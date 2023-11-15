"Украинская бронетехника" завершила релокацию производства и вышла на серийные объемы поставок
В планах компании существенный рост объемов реализации и развитие продуктовой линейки.
Об этом в интервью Forbes рассказал генеральный директор ООО "Украинская Бронетехника" Владислав Бельбас, передает Цензор.НЕТ.
"В 2022 году наша цель заключалась в организации релокации, эвакуации людей, организации производственного процесса на новой площадке. Мы эти задачи успешно выполнили и вышли уже на серийные объемы поставок", - заявил он.
По его словам, по результатам 2023 года в планах компании существенный рост объемов реализации из-за активной позиции предприятия по обеспечению ВСУ и развитию продуктовой линейки.
"Наша стратегия – увеличение доли доходов от собственного производства, освоение производства новых образцов ВВТ и боеприпасов, инвестиции в технологии. Сейчас больше половины дохода занимает импорт для нужд Министерства обороны. В следующем году Минстратегпром декларирует максимальное привлечение внутреннего производителя к выполнению оборонного заказа. Работаем, чтобы существенно увеличить украинскую долю в общем объеме закупок", - говорит Бельбас.
Напомним, ООО "Украинская бронетехника" – отечественный производитель бронированной техники и оружия. Предприятие производит и поставляет бронированные автомобили "Варта" и "Новатор", минометы разных калибров: 82 мм, 120 мм и 60 мм и минометные выстрелы. Как подрядчик участвует в проектах по производству машин и техники для проектов "Нептун" и РСЗО "Ольха", участвует в опытно-конструкторской работе комплекса ПВО, разрабатывает и поставляет три разных шасси для САУ "Богдана".
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