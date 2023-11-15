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Новости Война
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Пока неизвестно, почему российский МиГ-31К отрабатывает дозаправку в воздухе, - Игнат

міг31

Из-за более длительных полетов российских МиГ-31К воздушные тревоги стали длиннее. Самолеты отрабатывают новые маневры и осуществляют дозаправку в воздухе.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии изданию Бабель, передает Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах пока не знают, по каким причинам россияне это делают.

Ранее эти самолеты отрабатывали взлеты и посадки довольно быстро – тревога продолжалась в среднем 20 минут, а теперь более 2,5 часов.

По словам Игната, Командование не может предугадать, учебным или боевым будет полет МиГ, поэтому всеобщую тревогу объявляют при каждом его взлете. Главная задача – сообщить об опасности. Градации уровня угроз при взлетах таких самолетов нет.

Впрочем, ВС информируют, по какой причине объявлена тревога, а условная организация на своем уровне решает, какие меры безопасности предпринимать, если есть только взлет МиГ, но еще нет пусков ракет.

Читайте также: Воздушную тревогу объявляли по всей Украине: В россии взлетал МиГ-31К (обновлено)

Если учитывать пуск ракеты "Кинжал", то у людей есть семь минут для перемещения в безопасное место.

У Игната нет ответа на вопрос, почему именно сейчас россияне начали отрабатывать дозаправку в воздухе. Взлетают они с трех аэродромов, относительно близких к Украине, и с патрулированием Черного моря это никак не связано.

Для атак по Украине дозаправка тоже не нужна, поэтому пока не ясно, зачем они дозаправляются, добавил Игнат.

На вопрос о возможных изменениях в подходе к тревогам спикер сказал, что это не компетенция Воздушных сил - решает высшее военно-политическое командование. Пока Командование ВС не ведет с властью никаких коммуникаций по этому поводу.

Автор: 

Игнат Юрий (618) воздушная тревога (816)


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Топ комментарии
+24
тому що вичислили що ви зупиняєте країну тільки при злету літака. Від харькова до Чернівців. Мільярдні збитки.
Гріх не скористатися...
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15.11.2023 16:40 Ответить
+11
То ППО має бути напоготові, а не зачинятися всі держустанови, зупинятися транспорт і тд - тим більше, що всі ці міри жодним чином не сприяють беспеці людей, бо чекати у натовпі на зупинці - аж ніяк не беспечніше, ніж їхати у транспорті..
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15.11.2023 16:51 Ответить
+9
так. І ракета не полетіла, і збитки нанесені і моральне навантаження збільшується.
"Кошмарінг"
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15.11.2023 16:43 Ответить
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тому що вичислили що ви зупиняєте країну тільки при злету літака. Від харькова до Чернівців. Мільярдні збитки.
Гріх не скористатися...
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15.11.2023 16:40 Ответить
так. І ракета не полетіла, і збитки нанесені і моральне навантаження збільшується.
"Кошмарінг"
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15.11.2023 16:43 Ответить
Літак коли довго літає, в нього накопичується знос, наприклад з моменту перебазування тушек під мурманск вони почали літати до Каспію довше і щоб урівноважити це, зменшують навантаження ракетами.
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15.11.2023 16:55 Ответить
Коли літає, зношуються двигуни, а планер - при посадках та злетах.
Особливо літак зношується при падіннях.
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15.11.2023 18:31 Ответить
такой износ самолетов кацапчиков мы любим
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15.11.2023 19:52 Ответить
Троллинг.
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15.11.2023 17:04 Ответить
при відсутності ппо - так і має бути
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15.11.2023 17:14 Ответить
ТА ні від Авдіївки,сьогодні цілий день простояв до спеціаліста в ПРИВАТ банку .БАНКИ,СОВБЕЗ,ПеНСІЙНИЙ ФОНД не пацювали,людей не обслуговують,не пускають людей до приміщень щоб зігрітись,а самі сидять в теплі і по черзі ходять по своїх справах.ЛЮДИ ДЛЯ НИХ ЯК СОБАКИ!!!ЗАРПЛАТИ платять вчасно,не зважаючи на те що не обслуговують кількість людей по 0 от слова зовсім.ЩО ЗЕ73% радіїте.
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15.11.2023 17:43 Ответить
Так от якраз і відпрацьовують, щоб тривога була 3 години. Гра на нервах. Виснаження людей.
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15.11.2023 16:42 Ответить
не. Все работают на самом деле, кроме сотрудников ТРЦ
всем пох, ибо вероятность попадания минимальная
кацапчики назло всем прекращают дозаправку своего летающего говна до 18-00
чтобы жители крупных городов не могли бесплатно проехаться на метро домой
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15.11.2023 19:56 Ответить
*Ашан* закривають.
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16.11.2023 05:59 Ответить
коли всі розслабляться при зльоту літаків, вони випустять ракети
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15.11.2023 16:42 Ответить
То ППО має бути напоготові, а не зачинятися всі держустанови, зупинятися транспорт і тд - тим більше, що всі ці міри жодним чином не сприяють беспеці людей, бо чекати у натовпі на зупинці - аж ніяк не беспечніше, ніж їхати у транспорті..
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15.11.2023 16:51 Ответить
Чекати в натовпі на зупинці можуть тільки бараноіди. Розумна людина йде до найближчого сховища.
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15.11.2023 16:56 Ответить
І сидітиме там по 3 години? Маю великий сумнів, хто насправді є бараноїд. А якщо орки почнуть один літак саджати, а інший піднімати? 24/7 сидітимете в сховищі? Геніально, блд.
Це я навіть не піднімаю психологічні теми - мене наприклад плющить вже від 10 хвилин в "сховищі", бо я ясно бачу, як тушку завалило бетоном і я, знерухомлений, помираю від задухи. Уявляю, що буде з психікою, якщо навіть по 6 годин на день в сховищі сидіти. Дякую, я пас. Краще хай моментально спопелить.
А срані чиновники на місцях, замість прикривати свої товсті, нажраті ікрою та курвуазьє сраки - щоб не дай боже не призначили винуватим, - мали б думати головою, а не сракою. Мільярдні збитки в економіці країни через простій - це значно, значно, на багато порядків гірше, ніж прильот кудись.
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15.11.2023 17:02 Ответить
Тебе ж не змушують сидіти в укритті. Твої суїцидальні нахили твої проблеми, а функціонування обєктів масового скупчення людей в час війни - прерогатива дердави.
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15.11.2023 17:24 Ответить
Це повна маячня. Підніміть свій обісратий чиновничий зад і вийдіть на вулицію, подивитися, як рухоме "місце масового скупчення" людей - громадський транспорт - перетворюється в нерухоме. А ну ж скажіть, який об'єкт вірогідніше отримає пошкодження, у випадку атаки?
Та й видно що пост ви не читали, бо незручного питання про 24/7 тривогу чомусь не помітили.
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16.11.2023 09:26 Ответить
Мені здається ти не помітив незручної війни що з 14 року триває. Ти свій обісратий зад з дивану піднімай, лізь в окоп і проблема тривог відразу відійде й життя заграє новими фарбами. Не подобається тревога то не зважай, природній відбір природа не відміняла.
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16.11.2023 10:26 Ответить
А виглядав нормальною адекватною людиною. Ну то давай всі сядем по сховищам і будем там сидіти. Цікаво, що носитимуть наші захисники в такому випадку, чим стрілятимуть, що їстимуть, на чому їздитимуть? Бо твоя обісрата чиновнича срака чомусь замість того, щоб купувати це все, крала і завозила собі супертачки і будувала домікі, грала весілля з москвою з тортами по 100к, перекладала бруківку і асфальт, а спорядження армії переклала на звичайних людей. Так суки, дайте ж можливість звичайним людям працювати нормально!
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16.11.2023 11:28 Ответить
Я чось розізлився на твою ригануну, але тепер я тебе жалію. Твоя обісрана срака з синдромом навченої безпорадності замість реального тиску громадськості просто випускає "пар" на цензорі.
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16.11.2023 11:42 Ответить
Не бачу сенсу дискутувати з розумово обмеженим, який до того ж максимально ігнорує написане, тому гуляй до сховища, шановний.
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16.11.2023 12:42 Ответить
Розумна людина не буде ходити до сховища кожного дня на 3 години, коли десь злітає МІГ. Розумна людина до сховища йде тільки під час справжніх ракетних атак.
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15.11.2023 17:30 Ответить
умный человек во время тревоги работает, т к вероятность попадания очень маленькая
тем более у кацапчиков ракеты туповатые, а у нас есть нехилое ППО
если посмотреть с другой стороны, все мы рано или поздно умрем
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15.11.2023 20:02 Ответить
Розумна людина виходить з автобуса, сідає на маршрутку і їде далі на роботу. Бо в сховищі платять зарплатню тільки блогерам та експертам. А в сховище фізично всі люди, які висадилися з транспорту не влізуть
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15.11.2023 17:43 Ответить
Якщо в напрямку вашої роботи ходить лише одна маршрутка, ви в неї фізично не влізете під час тривоги.
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16.11.2023 09:24 Ответить
Це вже нюанси. Я узагальнив
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16.11.2023 12:24 Ответить
Я эвакуированный в Дрогобыч, очікував конец воздушной тревоги в коридоре лікарні, врач ожидал в кабинете. По окончанию, начал приём
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15.11.2023 17:27 Ответить
Та отож, що це не про беспеку, а про маразм.
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15.11.2023 17:31 Ответить
В Сумах очiкують кiнець тривоги бiля дверей
лiкарнi...
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15.11.2023 19:35 Ответить
А ти піди виколупай ППО з-під асфальту - куди твоє "ЗЕ" його закопало!
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15.11.2023 17:41 Ответить
як варіант - в надії, що ппо про всяк випадок відпрацює спостереження... а потім туди залетить х-31... другий - просто радіють від того, що вся країна встає на дибки, зачиняються контори та магазини... та відпрацьовують умовні пуски...
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15.11.2023 16:42 Ответить
Щоб ******** на дальний восток
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15.11.2023 16:42 Ответить
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15.11.2023 16:45 Ответить
Та як сказати. Саме безобідне-один дебільний супермаркет чітко виганяє всіх покупців на час тривоги. А багато підприємств перестають працювати та люди йдуть до сховищ. А каци просто забавляються.
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15.11.2023 16:51 Ответить
не "просто забавляються", а витрачають ресурс літачків, яких не так в них і багато
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15.11.2023 16:59 Ответить
У них самалетов еще на 10 лет такой войны хватит. И ресурсов, и людей.
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15.11.2023 17:06 Ответить
Я б не сказав.
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15.11.2023 17:16 Ответить
Так ***** же не так давно *********,что типа постоянно будут в воздухе находиться на дежурстве. А дозаправляться как видно не умеют опыта, поэтому хотят насобачиться.
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15.11.2023 16:52 Ответить
Щоби дольше відбувалась повітряна -,
ось для чого кацапи проводять , так звану , дозаправку у воздусі ‼️
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15.11.2023 16:53 Ответить
Для відпрацювання навичок льотчиків .
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15.11.2023 16:58 Ответить
Навіть тупим зрозуміло, що дозаправка щоб подовше поїбати нам мозок тривогами.
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15.11.2023 16:59 Ответить
Знають бабуїни що Атакамси на підході, тому готуються з боліт північніше стартувати.
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15.11.2023 17:01 Ответить
ігнат не в темі: мігг готується бомбити Вашингтон...
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15.11.2023 17:09 Ответить
Та то таке, мало хто в Україні розуміє чому потрібна дозаправка в повітрі....
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15.11.2023 17:12 Ответить
всі, як той ігнат...
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15.11.2023 18:58 Ответить
Животное, не хрюкай, оголодал - жри жолуди
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15.11.2023 17:44 Ответить
Орки в такий спосіб вираховують місце та готовність українських сил ППО
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15.11.2023 17:24 Ответить
Вам Вінниці замало? Злітають, значить є загроза всім... Боятися чи не боятися це ваше особисте..
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15.11.2023 17:43 Ответить
м'ясо, ти ще живе.. пакєтов купив хоч авєчкам абосраним? а сам чого за кабаєву не здох?
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15.11.2023 17:51 Ответить
Яке ж воно особисте, якщо державу паралізує по павєлєнію чіновнічьєга люда?
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16.11.2023 09:28 Ответить
надіюся що коли цапи щось "відпрацьовуть" обов'язково те наїбнеться
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15.11.2023 18:14 Ответить
Когда сбивается самолёт-заправщик, тревоги сразу отменяются.
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15.11.2023 18:36 Ответить
те,що несе Ігнат ,туфта чистої води,як і про те,що в Румунії тільки заливають фундамент під навчальний центр для льотчиків на F-16.
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15.11.2023 18:57 Ответить
І жодних ідей нема?
У всіх великих містах, перестає працювати комунальний транспорт, не працюють мости через Дніпро!
А витрати, лише льотний час Міг-31, та літака-заправника!
І бонусом, ще й можливість підтримувати кваліфікацію пілотів.
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15.11.2023 19:06 Ответить
У мене є уявлення навіщо - поповнити вичерпані запаси палива на борту. Сподіваюся, я не дуже помиляюся?
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15.11.2023 19:20 Ответить
Ігнату треба вчити матчясть**,
путлярєц сказав місяць тому що МІГи будуть літати цілодобово.
От вони і тренуються.
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15.11.2023 19:31 Ответить
Американцам привычно заправлятся в воздухе .А для русских это новьё. СБУ с "гимарсами" выкурила кацапов из почти всех аеродромов ближе 250 км , и теперь прийдется лететь из глубинки в одну сорону 300-500 км .... и столко обратно .
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15.11.2023 21:45 Ответить
 
 