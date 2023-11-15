Украина не может позволить себе патовую ситуацию на фронте и замороженный конфликт, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина не может позволить себе патовую ситуацию на фронте.

Об этом он сказал во время встречи с представителями африканских СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Это не первая сложная ситуация на поле боя. Были ситуации и более сложные. Мы выстояли, потому что мотивированы тем, что мы дома. Эти моменты пройдут, нужна выдержка и терпение.

Патовая ситуация – это замороженный конфликт, это та же война, но без возможности ответить врагу. Без надежды на будущее, без надежды на инвестиции. Мы уже жили в Украине в условиях замороженного конфликта с 2014 года. Но все понимали, что это все равно война. Нет таких жертв, но война все равно есть.

Замороженный конфликт - это, как вулкан, который спит и точно проснется. Мы понимаем этого зверя, он все равно восстановит свои силы и пойдет дальше. Поэтому мы не можем позволить себе какие-либо патовые ситуации", - сказал Зеленский журналистам, отвечая на вопрос о тупиковой ситуации на фронте.

"Патовая ситуация - это временная слабость. Если мы хотим закончить войну, мы должны ее закончить. Закончить с уважением, чтобы весь мир знал, что пришедший, захвативший и убивший - он понес ответственность. Иначе все это будет повторяться", - заявил президент.

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Если это патовая ситуация и замороженный конфликт, мы должны честно сказать, что наши дети будут воевать. Или наши внуки будут воевать. Мы уже потеряли очень многих людей. Хотим ли мы так жить, зная, что мы будем растить детей, которые точно потом будут воевать?" – сказал президент.

"Потому что россия снова придет, если ее не поставить на место. Как бы то ни было, войну надо заканчивать. Мы хотим мира. Да, это окончание может быть разное, может кому-то нравиться, кому-то не нравиться, но оно нужно. И оно нужно, чтобы зло пострадало", - подчеркнул Зеленский.

Говоря о "формуле мира", Зеленский сказал, что "если россия выполнит один пункт - уважение к территориальной целостности и уставу ООН, она выведет войска с нашей территории. Это и есть окончание войны".

"Да, это еще не возвращение справедливости, потому что нужно что-то делать с тем, что они здесь натворили. Это не решит все вопросы, но это точно уже окончание войны", - добавил он.

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