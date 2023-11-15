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Эрдоган: "Израиль – террористическое государство"

ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган четко отметил, что считает Израиль якобы "террористическим государством".

Об этом, как сообщает Anadolu, он рассказал, выступая в среду на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua

"Я четко говорю: Израиль – это террористическое государство", – подчеркнул Эрдоган.

В то же время глава Турецкого государства обратился к премьер-министру Израилю Биньямину Нетаньяху в связи с его инициативами в блокированном секторе Газа.

"Я обращаюсь к Нетаньяху: у тебя есть атомная бомба, ядерная бомба, и ты ею угрожаешь. Что бы у тебя ни было, ты все равно пойдешь", - выразил уверенность президент.

Эрдоган отметил, что "если Израиль продолжит свою бойню таким образом, то повсеместно будет зафиксировано, что это террористическое государство, которое проклял весь мир".

Читайте также: Эрдоган заявил о расторжении всех контактов с Нетаньяху

Говоря о позиции Анкары по палестинскому движению ХАМАС, турецкий лидер сообщил, что "страна без колебаний заявит, что члены этого движения являются бойцами сопротивления, защищающими свою родину".

"Даже если это кого-то будет беспокоить, мы без колебаний заявляем о том, что члены ХАМАСа являются бойцами сопротивления, которые пытаются защитить свою родину и жизнь людей", - сказал он.

Кроме того, Эрдоган заявил о намерении провести телефонный разговор с лидерами стран, воздержавшимися при голосовании по резолюции по Газе, принятой ГА ООН 121 голосом.

"Предоставляя все формы видимой и невидимой гуманитарной поддержки Палестине, Турция продолжит изолировать Израиль на международной арене. Кроме того, мы предпримем шаги для привлечения к международному суду военно-политического руководства Израиля, которое жестоко расправилось с угнетенным населением Газы", - добавил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган отменил визит в Израиль: "ХАМАС - не террористическая организация, а группа освободителей"

Автор: 

Израиль (2068) Эрдоган Реджеп Тайип (927)


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Топ комментарии
+46
дограється Пердоган - коли курди знову повстануть , весь світ нагадає йому слова про свободу і боротьбу за неї
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15.11.2023 16:43 Ответить
+36
Дядько з глузду з'їхав. Якщо обстріл Ізраїлю тисячами ракет - то є захист, то я не знаю, що в нього буде нападом.
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15.11.2023 16:45 Ответить
+34
Оце я розумію пердь в калюжу, а Хамас "ето другое" да Ердоганушка ?
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15.11.2023 16:42 Ответить
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Світ жирує, тупіє у своєму громадському розвитку з людськими цінностям - ганяється за гаджетами та спілкується тік токами
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15.11.2023 17:54 Ответить
Дебіл. Зрозуміло,що зараз йде війна цивілізацій. Але ж Турція... Ататюрк в могилі перевертається .. А Іран? Буквально в 60-х це була держава з дівчатами в міні-юбках. Без 3-тьої світової не обійтися. От попали,***🤦
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15.11.2023 17:34 Ответить
Ататюрк зробив геноцид вірменів і курдів, так що однохерствено все. Ататюрк трохи хитрішим був,от і все.
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15.11.2023 23:13 Ответить
курди здивувалися
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15.11.2023 17:36 Ответить
до вісі зла доєдналась Туреччина.... неочікувано. хоча й прогнозовано...
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15.11.2023 17:36 Ответить
я б навіть погодився з дєдушкай, якби кацапів туди ж прив'язав
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15.11.2023 17:39 Ответить
як під@рок заговорив,

а про терористичну парашу мовчить
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15.11.2023 17:40 Ответить
А все так просто -у Ердогана зараз притулок рашистів ,-баблаааа!!! , поряд Іран ,котрий ПОКИ ЩО не вступив у війну , під його копитом Азербайджан, підтриманий усім світом, в Ізраїлі підгнивший Нетаньяху а над ним алах ...
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15.11.2023 17:52 Ответить
убить простых людей чтоб защитить своих?*************** ******* ты **********....................................................ну и логика,как у кремлевского ******** *****...............................
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15.11.2023 18:01 Ответить
Ну считает и пусть считает. Израилю плевать на его считалки - Израиль воюет с террористами за свою жизнь и независимость.
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15.11.2023 18:12 Ответить
Эрдоган не только говорит, но и оказывает всяческую помощь своим единомышленникам из Хамаса. Многие руководители Хамаса управляют боевиками из Турции, там же получают финансирование и обучение боевиков
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15.11.2023 18:44 Ответить
Возможно. Но этим займутся потом.
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15.11.2023 20:13 Ответить
Похерил дело Ататюрка. Стал турецким аятоллой. Так этих диктаторов тянет в дремучее средневековье, только бы у власти остаться
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15.11.2023 18:20 Ответить
Турция обвинила Нетаньяху в геноциде в секторе Газа и подала иск в МУС. Судебных перспектив у иска немного, но сам по себе он говорит о том, что дела для Турции идут в этой всей истории неважно.

Ключевой проект Эрдогана - "логистическая сверхдержава" сильно пострадает в случае, если объявленный Байденом проект "Индия-Европа" будет реализован. Мимо Турции пойдет поток грузов из Индии, которая уже через 5-7 лет может начать конкурировать с Китаем за европейский рынок. Европа ускоренно перебрасывает в регион Индия-Пакистан свою энергоёмкую промышленность. В Пакистан, в частности, уходит сталелитейный сектор Германии, рассматривается вопрос о переносе в Индию автомобильного сектора Германии, Чехии, Испании.

Израиль - одно из ключевых мест проекта "Индия-Европа", его логистический хаб, перевалка грузов направлением в Грецию, что тем более бьет по Турции, которая достаточно жестко конкурирует с Грецией - одним из ведущих морских перевозчиков в мире, а греческие порты уже готовы к приему грузов, объемом превышающим сегодняшние в разы. После реконструкции греки смогут переключить на себя значительную часть грузопотоков, идущих со стороны Суэцкого канала и израильской Хайфы, тем более, что транспортное плечо здесь - рукой подать.

Всё это сильно бьет по проектам Турции, причем настолько, что "логистическая сверхдержава" может умереть, не родившись. В определенном смысле это повторение истории "энергетической сверхдержавы", в которую Путин с дружками вложил чудовищные по всем меркам деньги, а они вдруг сказали "пшик". И где теперь эта "сверхдержава"? Импортирует гвозди из Китая и Белоруссии и страдает от закрытия их импорта из Финляндии.

В общем, Эрдогана понять можно, но в таких играх можно не только выиграть. Можно и проиграть - с треском. (c)
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15.11.2023 18:23 Ответить
Дочь Че Гевары поддержала ХАМАС и палестинских арабов.
Родственница Че Гевары пожелала боевикам ХАМАСа успехов и победы в войне с Израилем.
Алейда Гевара Марч, дочь революционеров Че Гевары и Алейды Марч, выразила свою солидарность с палестинскими арабами и поддержала террористов ХАМАСа.

Женщина пожелала боевикам успехов и победы в войне с Израилем. Также она выразила сожаление, что сейчас не находится рядом с палестинскими арабами.
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15.11.2023 18:24 Ответить
У Ердогана судоми, що так все швидко закінчується.
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15.11.2023 18:33 Ответить
Эрдоган возглавляет исламистскую партию, так же, как и Хамас, она является международным движением "Братья мусульмане". Основная их идея - построение всемирного исламского халифата, на первых порах возвращение исламской власти на те земли, где уже когда то правили мусульмане - это Израиль (бывшая часть Оттоманской империи), часть Испании, Крым. Поэтому Эрдоган ненавидет Израиль, поддерживает Хамас, помогает Украине отомстить русским за обиды 19-20го века и строит планы на Крым.
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15.11.2023 18:39 Ответить
Пердоган говорит лишь то,чегоот него хотят слышать турки.
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15.11.2023 18:42 Ответить
А самое главное продолжает торговать с Израилем и делать на этом большие деньги ибо они как говорится не пахнут и Эрди не претит торговать как он говорит с террористами
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15.11.2023 22:11 Ответить
Але цей турецький таракан ,не назвав рашистів у 2014 році при окупації українського Криму "терористичною державою" ,а тим більше за два роки рашистсько -окупаційної війни в Україні ні разу...
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15.11.2023 18:53 Ответить
Так можна всіх приюти, правда потім вони бомбу під жопу султану і підкладуть. Краще любити хамас і "бідних палестинців" на відстані.
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15.11.2023 19:00 Ответить
головне щоби цього разу Ізраєль не слухав скавуління так званого цивілізованого світу, та всіляке муслімське сміття і довів врешті справу Гази до кінця. до повного кінця Гази.
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15.11.2023 19:04 Ответить
Не быть туркам в ЕС ещё ле 50 или100 .
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15.11.2023 19:09 Ответить
дочка че- вари ще та шльондра а її батько вбивця і гвалтівик
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15.11.2023 19:11 Ответить
Сколько этот преступник наделал "дочек" и "сыночков " не сосчитать
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15.11.2023 21:16 Ответить
Волонтерка. Призрак бродит по планете. Призрак идиотизма.

https://dl-news.defence-line.org/?author=9

Відhttps://dl-news.defence-line.org/?author=9 Готельер Бандеровець Жов 12, 2023



Количество людей, не умеющих и не желающих использовать свой мозг для размышлений, анализа, выводов и принятия взвешенных решений, на нашей планете растет просто невиданными темпами. Это какой-то планетарный тренд. И я сейчас не про бушменов Африки, не про коренные народы в джунглях Амазонки и не про австралийских аборигенов. Я хочу понять природу идиотизма людей «золотого миллиарда», успешных жителей ЕС, Австралии, США и Канады.

Идиотизм населения Украины можно объяснить столетиями имперского правления московии, геноцидом сталина, отрицательным отбором совка и последующим тридцатилетием инфантилизма, приведшего в самой страшной войне столетия. Кстати, и даже эта война не образумила население Украины. Но я хочу не про Украину.

Израиль.

Сценарий войны Судного дня, произошедшей ровно 50 лет назад, повторился в просто невероятных совпадениях, и с намного ужасающими последствиями. Никогда маленький Израиль не имел столько погибших и раненых за 4 дня, а главное, столько заложников.

Я не верю, что спецслужбы провтыкали подготовку к нападению. А вот в то, что политическое руководство Израиля в лице премьера Нетаньяху игнорировало доклады спецслужб - очень верю. Тем более, что между спецслужбами и премьером было не просто непонимание - была глухая тайная вражда. А где такое еще было? Правильно, в США, при правлении Трампа. Идиотизм - заразная болезнь.

А еще министр МВД Египта, как пишут злые перья, открыто предупреждал Нетаньяху о будущем нападении. И тоже не был услышан, как и не был услышан Голдой Меир 50 лет назад король Иордании Хусейн.

Не мне судить политическое руководство Израиля. Но мое личное отношение к Нетаньяху - крайне негативное. Мне хватило видео Нетаньяху с дедом на палке, на параде с пуйлом, с колорадкой на лацкане. Это как печать Сатаны. Он избрал свою сторону, я сделал свой вывод. И к сожалению, мой вывод был правильным. Куда такое руководство привело свою страну, видим в прямом эфире.

Но вот что интересно! Деградация армии Израиля шла уже давно. Очень давно. Один тот факт, что военные давно уже не имеют право ходить с оружием, а оружие хранится в оружейных комнатах, говорит о многом. И это в стране, постоянно находящейся в состоянии войны!

Боевики ХАМАС захватили несколько военных баз с оружием и тяжелой техникой. В то время, когда военные праздновали, а их оружие было в оружейной комнате. Это приговор нынешней армии Израиля.

И то, что малочисленные армейские группы геройски противостояли вторжению, только подчеркивает общий пролюб ЦАХАЛ. Геройство всегда есть там, где система обгадилась.

Кстати, полицейские Израиля, с пистолетами, фактически приняли удар на себя, выполняя свой долг и защищая своих граждан. И погибали под огнем автоматов, пулеметов и гранатометов. В отличии от украинских мусоров, которые в Киеве исчезли на 3 недели с 24.02.2024. И этому факту уже есть много доказательств, в отличии от героической брехни зеленого министра МВД Клименко. Это я отвлекся…

И еще факт. Оказывается, гражданам Израиля нельзя хранить дома свое легально зарегистрированное оружие! Оружие должно храниться на стрельбищах в оружейных комнатах! Простите, но такого просто феерического долбодебилизма я от властей Израиля ну никак не ожидал! Это просто джекпот для всяких хамасов! Вместо того, чтобы получать пули из каждого окна, арабоорки спокойно разъезжают по городам Израиля на джипах и расстреливают все, что видят! А евреи из окон видосики снимают!!! Потому что полиция расстреляна, армии празднует, а оружие на стрельбищах! И еще раз, это в стране, которая в состоянии перманентной войны.

Израильтяне, я за вас. И я вам, на правах вашего сторонника, советую серьезно подумать над тем, кого вы выбираете себе в правители. Идиотизм планеты добрался и до вас. Просыпайтесь.

Западный мир.

А вот реакция обыкновенных обывателей Западного мира меня неприятно поразила. Я уж думал, что там какое-то понимание присутствует, что есть добро, а что есть зло. Особенно после Бучи, Бородянки, Ирпеня, Изюма и других мест массовых убийств.

Палестинские ублюдки вытворяли то же самое в Израиле, что и московиты в Украине. Расстрелы мирного населения, пытки, насилие, издевательства, захват заложников. Музыкальный фестиваль на границе Газы, где людей просто расстреливали, а девушек насиловали, ломали им руки и ноги, и потом возили тела в джипах. Кибуц в 1000 человек, где нашли 108 казненных тел после освобождения. Надо ли уточнять, что в кибуцах не работают военные и полицейские? Целые семьи убитые прямо в своих домах. Тела детей и младенцев с отрезанными головами. И много чего другого, аналогичное тому, что происходило и происходит сейчас у нас, в Украине.

И вот Израиль начинает защищаться и наносить удары по террористам, а в десятках городов Запада проходят митинги и демонстрации в поддержку Палестины и ХАМАС! Как это понять? Как этот идиотизм может укладываться в голове у как бы образованных и обеспеченных людей? Неужели непонятно кто на кого нападает и кто имеет все права защищаться? Как можно не отличать добро от зла, имея полный всеобъемлющий доступ до оперативной информации? Это во времена третьего рейха была пропаганда и не было альтернативы информации. Сейчас даже всемогущее CNN на второй день атак по Израилю заткнуло пропалестинский фонтан и начало подавать более менее адекватную информацию, все-таки век интернета и может прилететь судебная ответка, Fox в курсе.

Те, кто ходит на митинги в поддержку Палестины, не умеют в логику? Если Палестина захватит и разорит Израиль, она остановится? Нет. Палестина пойдет туда, где ее поддерживают. В те города, где проходили митинги в ее поддержку. И палестинские ублюдки будут насиловать тех тупых самок, которые сейчас за них визжат на митингах.

А главное, уже ж есть недавние исторические примеры. Посмотрите на Украину. Посмотрите на восток и юг Украины, на те территории, которые очень и очень благосклонно относились к московии. И это отношение никак не помешало московии уничтожать эти территории, если нельзя оккупировать.

Весь Запад исправно поддерживает Палестину деньгами из года в год, десятилетиями. Это, не считая тех денег, которые дает арабский мир. На эти деньги выращиваются террористы, поколение за поколением. Так кто же несет ответственность за то, что творит Палестина? Как по мне, несут ответственность именно те, кто финансирует это злокачественное образование на теле планеты.

Израиль поставлял в Палестину газ, воду и электричество и еду. За десятки лет, получая миллиардную помощь, палестинцы не смогли построить ничего, даже элементарной инфраструктуры жизнеобеспечения. Единственное, что смогли палестинцы, то только рожать все новых и новых террористов, как мухи или саранча. Раковая опухоль на теле планеты. И если Израиль решит полностью вырезать эту раковую опухоль, я пойму и поддержу это решение.

Выводы.

А выводы таковы, что взрослые на планете, то есть Запад, уроки не усвоили, выводы не сделали и не хотят делать. Авось само рассосется. Жаль. Не рассосется. В итоге, на сегодня имеем вторую точку глобального хаоса на планете. На очереди Тайвань, таймер включен. Европе и Северной Америке приготовиться.https://dl-news.defence-line.org/?p=12642
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15.11.2023 19:11 Ответить
Вот зря сюда Украину приплели. Украина в ответ на все, что творили рашисты не снесла ни одного города кацапского, ни одного села, и даже квартала. А Израиль очень даже. Военные преступления не перестанут ими быть даже если враг совершил их первыми.
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15.11.2023 19:58 Ответить
Есть небольшая разница между хамасом и путинской Россией, хамас это террористическая исламонацистская организация, а путинская Россия - террористическое государство.
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26.11.2023 23:22 Ответить
Израиль находиться на чужой территории. Значит он агрессор. СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.11.2023 19:31 Ответить
На какой чужой территории находится Израиль? Чья это территория? И где в таком случае территория Израиля находится?
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15.11.2023 20:01 Ответить
Бро, не надо нам сюда кацапский нарратив тащить. Даже если ты Украине добра желаешь
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15.11.2023 20:51 Ответить
Израиль находится на своей территории больше 3500 лет. Палестина это и есть название страны Израиль, данное ей римским императором 2000 лет назад в наказание за восстания против власти Рима. Затем эту территорию завоевали арабы, затем Османская империя, затем после первой мировой войны Англия. И вот тогда Лига наций поручила Англии создать на территории Палестины Государство еврейского народа. Кстати, евреи всегда жили в Палестине и их количество было больше, чем арабов. Но англичане вместо государства еврейского народа создали на половине территории государство для своего союзного шейха из семьи хашемитов - Иордания (которого никогда не существовало), а на вторую половину стали завозить арабов со всего мира - из Сирии, Египта, Ливана, Мароко. А вот евреям въезд был ограничен, даже тогда, когда они пытались сбежать от гитлера.
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26.11.2023 23:39 Ответить
Пєрдоган би ****** поменше, то шо турція стала країною проститкою і підтримує головних террористів світу заробляючи бабло шось він не *******, але добре шо ц гівно прорвало, будуть наслідки
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15.11.2023 19:35 Ответить
пердоган=путлер
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15.11.2023 19:43 Ответить
Атакувати терористів це тепер тероризм? Цікаво.
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15.11.2023 20:02 Ответить
Ердоган має рацію. Створення держави Ізраїль було найбільшою і фатальною помилкою людства і закінчиться це великою трагедією для усіх.
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15.11.2023 21:24 Ответить
Не имеет он рацию,вы в корне не правы ,вы дебил?Более тысячи убитых израильских граждан,убитая гражданка Германии,ракеты,заложники,прикрывает мирными как когда то у днровцев это все терроризм именно ХАМАСа,который поддерживает Иран дрон которого я слышала в Украине ,неужели он пошлет свой самолёт,который собьют евреи ,чё делать то будет А ничего ОПЯть СИДЕТЬ. На ДВУХ
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15.11.2023 22:41 Ответить
Подумайте над словами тієї палестінки що хамас на дорогих тачках поки їм війна і поцікавтесь статками лідерів хамас в війнах замішані гроші
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15.11.2023 23:00 Ответить
Мне понравилось как " друг володя надул президента Эрдогана" продав С-400 за 4 милиярда . А оказалось что это груда безполезного металолома.И об этом нераз доказали Израелтиани в налетах на базы иранских бандитов.
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15.11.2023 21:31 Ответить
"Грудой безполезного металлолома" виявився, доречі і "воспетый в песнях и былинах" преславутий "залізний купол. Навіть саморобні ракети (кажуть - більше тисячі)зроблені з каналізаційних труб пролетіли безперешкодно. Та й цахали-мосади виявилися не такими уже і "легендарними"... Хоча зараз, за спиною американських авіаносців, морської піхоти і атомних субмарин вони, безумовно -герої. Ге-еро-ої!
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16.11.2023 08:25 Ответить
Однак таких гнівних речей проти росії не промовляв, коли росія напала на Україну
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15.11.2023 21:59 Ответить
Более тысячи убитых израильских граждан,убитая гражданка Германии,ракеты,заложники,прикрывает мирными как когда то у днровцев это все терроризм именно ХАМАСа,который поддерживает Иран дрон которого я слышала в Украине ,неужели он пошлет свой самолёт,который собьют евреи ,чё делать то будет А ничего ОПЯть СИДЕТЬ. На ДВУХ СТульях
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15.11.2023 22:40 Ответить
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