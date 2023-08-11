Стан Саакашвілі поступово погіршується, - група експертів

Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі перебуває у стані середньої тяжкості. Його здоров’я поступово погіршується.

Такого висновку дійшла група експертів, запрошених Народним захисником Грузії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ехо Кавказу. Свій висновок вона підготувала на основі документів, наданих клінікою "Вівамеді", де перебуває на лікуванні Саакашвілі.

На думку експертів, Саакашвілі страждає від хронічної білково-енергетичної нестачі. Лікарі спостерігають у нього ряд неврологічних порушень - когнітивний дефіцит, розлад координації рухів, порушення чутливості.

Лікарі оцінюють стан Саакашвілі як стабільний, середньої важкості. І продовжують симптоматичне лікування.

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Група експертів від Народного захисника Грузії і надалі спостерігатиме за станом здоров’я Саакашвілі. Вона вивчатиме медичну документацію та раз на 2-4 місяці відвідуватиме пацієнта. Наступний візит запланований на вересень.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 3 липня Саакашвілі за за допомоги відеозв’язку взяв участь в судовому засіданні. Під час включення було помітно, що колишній президент Грузії надзвичайно виснажений.

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