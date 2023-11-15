Пока неизвестно, почему российский МиГ-31К отрабатывает дозаправку в воздухе, - Игнат
Из-за более длительных полетов российских МиГ-31К воздушные тревоги стали длиннее. Самолеты отрабатывают новые маневры и осуществляют дозаправку в воздухе.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии изданию Бабель, передает Цензор.НЕТ.
В Воздушных силах пока не знают, по каким причинам россияне это делают.
Ранее эти самолеты отрабатывали взлеты и посадки довольно быстро – тревога продолжалась в среднем 20 минут, а теперь более 2,5 часов.
По словам Игната, Командование не может предугадать, учебным или боевым будет полет МиГ, поэтому всеобщую тревогу объявляют при каждом его взлете. Главная задача – сообщить об опасности. Градации уровня угроз при взлетах таких самолетов нет.
Впрочем, ВС информируют, по какой причине объявлена тревога, а условная организация на своем уровне решает, какие меры безопасности предпринимать, если есть только взлет МиГ, но еще нет пусков ракет.
Если учитывать пуск ракеты "Кинжал", то у людей есть семь минут для перемещения в безопасное место.
У Игната нет ответа на вопрос, почему именно сейчас россияне начали отрабатывать дозаправку в воздухе. Взлетают они с трех аэродромов, относительно близких к Украине, и с патрулированием Черного моря это никак не связано.
Для атак по Украине дозаправка тоже не нужна, поэтому пока не ясно, зачем они дозаправляются, добавил Игнат.
На вопрос о возможных изменениях в подходе к тревогам спикер сказал, что это не компетенция Воздушных сил - решает высшее военно-политическое командование. Пока Командование ВС не ведет с властью никаких коммуникаций по этому поводу.
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"Кошмарінг"
Особливо літак зношується при падіннях.
всем пох, ибо вероятность попадания минимальная
кацапчики назло всем прекращают дозаправку своего летающего говна до 18-00
чтобы жители крупных городов не могли бесплатно проехаться на метро домой
Це я навіть не піднімаю психологічні теми - мене наприклад плющить вже від 10 хвилин в "сховищі", бо я ясно бачу, як тушку завалило бетоном і я, знерухомлений, помираю від задухи. Уявляю, що буде з психікою, якщо навіть по 6 годин на день в сховищі сидіти. Дякую, я пас. Краще хай моментально спопелить.
А срані чиновники на місцях, замість прикривати свої товсті, нажраті ікрою та курвуазьє сраки - щоб не дай боже не призначили винуватим, - мали б думати головою, а не сракою. Мільярдні збитки в економіці країни через простій - це значно, значно, на багато порядків гірше, ніж прильот кудись.
Та й видно що пост ви не читали, бо незручного питання про 24/7 тривогу чомусь не помітили.
тем более у кацапчиков ракеты туповатые, а у нас есть нехилое ППО
если посмотреть с другой стороны, все мы рано или поздно умрем
лiкарнi...
ось для чого кацапи проводять , так звану , дозаправку у воздусі ‼️
У всіх великих містах, перестає працювати комунальний транспорт, не працюють мости через Дніпро!
А витрати, лише льотний час Міг-31, та літака-заправника!
І бонусом, ще й можливість підтримувати кваліфікацію пілотів.
путлярєц сказав місяць тому що МІГи будуть літати цілодобово.
От вони і тренуються.