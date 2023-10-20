УКР
Бронеавтомобіль "Новатор" виробництва "Української бронетехніки" захистив екіпаж від вибуху протитанкової міни. ФОТОрепортаж

Внаслідок вибуху авто зазнало суттєвих ушкоджень, але витримало підрив, екіпаж вижив.

Про це компанія повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Під час виконання бойового завдання на одному з гарячих напрямків СБА "Новатор" наїхав на протитанкову міну. В авто був екіпаж в повному складі. Всі живі. Авто зазнало суттєвих ушкоджень. Але бронекапсула витримала підрив, залишилася неушкодженою та зберегла життя наших військових", - йдеться в повідомленні.

Наразі бронеавтомобіль евакуйовано та передано сервісні бригаді "Української бронетехніки".

"Ми вже працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити "Новатор" та повернути бійцям на фронт", - додали в компаніїї.

Бронеавтомобіль Новатор виробництва Української бронетехніки захистив екіпаж від вибуху протитанкової міни 01
Бронеавтомобіль Новатор виробництва Української бронетехніки захистив екіпаж від вибуху протитанкової міни 02
Бронеавтомобіль Новатор виробництва Української бронетехніки захистив екіпаж від вибуху протитанкової міни 03

авто (6318) Українська бронетехніка (56)
+14
чекаємо, коли до "української бронетехніки" прийде перевірка з озброєним сбу.
20.10.2023 16:38 Відповісти
+12
Доречі ці автівки створили проти Порохе- зебіли, ваш вихід
20.10.2023 16:45 Відповісти
+10
Ти мазохіст?! Зараз зелена поляцька тролятина вчепиться в твої боки іклами здикими криками про "ліпєцкую хвабріку", "свінарчукі" ну і далі по методичках, як застарілих, так і нових
20.10.2023 16:54 Відповісти
а такая бы не подорвалась бы
20.10.2023 16:38 Відповісти
І ці влетіли б на підрив. Вивчайте ТТХ протитанкових мін. Там достатньо нажимного тиску (в залежності від типу підривника) маскимум 150 Кг + динаміка (швидкість) транспортного засобу.
20.10.2023 16:46 Відповісти
То кацап! Його завдання тут - "срачі розводить Шляхом доведення будь-якої теми до абсурду!
20.10.2023 16:51 Відповісти
Подякував!
20.10.2023 16:52 Відповісти
кацапы... они повсюду...
20.10.2023 17:02 Відповісти
Ну ти ж сказав що уЛьвові їх вистачає? І якщо їх всіх випустить за кордон - в Україні станеться гуманітарна катастрофа
Один з них тут ховається під ніком Часом робить спроби "касить пад хахла" Але не завжди виходить!
20.10.2023 17:06 Відповісти
о какой гуманитарной катастрофе в Украине после выпуска за кордон всех кацапов ты мелешь? что-то ты одну чушь за другой тут пишешь.
у тебя мания преследования? всюду тебе кацапы мерещатся? у тебя психоз?
20.10.2023 17:14 Відповісти


граждане Украины, которых государство кинуло на произвол судьбы и милость оккупантов, имеют полное право поступать так как им позволяют обстоятельства для спасения своего здоровья и жизни. но мы же обсуждаем кацапов во львове, которые вынуждены скрывать свою сущность, вот и откройте для них границы, или боитесь что многие некацапы резко переобуются в кацапов, порвут вышиванки и наденут косоворотки )))

20.10.2023 17:55 Відповісти
Чувствительность 200-500 кг.
20.10.2023 17:03 Відповісти
Как можно гарантировать, что 7.5-тонное транспортное средство разминирования сможет безопасно проехать по минному полю, не взорвавшись? Ответ компании Michelin прост, нужно создать шину, настолько мягкую, и с таким крупным следом, чтобы она могла перевернуть пластмассовый кофейный чайник, не раздавив его.

Представленные на выставке Eurosatory 2014 Defence Expo, под кодовым названием LX PSI 710/75 R 34, рабочее давление которых всего 0.3 бара, не перегреваясь, иначе это могло бы надуть шину и просто разорвать ее.

Шины были в разработке порядка 10 лет, поскольку работа над ними была приостановлена. Дело в том, что во время войны в Ираке и Афганистане на анти-сву и пуленепробиваемые шины был большой спрос.

Теперь противоминные https://autoshini.com/shop/shiny-michelin шины Michelin будут использоваться французской армией на минном трале SOUVIM II компании MBDA. Пройдя все военные испытания на прочность, шины LX PSI 710/75 R 34 были награждены официальной сертификацией к использованию.

Оснащенный шинами, которые весят 200 кг каждая, 7.5-тонный SOUVIM оказывает давление всего лишь в 360г/см², даже меньше чем 2.5-килограммовый кролик(его давление 450 г/см².) В то время как SOUVIM тащит за собой оборудование для безопасного устранения мин, шины используются, чтобы сделать путь по минным полям как можно безопаснее.

SOUVIM II обутый шинами Michelin может проделать безопасный путь через минное поле со скоростью 20км/ч, пройдя в целом около 150 км в день. Колеса настолько мягкие, что они не взрывают плоские мины. Более того, они буквально скользят по вершинам конических мин, не активируя их.

Компания использовала своих 6600 исследователей и 640 миллионов евро своего рабочего бюджета, чтобы создать новую шину ручной работы. За основу кожуха, взяты https://autoshini.com/shop/shiny-michelin сельскохозяйственные шины Michelin , который заполняется пеной вручную (толщина10см), а затем покрывается специальной резиновой пленкой. Это помогает шине безопасно работать при рекордно низком давлении, оставляя длинный отпечаток шины.
Подробнее: https://autoshini.com/news/103-rynok-shin/1176-protivominnyie-supershinyi-michelin
20.10.2023 16:49 Відповісти
Ага І що ти будеш робить коли в кожній ******** міні є гніздо для встановлення магнітного підривача? Зробиш машину розмінування цілком пластмасовою? Це "винахід" на рівні "Шнобелівської премії"
20.10.2023 16:55 Відповісти
есть такие материалы как углепластик, алюминий и титан. на машины разминирования можно и потратится. что касается магнитных взрывателей, то магнитное поле можно имитировать вызывая срабатывание датчика.
20.10.2023 17:00 Відповісти
Двигун внутрішнього згоряння ти з чого робитимеш?
Міни серії ТМ-62 застосовуються з детонаторами https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%92%D0%A7-62&action=edit&redlink=1 МВЧ-62 , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%92%D0%97-62&action=edit&redlink=1 МВЗ-62 , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%92%D0%9F-62%D0%9C&action=edit&redlink=1 МВП-62М , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%92%D0%A8-62&action=edit&redlink=1 МВШ-62 , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%92-62&action=edit&redlink=1 МВ-62 , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%92%D0%94-62&action=edit&redlink=1 МВД-62 , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%92%D0%9D-72&action=edit&redlink=1 МВН-72 і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%92%D0%9D-80&action=edit&redlink=1 МВН-80 . Залежно від наявності детонаторів і застосовуваних засобів механізації мінування, всі міни серії ТМ-62 можуть споряджатися будь-яким з перерахованих детонаторів.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%92%D0%A7-62&action=edit&redlink=1 МВЧ-62 - контактний
Решта - не виявляються індукційними міношукачами
Міни з магнітними підривачами реагують НА БУДЬ-ЯКИЙ МЕТАЛ - бо при цьому порушується електромагнітне поле підривача
20.10.2023 17:47 Відповісти
Двигун внутрішнього згорання - а шо без нього ніяк? Мож двигун на стиснутому повітрі зробити - або на зрідженому повітрі . Або маховик поставити - ну а шо на кілометр другий запасу ходу буде.
20.10.2023 18:36 Відповісти
!!!
20.10.2023 18:38 Відповісти
Таварісч нє панімаєт...
20.10.2023 19:48 Відповісти
У нас з "таваричем" уже рік "специфічні стосунки" Я відмовився з ним вступать в полеміку - бо він дурний і хворобливо самолюбивий Але він постійно робить спроби "влізти без мила мені в задницю" і провокує на скандали Тому я його просто "посилаю"!
Ти ж бачиш що він претендує на "шнобелівську премію" пропонуючи робить масову бойову техніку на "альтернативних рушійних установках"
показати весь коментар
20.10.2023 20:13 Відповісти
Тогда лучше дома сидеть и ждать когда рашисты постучат тебе прикладом в дверь. На всякое действие можно найти противодействие. А так пока что наши парни на фронте меряют километражи пешкарусом или каждый день теряя десятки бронемашин.
20.10.2023 17:08 Відповісти
Ти про "свинтопруйний кулемет" чув коли-небудь? Набери в Гуглі Отримаєш відповідь на твій "демарш" в мою адресу
20.10.2023 17:57 Відповісти
Я такого кадра в реальной жизни встречал в начале 90х. А вы смеетесь
20.10.2023 21:12 Відповісти
тысячи! Вчера боевики Зеленского потеряли три тысячи бронехаммеров, Кокошенков сказал!!111
20.10.2023 18:56 Відповісти
20.10.2023 19:50 Відповісти
Мінні поля зараз комбіновані. Протипіхотні міни детонуватимуть и можуть ці шини пошкодити.
20.10.2023 17:09 Відповісти
так трильйон мін не поставлять - треба випалювати за мінними полями всю русню, а потім....
вже Ізраїль "закусив вудила", то можна попросити щоб допоміг.
вони то знають як міни знешкоджувати.
сто років мочаться з арабами\совками то
20.10.2023 19:03 Відповісти
чекаємо, коли до "української бронетехніки" прийде перевірка з озброєним сбу.
20.10.2023 16:38 Відповісти
Уже приходили. Как и до Гладковского. Как сейчас не хватает их совместных военных МАЗ\Богданов. Зеля за 2 года обанкротил и "Богдан" и "КрАЗ". Да и бронетехника еле выжила без заказов. Теперь сшибаем по миру любые старые военные грузовики, которых катастрофически не хватает.

https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html Як бронюють армійські «Богдан-МАЗи»
20.10.2023 17:07 Відповісти
вони зараз в черзі стоять, зразу за басалаєвой.
20.10.2023 17:29 Відповісти
До них прийдуть портновци з УБР
20.10.2023 17:40 Відповісти
а на каділаках не пробували? вони довгі, то якщо передня частина підірветься, то задня частина вціліє.
20.10.2023 16:38 Відповісти
То є так, якщо капсула буде позаду.
20.10.2023 16:43 Відповісти
Доречі ці автівки створили проти Порохе- зебіли, ваш вихід
20.10.2023 16:45 Відповісти
Ти мазохіст?! Зараз зелена поляцька тролятина вчепиться в твої боки іклами здикими криками про "ліпєцкую хвабріку", "свінарчукі" ну і далі по методичках, як застарілих, так і нових
20.10.2023 16:54 Відповісти
так пишуть шо і Хамві проти-протитанкових = тупо "встрясло німного", як і тут навіть відео було шо типу Хамві прийняв снаряд танковий і нічо.
ну так, віримо далі.
ну це тіпа шо навіть не знаю, але віримо далі.
ясно шо хочеться вірити, але вірять і в вертикально стартуючих підгнило-воскреслих трупів, а чо би нє? Правда?
А тут - **** там - протитанкова міна легкому ьронетранспорту - тупо розколізило борт, чо, написано ж - протитанкова, ага.
Навіть на МРАП, а тупо 7-10-тонний легкий бронетранспорт. Я не дивлюсь Телемарафон, але певно там будуть кричати шо там, шо вже в Ялті на пляжі підірвали?
логіка = нє, не бачили.
20.10.2023 17:03 Відповісти
Новатор це тобі не танк/ там немає боєукладки снарядів/ тому виживання такої броньованої автівки більш ніж можливе як що там справді є окрема бронекапсула і думаю там вона є.
20.10.2023 18:23 Відповісти
ти поняв, там за МІНУ пишуть!
там 10 кг.
протитанкова.
я за шо і пишу - це тупо - писати шо легка бронетехніка таке пережила ЦІЛОЮ майже!!!
20.10.2023 18:27 Відповісти
Країні потрібні перемоги на ровному місці.
20.10.2023 18:30 Відповісти
за шо і кажу. це тупо як .... ну в Нью йорку третій будинок зложився бо "дизпаливо в підвалі горіло"(911)
Што? як?
так і тут - потрібно дати жуйку - ну і дають. хоча тупо логічно ніколи такого не може бути. але нічо - піпл жере
21.10.2023 11:51 Відповісти
Треба викоростовувати Hoverboards як в 'Back to the Future'...
20.10.2023 17:16 Відповісти
вроді типу левітуючі щось там?
ахаха, ну ти "смішну.вато "пошутив" " то
20.10.2023 18:59 Відповісти
Класні тачки робили при Пороху/ при клоуні тільки асфальт.
20.10.2023 18:21 Відповісти
 
 