На Запорожье увеличилось количество погибших от утреннего ракетного удара
Двое сотрудников ГСЧС погибли в Запорожской области в результате российского ракетного удара.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
Утром оккупанты нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района.
"Сотрудники ГСЧС за считанные минуты уже были на месте происшествия. Тогда оккупанты нанесли повторный удар. В результате вражеских обстрелов, к сожалению, двое сотрудников ГСЧС погибли. Нашим героям без оружия теперь навсегда 31 и 34", - написал Клименко.
Еще трое спасателей получили травмы. Также пострадали четверо гражданских.
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