Пока неизвестно, почему российский МиГ-31К отрабатывает дозаправку в воздухе, - Игнат

Из-за более длительных полетов российских МиГ-31К воздушные тревоги стали длиннее. Самолеты отрабатывают новые маневры и осуществляют дозаправку в воздухе.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии изданию Бабель, передает Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах пока не знают, по каким причинам россияне это делают.

Ранее эти самолеты отрабатывали взлеты и посадки довольно быстро – тревога продолжалась в среднем 20 минут, а теперь более 2,5 часов.

По словам Игната, Командование не может предугадать, учебным или боевым будет полет МиГ, поэтому всеобщую тревогу объявляют при каждом его взлете. Главная задача – сообщить об опасности. Градации уровня угроз при взлетах таких самолетов нет.

Впрочем, ВС информируют, по какой причине объявлена тревога, а условная организация на своем уровне решает, какие меры безопасности предпринимать, если есть только взлет МиГ, но еще нет пусков ракет.

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Если учитывать пуск ракеты "Кинжал", то у людей есть семь минут для перемещения в безопасное место.

У Игната нет ответа на вопрос, почему именно сейчас россияне начали отрабатывать дозаправку в воздухе. Взлетают они с трех аэродромов, относительно близких к Украине, и с патрулированием Черного моря это никак не связано.

Для атак по Украине дозаправка тоже не нужна, поэтому пока не ясно, зачем они дозаправляются, добавил Игнат.

На вопрос о возможных изменениях в подходе к тревогам спикер сказал, что это не компетенция Воздушных сил - решает высшее военно-политическое командование. Пока Командование ВС не ведет с властью никаких коммуникаций по этому поводу.