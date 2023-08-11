Состояние Саакашвили постепенно ухудшается, - группа экспертов

Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили находится в состоянии средней тяжести. Его здоровье постепенно ухудшается.

К такому выводу пришла группа экспертов, приглашенных Народным защитником Грузии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа. Свое заключение она подготовила на основе документов, предоставленных клиникой "Вивамеди", где находится на лечении Саакашвили.

По мнению экспертов, Саакашвили страдает хронической белково-энергетической нехваткой. Врачи наблюдают у него ряд неврологических нарушений – когнитивный дефицит, расстройство координации движений, нарушение чувствительности.

Врачи оценивают состояние Саакашвили как стабильное, средней тяжести. И продолжают симптоматическое лечение.

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Группа экспертов от Народного защитника Грузии и дальше будет наблюдать за состоянием здоровья Саакашвили. Она будет изучать медицинскую документацию и раз в 2-4 месяца будет посещать пациента. Следующий визит запланирован на сентябрь.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 3 июля Саакашвили с помощью видеосвязи принял участие в судебном заседании. При включении было заметно, что бывший президент Грузии очень истощен.

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