати на дрони ЗСУ
.
Про гроші США це ОФІЦІЙНА інформація. Погугліть.
Козачок я київській. А ви чиїх? ЗЕлених?
Та і що роблять суди Грузії з громадянином Грузії не дуже повинно мене обходити.
розпилявосвоїв 😂
А в Україні немає ІНШИХ проблем та питань на які слід звертати увагу суспільства?!!
Той Мішіко ********* вже ФСЬО!
У нас кожен день гіне десятки НЕ МЕНШЕ ЗНАЧНИХ ЛЮДЕЙ!
Чому про них ми не знаємо?
Чому про них ЗМІ не розповідають?
Чому не розповідають про полонених воїнів у катівнях рфії?
Так що комент ваш - у штангу. Розумієте?
Украинский народ идет к этой статусной награде семимильными шагами.
Народ, который можно победить пропагандой это не народ, это стадо ходячих желудков.
Тоже самое относится к 73% избирателей в Украине, выбравших "конец эпохи бедности", "4000 долларов учителям" и "снижение коммунальных расходов".
Эти 73% после войны купят точно так же как купили 51% в грузии.
Никого не надо разделять - ходячие желудки сами сгруппировались в стадо и ждут когда их начнут кормить пропагандой.
щоб не зригнути від розчулення
NB.: русне на замітку, українці називають путіна - ху#ло