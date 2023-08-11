Стан Саакашвілі поступово погіршується, - група експертів
Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі перебуває у стані середньої тяжкості. Його здоров’я поступово погіршується.
Такого висновку дійшла група експертів, запрошених Народним захисником Грузії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ехо Кавказу. Свій висновок вона підготувала на основі документів, наданих клінікою "Вівамеді", де перебуває на лікуванні Саакашвілі.
На думку експертів, Саакашвілі страждає від хронічної білково-енергетичної нестачі. Лікарі спостерігають у нього ряд неврологічних порушень - когнітивний дефіцит, розлад координації рухів, порушення чутливості.
Лікарі оцінюють стан Саакашвілі як стабільний, середньої важкості. І продовжують симптоматичне лікування.
Група експертів від Народного захисника Грузії і надалі спостерігатиме за станом здоров’я Саакашвілі. Вона вивчатиме медичну документацію та раз на 2-4 місяці відвідуватиме пацієнта. Наступний візит запланований на вересень.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 3 липня Саакашвілі за за допомоги відеозв’язку взяв участь в судовому засіданні. Під час включення було помітно, що колишній президент Грузії надзвичайно виснажений.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И вы в курсе, что в таких случаях, осуждённый в Грузии или Мексике, не важно, должен отбывать свой срок в ИТК Украины? ПО ПОЛНОЙ.
Зрозуміло. Питань більше не маю.
Мабуть карма наздогнала.
Тепер дивіться на результат цього всього.
Я йому подякувати маю чи що
Ну це ж правда. Або ви зможете перелічити реформи, які він подавав уряду. Що у нас покращилось. Ми ж йому з бюджету хороше бабло платили.
1) оголосити підозру рецидивісту, який неодноразово порушував український кордон
2) простим рішенням звільнити з моменту початку прогулів, а вже нараховану зарплату передати на дрони ЗСУ
.
Про гроші США це ОФІЦІЙНА інформація. Погугліть.
Козачок я київській. А ви чиїх? ЗЕлених?
Та і що роблять суди Грузії з громадянином Грузії не дуже повинно мене обходити.
розпилявосвоїв 😂
А в Україні немає ІНШИХ проблем та питань на які слід звертати увагу суспільства?!!
Той Мішіко ********* вже ФСЬО!
У нас кожен день гіне десятки НЕ МЕНШЕ ЗНАЧНИХ ЛЮДЕЙ!
Чому про них ми не знаємо?
Чому про них ЗМІ не розповідають?
Чому не розповідають про полонених воїнів у катівнях рфії?
Так що комент ваш - у штангу. Розумієте?
Украинский народ идет к этой статусной награде семимильными шагами.
Народ, который можно победить пропагандой это не народ, это стадо ходячих желудков.
Тоже самое относится к 73% избирателей в Украине, выбравших "конец эпохи бедности", "4000 долларов учителям" и "снижение коммунальных расходов".
Эти 73% после войны купят точно так же как купили 51% в грузии.
Никого не надо разделять - ходячие желудки сами сгруппировались в стадо и ждут когда их начнут кормить пропагандой.
щоб не зригнути від розчулення
NB.: русне на замітку, українці називають путіна - ху#ло