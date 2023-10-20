Бронеавтомобиль "Новатор" производства "Української бронетехніки" защитил экипаж от взрыва противотанковой мины. ФОТОрепортаж

Вследствие взрыва авто получило существенные повреждения, но выдержало подрыв, экипаж выжил.

Об этом компания сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"При выполнении боевого задания на одном из горячих направлений СБА "Новатор" наехал на противотанковую мину. В авто был экипаж в полном составе. Все живы. Авто получило существенные повреждения. Но бронекапсула выдержала подрыв, осталась невредимой и сохранила жизнь наших военных", – говорится в сообщении.

В настоящее время бронеавтомобиль эвакуирован и передан сервисной бригаде "Української бронетехніки".

"Мы уже работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить "Новатор" и вернуть бойцам на фронт", - добавили в компании.

