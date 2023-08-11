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Стан Саакашвілі поступово погіршується, - група експертів

саакашвілі

Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі перебуває у стані середньої тяжкості. Його здоров’я поступово погіршується.

Такого висновку дійшла група експертів, запрошених Народним захисником Грузії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ехо Кавказу. Свій висновок вона підготувала на основі документів, наданих клінікою "Вівамеді", де перебуває на лікуванні Саакашвілі.

На думку експертів, Саакашвілі страждає від хронічної білково-енергетичної нестачі. Лікарі спостерігають у нього ряд неврологічних порушень - когнітивний дефіцит, розлад координації рухів, порушення чутливості.

Лікарі оцінюють стан Саакашвілі як стабільний, середньої важкості. І продовжують симптоматичне лікування.

Дивіться: Польський лікар намагався вкрасти аналізи Саакашвілі, - влада Грузії. ВIДЕО

Група експертів від Народного захисника Грузії і надалі спостерігатиме за станом здоров’я Саакашвілі. Вона вивчатиме медичну документацію та раз на 2-4 місяці відвідуватиме пацієнта. Наступний візит запланований на вересень.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 3 липня Саакашвілі за за допомоги відеозв’язку взяв участь в судовому засіданні. Під час включення було помітно, що колишній президент Грузії надзвичайно виснажений.

Також читайте: Держдеп про Саакашвілі: "Ми уважно стежимо за справою та дуже стурбовані його станом здоров’я"

Автор: 

Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+19
Міша готував таку участь для Порошенка в Україні. Він же всіляко підігравав злочинцям та зрадникам і путінським агентам.
Мабуть карма наздогнала.
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11.08.2023 09:23
+11
Грузия выполняет решение грузинского суда осудившего Михуила за совершённые им преступления, как на посту президента Грузии так и за незаконное пересечение границы страны. Что тут не так?.
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11.08.2023 09:29
+10
Блин... Михо выглядит так с**е. Помню по крыше бегал "крупный кабанчик". А сейчас совсем высох... грузия чёт в край **@нулась... . Печаль...
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11.08.2023 09:23
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11.08.2023 09:21 Відповісти
Блин... Михо выглядит так с**е. Помню по крыше бегал "крупный кабанчик". А сейчас совсем высох... грузия чёт в край **@нулась... . Печаль...
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11.08.2023 09:23 Відповісти
Грузия выполняет решение грузинского суда осудившего Михуила за совершённые им преступления, как на посту президента Грузии так и за незаконное пересечение границы страны. Что тут не так?.
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11.08.2023 09:29 Відповісти
Грузія виконує наказ ***** по катуванню його давнього ворога. А шо тут так?
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11.08.2023 09:32 Відповісти
Спасибо, что ответили... Я не мог решить, как на этот бред ответить без оскорблений.
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11.08.2023 09:35 Відповісти
Приговор суда бред? Вы не из Пензы сами то будите?
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11.08.2023 09:41 Відповісти
грузия должна была выдать Гражданина Украины - Украине после "суда". Она этого не сделала, нарушая международное право.
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11.08.2023 09:45 Відповісти
Кто вам такое сказал или где вы такое вычитали?
И вы в курсе, что в таких случаях, осуждённый в Грузии или Мексике, не важно, должен отбывать свой срок в ИТК Украины? ПО ПОЛНОЙ.
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11.08.2023 09:48 Відповісти
Да, если Украина запросила его экстрадицию и признала его приговор, обязуясь, его выполнить на своей территории. Блин... Ну почитайте. Ну это даже не смешно уже
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11.08.2023 10:01 Відповісти
Экстрадиция не является обязаловкой для одной стороны если другая сторона её запросила. Смешно то, что вы считаете что Грузия обязана экстрадировать Михуила, к слову, лишённого гражданства Украины Пятым Президентом. И ещё один вопрос - в Украине ему светит дополнительный срок за НЕЗАКОННОЕ пересечение границы Украины.
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11.08.2023 10:08 Відповісти
Якого нах ворога? Який підписав всі умови капітуляції, запропоновані росією? Чи який "хитав" українську владу всі роки президентства Бариги за російські гроші і під російським же кураторством? Може би окрім пропаганди, дивились трохи щось інше, що в інтернеті є в відкритому доступі?
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11.08.2023 09:44 Відповісти
Вы или не туда пишите, или я вас совершенно не понимаю. Я про врага ничего не писал. Хотя стану в защиту написавшего. Михо увеличил ВВП Грузии в 2 раза. Михо шатал прогнившую власть в Украине. Но это все слова. Михо - гражданин Украины. И после "суда" его по международному праву ДОЛЖНЫ были выдать Украине для отбывания наказания. ЕС уже послало грузию н@хер за нарушения. Вы очень умный, но ЕС так не считает.
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11.08.2023 09:53 Відповісти
"шатал прогнившую власть в Украине"

Зрозуміло. Питань більше не маю.
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11.08.2023 10:02 Відповісти
А вы считаете одесскую таможню нормальной?
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11.08.2023 10:02 Відповісти
Тобто за одєскую таможню потрібно в центрі Києва збирати акції з вимогою відставки президента? Не сильно ***** має політичного впливу одеська таможня? Поперли з посади за некомпетентність та популізм, а воно обідилось і почало гадить. А тут ще і кислобздії поспонсурували, то чому б не покуражитись.
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11.08.2023 10:06 Відповісти
Вы не ответили на мой вопрос. Жаль, диалога не вышло...
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11.08.2023 10:07 Відповісти
діалог важливий тому що оплата за фактом? 😂
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11.08.2023 10:35 Відповісти
Нет, я получаю ставку, работая врачом. И потому привык вести с людьми диалог и отсекать людей со "сверхценными идеями". Им не ко мне, а к психиатру
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11.08.2023 10:46 Відповісти
від фахівців такого рівня суспільство очікує розуміння причинно-наслідкових зв'язків
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11.08.2023 11:38 Відповісти
"Одеською митницею" вже 30 років є уся олігархічно-мафіозна Україна, якщо хтось не в курсі через вплив її "змі", окрім яких інших тут нема.
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11.08.2023 11:55 Відповісти
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11.08.2023 10:13 Відповісти
А Саакашвілі не ворог *****? А як не підписати договір на умовах параши коли тебе підтримує абсолютно ніхто ( Ющенко надав два буки, захід занепокоєння висловив), а воювати як чеченці не кожен народ зможе. А кинути на гроші курченка чи Медведчука чи кацапів це обов'язок будь якого українця, нічого поганого тут нема. І ще хто позвав Саакашвілі в Україну у 2015 році?
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11.08.2023 11:08 Відповісти
Я їм підкажу https://twitter.com/poroshenko/status/639027655224913920#_blank https://twitter.com/poroshenko/status/639027655224913920

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11.08.2023 12:00 Відповісти
Вы говорите глупость. Или решения суда ни чего не значат? Да и Х..лу он помогал отрабатывая бабло Курченко когда лил дерьмо на пятого Президента Украины. А эти сказки про указы - шмуказы это для лохов ЗЕлёного окраса.
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11.08.2023 09:40 Відповісти
Який такий ворог? Він допомагав пуйлу скинути Пороха, він з пуйлом привели до влади зелену банду, він антимайданщик і подєльнік пуйла.
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11.08.2023 10:26 Відповісти
Откуда вам такой бред поставляют? Прямо из кремля?
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11.08.2023 11:47 Відповісти
Ну да, це ж не з Майдану показували по тв, що там михуїл витворяв, і як по дахам скакав, і як через кордон його баба юля на плечах переносила незаконно. Ви ж мабуть в цей час були на планеті Мельмак, чи за методичками в кремль їздили?
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11.08.2023 13:01 Відповісти
ганьба підспівувачаи кацапських нарративів які возвеличують прокацапський уряд Сакартвело
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11.08.2023 11:34 Відповісти
Згоден на 100%. Але Феміда є Феміда. Чі ви не згодні, шо кожний повинен відповідати перед Законом за скоєне?
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11.08.2023 11:40 Відповісти
не плутай Феміду з політичною заказухою
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11.08.2023 11:44 Відповісти
Не плутаю. Перелік злочинів скоєних Міхуілом на посаді президента самі знайтете чі вам допомогти? До речі, а за незаконий та нелегальний перетин кордону Грузії Міхуілом це теж політична заказуха?
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11.08.2023 12:09 Відповісти
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11.08.2023 09:23 Відповісти
Міша готував таку участь для Порошенка в Україні. Він же всіляко підігравав злочинцям та зрадникам і путінським агентам.
Мабуть карма наздогнала.
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11.08.2023 09:23 Відповісти
Карма полюбому, це ж Мішка у 2000 четвертинну Грузії посадив по тюрьмам
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11.08.2023 09:27 Відповісти
Навіщо нести бред про чверть Грузії, коли йшлося ВИКЛЮЧНО про чиновництво яке зараз у Україні на відсотків 80-т заслуговує грат?!
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11.08.2023 09:34 Відповісти
Злодії в законі також чиновництво????
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11.08.2023 13:33 Відповісти
Яку б участь не готував комусь Міхо, а нам достеменно це не відомо і не треба щось вигадувати, робити це стосовно нього неприпустимо!!! А підігравав Саакашвілі не особисто рашистам, а тим хто бажав відставки Порошенко, принаймні непереізбрання його на виборах, і це їм вдалось. А приймали у цьому участь багато осіб з різних політичних сил котрі нібито і досі виглядають патріотичними, ті ж самі націоналісти від ВО "Свобода". А що там з "Голосом", "Батьківщиною", "Ударом" .....(я взагалі щось не пригадую які політичні сили були на боці Пороха окрім "ЄС")?! То що, висловимо їм таке ж "ФЕ" та побажаємо участі Міхо???!!!
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11.08.2023 09:33 Відповісти
Припустимо. Бо у нас війна зараз і через те , що Міша заради власних інтересів дурив українців.
Тепер дивіться на результат цього всього.
Я йому подякувати маю чи що
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11.08.2023 09:40 Відповісти
А, то це саме Міхо в нас скорочував армію, саботував держзамовлення Оборонпрому на постачання вітчизняної зброї у ЗСУ, зупинив ракетну програму і волав про "хибність" інформації про підготовку Москвою повномасштабного нападу на Україну?! А я дуже добре пам'ятаю виключно про фейкову посаду Міхо, котрий НІЧОГО не робив і отримував грощі за сприяння програшу Порошенко у виборах! Тож не треба висмоктувати з пальця щось аби якось перевести стрілки з Зеленського на інших винуватців, як спроба виставити якогось сержанта як "винного" у тому що не були підірвані мости з Криму до материкової України!!!
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11.08.2023 09:46 Відповісти
Міша агітував за людей , які прийшли у владу і системно зраджували державу. Він мовчки сидів на своїй грошовитій посаді і розважався з молодими зеленими депутатками.
Ну це ж правда. Або ви зможете перелічити реформи, які він подавав уряду. Що у нас покращилось. Ми ж йому з бюджету хороше бабло платили.
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11.08.2023 09:48 Відповісти
реформи не подають уряду, реформи впроваджуються урядом!
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11.08.2023 11:32 Відповісти
Він особисто ні, але він дуже допомогав у цьомц вове зеленському та вове прутіну. Чім останній скористався у 2022 році. Все шо зараз робиться в Україні частково на руках Міхуіла. І кров українців у тому чеслі.
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11.08.2023 10:21 Відповісти
підспівувати кацапським ублюдкам не комільфо, краще промовчати
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11.08.2023 11:30 Відповісти
Якщо це так то йому недовго залишилось жити. Але не дивлячись на будь які висловлювання з цього приводу з боку України та Заходу щось не видно якихось позитивних змін у позиції керівництва Грузії по цьому питанню. Мабуть потрібні вже якісь дії замість висловлювань "занепокоєності", бо якою б людиною, посадовцем чи політиком не був Саакашвілі, але ТАКІ дії на його адресу з боку державних органів Тбілісі є злочином!!!
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11.08.2023 09:25 Відповісти
Ще Гіркіна пожалійте, і Анального.
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11.08.2023 09:46 Відповісти
"Ламір", не плутай когось із Навальним, який відвертого злочинця приписав до "політичних в'язнів", і не викручуй усе на кшталт Скабєєвої чи Сімоньян, у котрих постійні удари того хто напав першим називають "помстою" або "відплатою", чи то постійні обстріли цивільних називають "обгрунтованими та доцільними", а удари ЗСУ по об'єктах котрі використовують задля ведення війни "актами тероризму"!!!
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11.08.2023 10:44 Відповісти
Сранчик, дойобуватись до чужих нік-неймів, це жорсткий моветон, на старих ресурсах за таке банили. Але молодь з тіктоку не в курсі.
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11.08.2023 11:08 Відповісти
ПРОПОНУЮ ДІЯТИ НЕГАЙНО:

1) оголосити підозру рецидивісту, який неодноразово порушував український кордон

2) простим рішенням звільнити з моменту початку прогулів, а вже нараховану зарплату передати на дрони ЗСУ
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11.08.2023 10:55 Відповісти
Як би його не критикували, він цього й близько не заслуговує. Це якась дикість, грузини ******* якісь.
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11.08.2023 09:28 Відповісти
Грузия выполняет решение реформированного им же грузинского суда осудившего Михуила за совершённые им преступления, как на посту президента Грузии так и за незаконное пересечение границы страны. В чём тут е...сь Грузии?
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11.08.2023 09:32 Відповісти
А що таке "реформований" суд котрий вже було "перереформовано" за ********* прорашитського керівництва Грузії?! Чи ти не в курсі що більшість реформ зроблених при Саакашвілі у Грузії відкотили назад або перекрутили як це зробив Зеленський після приходу до влади і в Україні???!!!
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11.08.2023 09:41 Відповісти
А как же он тогда суд реформировал что пропарашники его переформировали? Что это тогда была за реформа? Да, к слову, Михуил к реформам в Грузии имеет такое же отношение как и Зеленский в Украине. Реформы проводил ныне покойный Каха Бендукидзе, на деньги США, а этот был просто говорящей ширмой для красоты. И НЕ БОЛЕЕ.
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11.08.2023 09:44 Відповісти
А ти "божок" чи то майя чи то ацтеків колись чув про реформи котрі неможливо зупинити чи відкотити?! Все можливо з мовчазної згоди байдужого суспільства і навіть ДУЖЕ ЛЕГКО! Тож може не будеш нести несенітницю?! Ну а твої голосливі завивання взагалі про "гроші США" аовністю співпадають з рашистськими наративами по котрих де б щось не відбувалось, з того що їм не до вподоби, усе "за гроші" чи то США чи то Сороса!!! Чиїх будеш засланий козачок???!!!
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11.08.2023 09:53 Відповісти
Найбільший прикол в тому, що "гроші США" це не кислобздійна пропаганда, а є офіційні папери на що виділялись гранти. І там чорним по білому написано, що фінансові гранти виділяються на реформування правоохоронної та судової системи. Так що цей раз ви мимо каси з "російською пропагандою".
.
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11.08.2023 09:57 Відповісти
Гранти НА ЩО?! У цих самих документах чітко прописано на які саме цілі і кому виділяються грощі, і я щось не чув щоб їх виділяли на протести, чи то арешти конкретних осіб. Все йшло виключно на фінансування якихось суспільних організацій із контролю за корупцією, чи то як підтримка переоснащення поліції, судових органів, органів влади (тобто на ремонт і будівництво офісів, оргтехніку, автомобілі, форму, канцелярію і т.п.) А чи проводити реформи, чи ні, приймати відповідні закони, чи ні, і які саме вирішувало само керівництво Грузії і якихось доплат за це не отримувало. Тобто була ДОПОМОГА, як та ж допомога зараз Україні яка САМА вирішила опиратися агресії, а не почала Україна опиратися агресії тому що їй за це сплатили Штати!!! ФІНАНСУВАННЯ РЕФОРМ ТА ДОПОМОГА РЕФОРМАМ - ЦЕ ПРОТИЛЕЖНІ РЕЧІ!!! Тож не треба плутати "божий дар" із яєшнею!
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11.08.2023 10:22 Відповісти
О, то таки "була допомога".. Перший крок до визнання, що таки реально була, а не "російська пропаганда" Ти такий смішний.
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11.08.2023 11:13 Відповісти
Так, чув. Багато чу. А ви ні? А шо так?
Про гроші США це ОФІЦІЙНА інформація. Погугліть.
Козачок я київській. А ви чиїх? ЗЕлених?
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11.08.2023 10:11 Відповісти
Дубль особисто для "божка" котрого мабуть надихнула "ламер": У цих самих документах чітко прописано на які саме цілі і кому виділяються грощі, і я щось не чув щоб їх виділяли на протести, чи то арешти конкретних осіб. Все йшло виключно на фінансування якихось суспільних організацій із контролю за корупцією, чи то як підтримка переоснащення поліції, судових органів, органів влади (тобто на ремонт і будівництво офісів, оргтехніку, автомобілі, форму, канцелярію і т.п.) А чи проводити реформи, чи ні, приймати відповідні закони, чи ні, і які саме вирішувало само керівництво Грузії і якихось доплат за це не отримувало. Тобто була ДОПОМОГА, як та ж допомога зараз Україні яка САМА вирішила опиратися агресії, а не почала Україна опиратися агресії тому що їй за це сплатили Штати!!! ФІНАНСУВАННЯ РЕФОРМ ТА ДОПОМОГА РЕФОРМАМ - ЦЕ ПРОТИЛЕЖНІ РЕЧІ!!! Тож не треба плутати "божий дар" із яєшнею!
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11.08.2023 10:25 Відповісти
Я вижу, что ты Виталий в танке. Катаешься на розовых пони с ЗЕлёных очках и просто без ума от мудака который жировал в моей стране за мой счёт, тут же гадил на мою страну и помогал коломойскому пинчуку ахметову фирташу и ***..лу против Пятого Президента. Заказ ***** - кто угодно только не Порошенко он отрабатывал на все 100%. Бывает. К слову, а сколько лет лишения свободы должен получить по приговору украинского суда Михуил за незаконное пересечение границы Украины? Причём он это сделал дважды.
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11.08.2023 10:56 Відповісти
Не хочеться йому сидіти.Він думав,що він увійде в Тбілісі і його зустрінуть,як переможця,але цього не сталося.Його адвокати не подають в ЄСПЛ,тому що сидить він по справедливості.Нам не потрібно його в Україну.Бо щоб його прогодувати,має тисячу українців працювати.А те що хтось каже,що президентів не можна садити,то подивіться на Південну Корею і за що там президенти сиділи і сидять.Там сидять,по наших мірках взагалі за смішну корупцію.Ви забулися,як він проривав кордони? Що би з ним було,якби він в США так зробив?
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11.08.2023 09:29 Відповісти
А тобі хочеться сидіти на нарах "Літій"?! Я зовсім не прихильник Міхо після його зрадництва по відношенню до Порошенко, але ТАКОЇ участі нікому не побажаю. І принаймні Україні було б краще якби плани Міхо стосовно Грузії втілились би у життя, і Тбілісі не було б практично на боці Московії (т.з. "роССії") і не допомагало би Кремлю обходити західні санкції!!!
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11.08.2023 09:38 Відповісти
Карлсон показував крайній популізм і некомпетентність в українській політиці, коли це ще не було мейнстрімом.
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11.08.2023 09:53 Відповісти
А що як демонстрував так і демонструє Зеленський?! А як там справи у Макрона, і що так приваблює багатьох американців у Трампі?! Завдяки журналістам та політтехнологам, розповсюдженню у інформпросторі різних отупляючих ідей про "всесвітній заколот" та "таємний уряд Землі" люди почали все частіше сприймати голі висловлювання за "факти" і обирати відверто некомпетентних популістів та шахраїв. Тож це хвороба не тільки Міхо, або грузинів, а усього світу. До того ж не розумію яким чином негативні характеристики цієї особи виправдовують його катів та знущання над ним???!!!
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11.08.2023 10:09 Відповісти
Хоба, а яким боком? Обговорювали Міхо, тут "внєзапно" що демонструє зеленський. "катів" "знущання".. Може б його адвокати подали би клопотання в ЄСПЛ? А чому не подають? Що так? Може сидить на законних підставах?

Та і що роблять суди Грузії з громадянином Грузії не дуже повинно мене обходити.
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11.08.2023 10:13 Відповісти
А з чого ви взяли що адвокати Міхо "не подали" клопотань по Міхо?! Подали й воно на черзі АЛЕ не стосовно знущань, т.я. ЄСПЧ не є слідчим органом, а стосовно вироку грузиньського суду. А стосовно знущань подається скарга до прокуратури чи поліції, і тільки після того як поліція чи прокуратура Грузії щось або зробить, або ні, після розгляду справи судом ГРУЗІЇ щось можливо подавати з цього питання до ЄСПЧ, і це є нормою права яка, на жаль, у таких випадках діє надто довго, а іноді і взагалі не може бути виконана!!! Якось так! І саме тому, коли йде мова про якісь прикриті владою знущання, та катування сподіваються на допомогу міжнародних структур та вплив окремих держав, аніж міжнародних судів. Можна звісно подати пряму скаргу до міжнородного суду, але без офіційних доказів він ЇЇ НЕ ПРИЙМЕ, а відеозапис зроблений особисто,без відповідним чином оформлених довідок доказом НЕ Є!!!
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11.08.2023 10:33 Відповісти
Та і для приходу до влади зеленського карлсон не остання людина, яка прикладала руки всі 5 років правління "Бариги".
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11.08.2023 10:14 Відповісти
Повинен зауважити що деякими позитивними наслідками діяльності Міхо у Одеський області користуються досі, хоча б тією самою дійсно якісною дорогою Рені-Одеса а при Порохє він зовсім не п'ять років, якщо ви пам'ятаєте, був якимось керівником, а лише три, і ті пошматовані різними посадами!
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11.08.2023 10:36 Відповісти
некомпетентність абсолютно у всьому, навіть зображуючи "найхворішу у світі людину" переграє
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11.08.2023 11:11 Відповісти
От коли я нароблю злочинів таких,то тоді і за мене можна буде щось казати.Його засудили за злочини.
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11.08.2023 10:47 Відповісти
Здоров'я та свободу Міші. ***** та різні бариги досі не можуть йому простити успішний проект по євроентеграції Грузі
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11.08.2023 09:34 Відповісти
Ну і які успіхи в євроінтеграції?
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11.08.2023 09:43 Відповісти
Це питання "пупок" до ********* керівництва Грузії, а не до Міхо, бо це їх "заслуга" у тому, що ця сама євроінтеграція Грузії зупинилась і навіть відкотилась за поріг колись відчинених дверей у ЄС та НАТО!!!
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11.08.2023 09:56 Відповісти
бабло розпиляв освоїв 😂
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11.08.2023 11:13 Відповісти
Ну і хто йому лікар? Само винувате!!!
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11.08.2023 09:35 Відповісти
Можливо і само, у тому що на нарах, а от у тому що саме відбувається з ним на цих нарах винувато виключно керівництво Грузії!!!
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11.08.2023 09:57 Відповісти
Спам-новина.
А в Україні немає ІНШИХ проблем та питань на які слід звертати увагу суспільства?!!
Той Мішіко ********* вже ФСЬО!
У нас кожен день гіне десятки НЕ МЕНШЕ ЗНАЧНИХ ЛЮДЕЙ!
Чому про них ми не знаємо?
Чому про них ЗМІ не розповідають?
Чому не розповідають про полонених воїнів у катівнях рфії?
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11.08.2023 09:49 Відповісти
Питань більш ніж багато, але не розумію чому ми винні забувати що існує ще й зовнішній світ і ми, як будь яка країна, є його частиною та залежим від того що у ньому відбувається не менше ніж цей світ від того що відбувається в Україні!!!
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11.08.2023 09:59 Відповісти
Дуже багато інфошуму із-за Міхо, а про те, що в ЄС Україну вже позиціонують, як державу захоплену мафією, то про це тиша. Мене більше турбує те, завтра буде з нашою країною.
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11.08.2023 10:30 Відповісти
Щодо зеленої корупції просто нагадаю висновок авторів Звіту ЄС по корупції в Україні за 2021 рік: "Україна - захоплена держава"(с). Ось і вся ціна цим базіканням чергового олігархічного петрушки на кличку марченко. Тобто мова навіть не про корупцію. Мова, що у нас - mafia state. І Зеленський як представник мафії, який через офшор Грін Фемілі Лімітед отримав 41 млн доларів вкрадених з Приватбанку, керує цією державою від мафії впровадивши мафіозні принципи. Головний із цих принципів: будь лояльний мафії - отримаєш індульгенцію від закону. Саме тому не покарані Таран і Резніков за вкрадені десятки мільярдів, Баканов за «невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки», Татаров, чия справа про розкрадання похована в СБУ, Рябошапка за "реформи в ГПУ", в результаті яких попередня мафія позбавилася санкцій, Єрмак за свого брата, що торгував посадами, "куратор" харківщини Ярославський, який взагалі задавив людину і поїхав по ділам, а потім прислав замість себе якогось лоха, ну і шістки по-менше типу Трухіна, який таки тіхонєчко в лєс ушол, і інших ноунеймів, яких я вже і не пам'ятаю. Показова нахабна відсутність покарання це - плата за лояльність їм зі сторони Зеленського. От саме тому автори звіту ЄС по корупції кажуть вже не про окремо хабарництво чи схеми, а про в цілому - "захоплену державу". Ну а нахабні члени "мафіа стейт" на це із прищуром відповідають: та у нас корупція нища за 30 років і самого Лі Куан Ю, гиги! Звичайна корупція в нас була при Порошенко. Коли були якісь паршиві вівці, яку якщо ловили, то це була подія на всю країну, як з Розенблатом. Зараз ці розенблати - влада.
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11.08.2023 10:37 Відповісти
Світ (Україна) повинен-нна бути не "*********-центрований", а УКРАЇНОЦЕНТРОВАНИЙ.
Так що комент ваш - у штангу. Розумієте?
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11.08.2023 11:03 Відповісти
"Грузинский народ" - это уже руский анекдот из двух слов.
Украинский народ идет к этой статусной награде семимильными шагами.
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11.08.2023 09:56 Відповісти
Це кремлівський анекдот який не відповідає дійсності як і колишній їх витвір про "Київ за два дні", або "Та що там тієї України?!", або "Не смішить наші Іскандери" і т. п. пропагандонська хрін яку хавав рашистський піпл! Сміється той, хто сміється останній, а роССійські нацисти дуже голосно сміялись ще нещодавно, але все ближче й ближче НАША ЧЕРГА!!!
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11.08.2023 10:03 Відповісти
Виталик, Киев за три дня не взяли, но тбилиси (да с маленькой буквы, потому что это уже товар) просто купили после войны. И если ты продолжишь разносить в массы свой патриотический бред, то Киев кацапы тоже купят, немного дороже чем тбилиси, но просто купят за деньги.
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11.08.2023 10:51 Відповісти
насправді ти розносиш кацапський брєд. Ти, мешканець країни в якій 73% вибрали клоуна президентом сереш на народ в якому прокацапська влада перемогла за допомогою маніпуляцій. Впроваджуєш ефесбешну методу "розділяй та володарюй"
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11.08.2023 11:43 Відповісти
Народ грузии уже более 10 лет выбирает себе на выборах политиков, полностью управляемых из кацапии. Они себя сами обосрали так, что в этом океане дерьма не видно уже даже намеков на независимое государство.
Народ, который можно победить пропагандой это не народ, это стадо ходячих желудков.
Тоже самое относится к 73% избирателей в Украине, выбравших "конец эпохи бедности", "4000 долларов учителям" и "снижение коммунальных расходов".
Эти 73% после войны купят точно так же как купили 51% в грузии.
Никого не надо разделять - ходячие желудки сами сгруппировались в стадо и ждут когда их начнут кормить пропагандой.
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11.08.2023 15:31 Відповісти
багато корисних ідіотів поширюють свідомо чи ні кацапські тези, вчора один розумник виставив картинку з цитатою що в Джідді відмовились спілкуватись з українською делегацією бо її очолював дєрьмак. На моє прохання дати пруф, з'їхав що дєрьмак ворог України.
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11.08.2023 11:40 Відповісти
скільки ж недолугих коментарів підспівувачів кацапським нарративам... не любите Міхо, то ваша справа..то прикрийте рота і не радійте разом з путлером діям прокацацапського уряду Сакартвело
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11.08.2023 11:38 Відповісти
тут має бути ілюстрація як лисіючий бабій- наркоман притискає до втягнутих неголених щік немовля нагуляненого із зеленою депутаткою. багато хто закриє ротa

щоб не зригнути від розчулення
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11.08.2023 11:52 Відповісти
твоє словоблуддя і намагання порпатись в брудній білизні не змінить нічого по суті. А суть полягає в тому що Міхо особистий ворог путлєра, влада Сакартвело виконує наказ путлєра...
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11.08.2023 12:01 Відповісти
Чим більшої цієї тухлої пропаганди про особистого ворога путіна, тим міцніша впевненість у тому, що все навпаки. 😂 До того ж, і від мобілізації відкосив і від пелюшок. 😂😂

NB.: русне на замітку, українці називають путіна - ху#ло
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11.08.2023 19:38 Відповісти
Кожного з наших президентів, з зеленим йолопом включно. є за що притягнути до кримінальної відповідальності...тільки ми не грузини на жаль.
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12.08.2023 11:22 Відповісти
 
 