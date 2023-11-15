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Новости Война
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"Украинская бронетехника" завершила релокацию производства и вышла на серийные объемы поставок

бельбас

В планах компании существенный рост объемов реализации и развитие продуктовой линейки.

Об этом в интервью Forbes рассказал генеральный директор ООО "Украинская Бронетехника" Владислав Бельбас, передает Цензор.НЕТ.

"В 2022 году наша цель заключалась в организации релокации, эвакуации людей, организации производственного процесса на новой площадке. Мы эти задачи успешно выполнили и вышли уже на серийные объемы поставок", - заявил он.

По его словам, по результатам 2023 года в планах компании существенный рост объемов реализации из-за активной позиции предприятия по обеспечению ВСУ и развитию продуктовой линейки.

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"Наша стратегия – увеличение доли доходов от собственного производства, освоение производства новых образцов ВВТ и боеприпасов, инвестиции в технологии. Сейчас больше половины дохода занимает импорт для нужд Министерства обороны. В следующем году Минстратегпром декларирует максимальное привлечение внутреннего производителя к выполнению оборонного заказа. Работаем, чтобы существенно увеличить украинскую долю в общем объеме закупок", - говорит Бельбас.

Напомним, ООО "Украинская бронетехника" – отечественный производитель бронированной техники и оружия. Предприятие производит и поставляет бронированные автомобили "Варта" и "Новатор", минометы разных калибров: 82 мм, 120 мм и 60 мм и минометные выстрелы. Как подрядчик участвует в проектах по производству машин и техники для проектов "Нептун" и РСЗО "Ольха", участвует в опытно-конструкторской работе комплекса ПВО, разрабатывает и поставляет три разных шасси для САУ "Богдана".

Автор: 

Бельбас Владислав (19) Украинская бронетехника (46)


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Топ комментарии
+26
Ну, в добру путь! Це давно очікувано. А якби ще ЗЕбуїни не закривали виробництва зброї в 19-му, то зараз би було б значно легше!
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15.11.2023 15:10 Ответить
+15
«Вийдіть на вулицю і запитайте: Пашинський - це бандит чи ні? Я даю вам 100%, 100 людей запитаєте - 100 людей скажуть «так»… Я ж не впливаю? Не впливаю. Ну і все» цитати найвеличнішого т.1.
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15.11.2023 15:16 Ответить
+14
"вийдіть на вулицю, і спитайте: Пашинський - бандит? І всі скажуть: має сидіти"(с)
Ой, а хто це сказав?
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15.11.2023 15:14 Ответить
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Ну, в добру путь! Це давно очікувано. А якби ще ЗЕбуїни не закривали виробництва зброї в 19-му, то зараз би було б значно легше!
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15.11.2023 15:10 Ответить
А с другой стороны, внутреннего нашего маклера Штаты уже не проконтролируют, а это , ну просто Клондайк для зеасфальтщиков. и зеяичников по 17грн. Не удивлюсь, если со временем наши аналоги западного вооружения окажутся дороже заграничных, мол, это же не просто произвести, но еще и подвезти нужно(комплектующие , або и готовую продукцию). Каароч, зла не хватает , попереривав би тих зебiлiв. А так , все нормуль - это лучшее худшее. Хоть не будем зависеть от кого-то по поставкам из-за рубежа.
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15.11.2023 15:21 Ответить
Будем зависеть тока от маклеров продать за рубеж, вместо поставить на фронт.
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15.11.2023 15:22 Ответить
Не нужно удивляться - они будут не только дороже, но и хуже. Только зебилы тут не при чем - там ничего не поменялось за 30 лет - кака было, кака есть. Единственное изменение - Укроборонпром появился - так сподручнее изымать деньги у производителя.
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15.11.2023 16:35 Ответить
"вийдіть на вулицю, і спитайте: Пашинський - бандит? І всі скажуть: має сидіти"(с)
Ой, а хто це сказав?
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15.11.2023 15:14 Ответить
Спитаи потрібно про суддів та прокурорів... Аналогічна буде відповідь...
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16.11.2023 06:40 Ответить
«Вийдіть на вулицю і запитайте: Пашинський - це бандит чи ні? Я даю вам 100%, 100 людей запитаєте - 100 людей скажуть «так»… Я ж не впливаю? Не впливаю. Ну і все» цитати найвеличнішого т.1.
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15.11.2023 15:16 Ответить
Нафиг нам здесь констатация неконгруэнтности в психологи у зебилов, если евролаб поставил на этом точку(задним числом).
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15.11.2023 15:25 Ответить
Нагадування, як обсирали тих хто робить справу тими хто тільки звиздить.
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15.11.2023 15:34 Ответить
Зверху треба було добавити - на правах реклами.
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15.11.2023 15:25 Ответить
рєзніков хоче налагодити приватно, по новому випуск німецьких гранат М39. але поки ціни на продаж не складе, плюс не знає, якими одиницями виміру буде вигідніше продавати.
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15.11.2023 15:35 Ответить
Бронетехніка - це у першу чергу - танки та САУ! І де налагоджене їх виробництво в Україні? У Харкові? І близько нічого нема, бо живу у цьому місті й обізнаний з реальним станом справ. Десь глибоко у горах Карпат? Теж нічого не чутно про таке!
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15.11.2023 15:39 Ответить
А ти хто, шпигун кксабів що випитуеш?
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15.11.2023 16:00 Ответить
У нас в порядке вещей когда название не соответствует роду деятельности. Поэтому "Бронетехника" это ни очем. Они могут там берцы производить. Или не производить, а импортировать.
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15.11.2023 16:38 Ответить
Англійською Ukrainian Armor, тобто "броня".
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15.11.2023 18:52 Ответить
Как вы удобно пропустили слово "техника"
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15.11.2023 21:38 Ответить
Измена в «Укроборонпроме». На сцену выходит Владислав Бельбас
Больше читайте на портале Компромат:
https://kompromat1.wiki/articles/95654-izmena_v_ukroboronprome._na_ctsenu_vyhodit_vladislav_beljbas_v1
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15.11.2023 15:59 Ответить
Зеленський, де патронні заводи?
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15.11.2023 16:33 Ответить
под землей
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15.11.2023 16:36 Ответить
Шеф патрушев не дає "добро" на будівництво.
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15.11.2023 18:19 Ответить
пусть клепают багги с бронекапсулой.
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15.11.2023 18:02 Ответить
 
 