Украина не может позволить себе патовую ситуацию на фронте и замороженный конфликт, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина не может позволить себе патовую ситуацию на фронте.
Об этом он сказал во время встречи с представителями африканских СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Это не первая сложная ситуация на поле боя. Были ситуации и более сложные. Мы выстояли, потому что мотивированы тем, что мы дома. Эти моменты пройдут, нужна выдержка и терпение.
Патовая ситуация – это замороженный конфликт, это та же война, но без возможности ответить врагу. Без надежды на будущее, без надежды на инвестиции. Мы уже жили в Украине в условиях замороженного конфликта с 2014 года. Но все понимали, что это все равно война. Нет таких жертв, но война все равно есть.
Замороженный конфликт - это, как вулкан, который спит и точно проснется. Мы понимаем этого зверя, он все равно восстановит свои силы и пойдет дальше. Поэтому мы не можем позволить себе какие-либо патовые ситуации", - сказал Зеленский журналистам, отвечая на вопрос о тупиковой ситуации на фронте.
"Патовая ситуация - это временная слабость. Если мы хотим закончить войну, мы должны ее закончить. Закончить с уважением, чтобы весь мир знал, что пришедший, захвативший и убивший - он понес ответственность. Иначе все это будет повторяться", - заявил президент.
Если это патовая ситуация и замороженный конфликт, мы должны честно сказать, что наши дети будут воевать. Или наши внуки будут воевать. Мы уже потеряли очень многих людей. Хотим ли мы так жить, зная, что мы будем растить детей, которые точно потом будут воевать?" – сказал президент.
"Потому что россия снова придет, если ее не поставить на место. Как бы то ни было, войну надо заканчивать. Мы хотим мира. Да, это окончание может быть разное, может кому-то нравиться, кому-то не нравиться, но оно нужно. И оно нужно, чтобы зло пострадало", - подчеркнул Зеленский.
Говоря о "формуле мира", Зеленский сказал, что "если россия выполнит один пункт - уважение к территориальной целостности и уставу ООН, она выведет войска с нашей территории. Это и есть окончание войны".
"Да, это еще не возвращение справедливости, потому что нужно что-то делать с тем, что они здесь натворили. Это не решит все вопросы, но это точно уже окончание войны", - добавил он.
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ракеты можно отстроить в других странах и раздолбать к херам всех кто затеял эту войну.
а потом можно вернуться.
Название тридцать шестой стратагемы свидетельствует о том, что бегство в безнадежном положении - лучшая из всех возможностей. Действительно, находясь в тяжелом и невыгодном положении, лучше всего избегать борьбы, временно отступить, изменить направление политических действий. Поэтому такой стратагемный прием часто называют «стратагемой перемены курса», «стратагемой выжидания», «стратагемой соблюдения дистанции».
Интерпретаторы китайских стратагем подчеркивают, что бегство является лучшим приемом прежде всего по сравнению с прочими вариантами действий при слабой позиции, когда выбор средств невелик - разве только борьба до последнего с сомнительным исходом или заключение мира на милость победителя. Но при слабой позиции борьба до последнего означает жертвование слишком многим, а заключение мира на милость победителя - полное принятие чужих условий. В таком положении бегство - действительно наилучший выход, поскольку позволяет сохранить собственные силы и даже возможность позднее одержать победу.
а в раше выезд не закрыт, не согласный с "политикой партии" - вали, там никого не держат.
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Реєстрація:30.05.2023
Кацапчику, тебе через тундру видно. Котись за корабликом вашим.
Заморозка конфлікту - автовибори. Де Зеля без махінацій точно не проскочить.
Правильно Маск цього йовбаного блазня м'ясником назвав.
Хіба після такого "закінчення війни" кудись зникнуть військові підприємства рашистів, які
24/7/365 виробляють ракети, БПЛА, бойові літаки, бронетехніку, ********** та ЯЗ?
Хіба припиниться бойова підготовка сотен тисяч бойових скрепоносців-рашистів, отруєних кремлівською пропагандою для вбивств українців і знищення України?
Хіба припиняться обстріли ракетами, дронами та бомбами населених пунктів України з території РФ "визнаної ООН"?
Хіба зникне загроза застосування рашистами ядерної зброї та інших видів ЗМУ з території РФ?
Хіба це є "закінчення війни"?
Ну а що до казок про якісь інвестиції, то тільки дибіли йому і повірять.
А ще буде дуже цікаво дізнатись, скільки з тих цивільних, які загинули від ракет, обстрілів, які хотіли виїхати сім'ями, але через те, що батька не випустили, загинули родини або діти. Я б такі кейси збирав для прокуратури (включно з іменами тих вертухаїв, які виконували такі злочинні накази і не випускали людей, які хотіли врятуватись).
В указі дієслово "можуть" - тобто колись...
Відповідати, якщо будуть - то ті, хто конкретно підписував відмову
https://nazk.gov.ua/uk/novyny/new-record/
https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/Koruptsiy-ni_shemy_ta_ryzyky_pid_chas_vyi-zdu_z_Ukrai-ny_v_umovah.pdf
Серйозно? А чи не ти бздів про "дагаваріватца нада, вайна вигадна Порошенко, сойдємся па сєрєдінє, рускіє тожє люді"? А ще гигигикав зі сцени в рашці і бігав від повісток? Думаєш у всіх пам'ять як у рибки гупі?