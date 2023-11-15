Эрдоган: "Израиль – террористическое государство"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган четко отметил, что считает Израиль якобы "террористическим государством".

Об этом, как сообщает Anadolu, он рассказал, выступая в среду на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua

"Я четко говорю: Израиль – это террористическое государство", – подчеркнул Эрдоган.

В то же время глава Турецкого государства обратился к премьер-министру Израилю Биньямину Нетаньяху в связи с его инициативами в блокированном секторе Газа.

"Я обращаюсь к Нетаньяху: у тебя есть атомная бомба, ядерная бомба, и ты ею угрожаешь. Что бы у тебя ни было, ты все равно пойдешь", - выразил уверенность президент.

Эрдоган отметил, что "если Израиль продолжит свою бойню таким образом, то повсеместно будет зафиксировано, что это террористическое государство, которое проклял весь мир".

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Говоря о позиции Анкары по палестинскому движению ХАМАС, турецкий лидер сообщил, что "страна без колебаний заявит, что члены этого движения являются бойцами сопротивления, защищающими свою родину".

"Даже если это кого-то будет беспокоить, мы без колебаний заявляем о том, что члены ХАМАСа являются бойцами сопротивления, которые пытаются защитить свою родину и жизнь людей", - сказал он.

Кроме того, Эрдоган заявил о намерении провести телефонный разговор с лидерами стран, воздержавшимися при голосовании по резолюции по Газе, принятой ГА ООН 121 голосом.

"Предоставляя все формы видимой и невидимой гуманитарной поддержки Палестине, Турция продолжит изолировать Израиль на международной арене. Кроме того, мы предпримем шаги для привлечения к международному суду военно-политического руководства Израиля, которое жестоко расправилось с угнетенным населением Газы", - добавил президент.

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