Бронеавтомобиль "Новатор" производства "Української бронетехніки" защитил экипаж от взрыва противотанковой мины. ФОТОрепортаж
Вследствие взрыва авто получило существенные повреждения, но выдержало подрыв, экипаж выжил.
Об этом компания сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"При выполнении боевого задания на одном из горячих направлений СБА "Новатор" наехал на противотанковую мину. В авто был экипаж в полном составе. Все живы. Авто получило существенные повреждения. Но бронекапсула выдержала подрыв, осталась невредимой и сохранила жизнь наших военных", – говорится в сообщении.
В настоящее время бронеавтомобиль эвакуирован и передан сервисной бригаде "Української бронетехніки".
"Мы уже работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить "Новатор" и вернуть бойцам на фронт", - добавили в компании.
Один з них тут ховається під ніком Часом робить спроби "касить пад хахла" Але не завжди виходить!
у тебя мания преследования? всюду тебе кацапы мерещатся? у тебя психоз?
граждане Украины, которых государство кинуло на произвол судьбы и милость оккупантов, имеют полное право поступать так как им позволяют обстоятельства для спасения своего здоровья и жизни. но мы же обсуждаем кацапов во львове, которые вынуждены скрывать свою сущность, вот и откройте для них границы, или боитесь что многие некацапы резко переобуются в кацапов, порвут вышиванки и наденут косоворотки )))
Міни серії ТМ-62 застосовуються з детонаторами https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%92%D0%A7-62&action=edit&redlink=1 МВЧ-62 , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%92%D0%97-62&action=edit&redlink=1 МВЗ-62 , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%92%D0%9F-62%D0%9C&action=edit&redlink=1 МВП-62М , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%92%D0%A8-62&action=edit&redlink=1 МВШ-62 , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%92-62&action=edit&redlink=1 МВ-62 , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%92%D0%94-62&action=edit&redlink=1 МВД-62 , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%92%D0%9D-72&action=edit&redlink=1 МВН-72 і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%92%D0%9D-80&action=edit&redlink=1 МВН-80 . Залежно від наявності детонаторів і застосовуваних засобів механізації мінування, всі міни серії ТМ-62 можуть споряджатися будь-яким з перерахованих детонаторів.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%92%D0%A7-62&action=edit&redlink=1 МВЧ-62 - контактний
Решта - не виявляються індукційними міношукачами
Міни з магнітними підривачами реагують НА БУДЬ-ЯКИЙ МЕТАЛ - бо при цьому порушується електромагнітне поле підривача
Ти ж бачиш що він претендує на "шнобелівську премію" пропонуючи робить масову бойову техніку на "альтернативних рушійних установках"
вже Ізраїль "закусив вудила", то можна попросити щоб допоміг.
вони то знають як міни знешкоджувати.
сто років мочаться з арабами\совками то
https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html Як бронюють армійські «Богдан-МАЗи»
