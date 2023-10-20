Бронеавтомобіль "Новатор" виробництва "Української бронетехніки" захистив екіпаж від вибуху протитанкової міни. ФОТОрепортаж

Внаслідок вибуху авто зазнало суттєвих ушкоджень, але витримало підрив, екіпаж вижив.

Про це компанія повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Під час виконання бойового завдання на одному з гарячих напрямків СБА "Новатор" наїхав на протитанкову міну. В авто був екіпаж в повному складі. Всі живі. Авто зазнало суттєвих ушкоджень. Але бронекапсула витримала підрив, залишилася неушкодженою та зберегла життя наших військових", - йдеться в повідомленні.

Наразі бронеавтомобіль евакуйовано та передано сервісні бригаді "Української бронетехніки".

"Ми вже працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити "Новатор" та повернути бійцям на фронт", - додали в компаніїї.

