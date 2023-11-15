Новую Каховку россияне превратили в свалку. На крышах домов стоят пулеметы, - мэр Коваленко

Оккупанты не пускают жителей Новой Каховки в часть города. В нарушителей запрета стреляют без предупреждения.

Об этом мэр оккупированного украинского города Владимира Коваленко рассказал Радіо Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"В самом городе постоянно гремит, постоянные обстрелы. В связи с этим абсолютное большинство жителей пытаются не находиться на улицах, только в случае большой необходимости. Что касается действий оккупантов, то, согласно той информации, которая у меня есть, а она есть почти каждый день, практически на линии фронта остался рядовой и сержантский состав. Офицеры отошли в тыл", - сообщил он.

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По словам Коваленко, на определенные улицы для жителей Новой Каховки доступ вообще перекрыт, в нарушителей этого запрета захватчики стреляют без предупреждения.

"Это парковая территория, там все заминировано, там все в железобетонных конструкциях, все заросло сорняками. Город превратили в свалку. И выставили на вторых этажах и на кровлях жилых домов минометы или пулеметы", - добавил он.

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Напомним, Вооруженные силы Украины в октябре-ноябре 2022 года освободили всю правобережную часть Херсонской области, включая областной центр. С того времени прилегающие к Днепру районы Херсонщины стали объектом почти ежедневных обстрелов со стороны российских войск, сохраняющих контроль над левобережной частью области, за исключением небольшой территории, которую отбили Силы обороны Украины.