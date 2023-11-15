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На Запорожье увеличилось количество погибших от утреннего ракетного удара

область,запорізька

Двое сотрудников ГСЧС погибли в Запорожской области в результате российского ракетного удара.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Утром оккупанты нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района.

"Сотрудники ГСЧС за считанные минуты уже были на месте происшествия. Тогда оккупанты нанесли повторный удар. В результате вражеских обстрелов, к сожалению, двое сотрудников ГСЧС погибли. Нашим героям без оружия теперь навсегда 31 и 34", - написал Клименко.

Еще трое спасателей получили травмы. Также пострадали четверо гражданских.

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За порогом. За порогами. Запорожжя. Запорожець. Запорозька січ. Один кацап зробив помилку, досі не виправили - Запоріжжя, нарід, папізже, вагінобудівники це суржикат.
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15.11.2023 14:26 Ответить
Кацапи , ви кончені підара@ и 😠
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15.11.2023 14:28 Ответить
Це ж вже не перший раз, чому наші такі туполобі і наступають на одні і ті самі граблі?!
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16.11.2023 18:04 Ответить
 
 