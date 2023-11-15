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Новости Война
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Украина не может позволить себе патовую ситуацию на фронте и замороженный конфликт, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина не может позволить себе патовую ситуацию на фронте.

Об этом он сказал во время встречи с представителями африканских СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Это не первая сложная ситуация на поле боя. Были ситуации и более сложные. Мы выстояли, потому что мотивированы тем, что мы дома. Эти моменты пройдут, нужна выдержка и терпение.

Патовая ситуация – это замороженный конфликт, это та же война, но без возможности ответить врагу. Без надежды на будущее, без надежды на инвестиции. Мы уже жили в Украине в условиях замороженного конфликта с 2014 года. Но все понимали, что это все равно война. Нет таких жертв, но война все равно есть.

Замороженный конфликт - это, как вулкан, который спит и точно проснется. Мы понимаем этого зверя, он все равно восстановит свои силы и пойдет дальше. Поэтому мы не можем позволить себе какие-либо патовые ситуации", - сказал Зеленский журналистам, отвечая на вопрос о тупиковой ситуации на фронте.

"Патовая ситуация - это временная слабость. Если мы хотим закончить войну, мы должны ее закончить. Закончить с уважением, чтобы весь мир знал, что пришедший, захвативший и убивший - он понес ответственность. Иначе все это будет повторяться", - заявил президент.

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Если это патовая ситуация и замороженный конфликт, мы должны честно сказать, что наши дети будут воевать. Или наши внуки будут воевать. Мы уже потеряли очень многих людей. Хотим ли мы так жить, зная, что мы будем растить детей, которые точно потом будут воевать?" – сказал президент.

"Потому что россия снова придет, если ее не поставить на место. Как бы то ни было, войну надо заканчивать. Мы хотим мира. Да, это окончание может быть разное, может кому-то нравиться, кому-то не нравиться, но оно нужно. И оно нужно, чтобы зло пострадало", - подчеркнул Зеленский.

Говоря о "формуле мира", Зеленский сказал, что "если россия выполнит один пункт - уважение к территориальной целостности и уставу ООН, она выведет войска с нашей территории. Это и есть окончание войны".

"Да, это еще не возвращение справедливости, потому что нужно что-то делать с тем, что они здесь натворили. Это не решит все вопросы, но это точно уже окончание войны", - добавил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21085)


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Топ комментарии
+39
Патова ситуація - це Зеленський на посаді президента та Головнокомандувача
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15.11.2023 19:50 Ответить
+38
А как-же "надо просто перестать стрелять" и "стереть границы в своей голове"? А как-же "война продолжается т.к. это выгодно Порошенко"? Это был тупой пи@деж для лохов? Так теперь выходит?
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15.11.2023 19:54 Ответить
+27
"Про це він сказав під час зустрічі з представниками африканських ЗМІ"
---------
Інші ЗМІ вже навіть розмовляти з блазнем не хочуть?
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15.11.2023 19:50 Ответить
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Страница 2 из 2
почему? какой выход из ситуации вы предлагаете?
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15.11.2023 20:57 Ответить
"Якщо це патова ситуація і заморожений конфлікт, ми маємо чесно сказати, що наші діти будуть воювати. Або наші онуки будуть воювати...". Прогундось , Военный Вождь, весь список детей , внуков и другой родни членов твоей администрации, которые воюют на фронте! Начни со своих родственников и родственников твоей Ленки, а потом переходи к родне Ермака, Данилова, Шурмы, Шмыгаля, Арахамии , Стефанчука ... Про Подоляка не надо , с ним все в порядке - его старший брат является действующим полковником ГРУ Росармии и стало быть на своем фронте воюет.
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15.11.2023 20:25 Ответить
💯
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15.11.2023 20:47 Ответить
Так шо робити? Здаватися? Согласєн. Нєнуахуле вони не воюють - давате відомстимо їм, зробимо "Бучу" в кожному селі.
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15.11.2023 20:53 Ответить
можно всем отсюда уехать. всё лучше, чем всем погибнуть.
ракеты можно отстроить в других странах и раздолбать к херам всех кто затеял эту войну.
а потом можно вернуться.
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15.11.2023 20:59 Ответить
ловите наркомана (с)
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15.11.2023 21:39 Ответить
Тридцать шестая стратагема: «Бегство - лучший прием»

Название тридцать шестой стратагемы свидетельствует о том, что бегство в безнадежном положении - лучшая из всех возможностей. Действительно, находясь в тяжелом и невыгодном положении, лучше всего избегать борьбы, временно отступить, изменить направление политических действий. Поэтому такой стратагемный прием часто называют «стратагемой перемены курса», «стратагемой выжидания», «стратагемой соблюдения дистанции».

Интерпретаторы китайских стратагем подчеркивают, что бегство является лучшим приемом прежде всего по сравнению с прочими вариантами действий при слабой позиции, когда выбор средств невелик - разве только борьба до последнего с сомнительным исходом или заключение мира на милость победителя. Но при слабой позиции борьба до последнего означает жертвование слишком многим, а заключение мира на милость победителя - полное принятие чужих условий. В таком положении бегство - действительно наилучший выход, поскольку позволяет сохранить собственные силы и даже возможность позднее одержать победу.
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15.11.2023 22:08 Ответить
сколько у нас в стране дебилов...
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15.11.2023 22:32 Ответить
та не говори...
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15.11.2023 22:36 Ответить
Так війну для того і затіяли, щоб виселити українців з чорноземних земель, які зелена шваль продала, кацапчику. Тільки марно стараєтесь, х...й вам на все рило, удавитесь, жеручи цю земельку.
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15.11.2023 23:23 Ответить
видимо вы не видите разницы между выселить и похоронить. с точки зрения заказчика оба результата равноценны. им безразлично, сбежите вы или окажетесь в могиле.
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15.11.2023 23:25 Ответить
Ти не зрозумів, оленино! Ми вам і з-під землі горлянку перегриземо. Так "уразумєл"?
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15.11.2023 23:33 Ответить
лично мне тут ничего не нужно. к тому же вы меня с кем-то путаете.
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15.11.2023 23:58 Ответить
Путають у вас коняк та ішаків. Ти краще здрисни тихенько на свої "новости сру", доки не пізно. І там агітуй родичів своїх 315000 дохляків про виїзд, щоб не скопититься.
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16.11.2023 00:11 Ответить
эти "новости сру" не мои, я ж говорю вам - вы меня с кем-то путаете.
а в раше выезд не закрыт, не согласный с "политикой партии" - вали, там никого не держат.
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16.11.2023 00:22 Ответить


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Реєстрація:30.05.2023
Кацапчику, тебе через тундру видно. Котись за корабликом вашим.
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16.11.2023 00:31 Ответить
яка тундра? якый кораблык? тоби всюды ворогы прымарюються?
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16.11.2023 00:36 Ответить
В тебе перекладач заглючив, парашинець. Чи у вас на клавах не проставляються українські літери?! Де ж вас таких припоротих беруть, в Якутії?
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16.11.2023 00:41 Ответить
Ну а з війною потрібно вже робити по розуму - раз не вийшло по емоціях - по розуму це не по арифметиці простих рішень - як мінімум по алгебрі рівнянь із десятком невідомих - в комп'ютер їх не вставиш - генерали розв'язку не знайдуть
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15.11.2023 20:27 Ответить
Слова бубочки протилежні його діям. Уважно дивимось за руками цього поца.
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15.11.2023 20:32 Ответить
Читаю дописи і що не висер про неминучу поразку України у війні то на "радномязике" і що ви малороси тут сидите та мучаєтеся з нациками та з такими границями можна аж бігом в "родной тамбовский лес" а там і "жизньбезпроблем" , а нам як кажуть" москаль з воза коням легше" .
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15.11.2023 20:33 Ответить
Теж саме тобі можуть написати и українською... Але від цього сувора реальність, аж ніяк не змінится. Хоч би що там не розповідали політики.
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15.11.2023 20:42 Ответить
Зміниться і реальність лише у тому випадку коли темп покидання територіїї України прокацапленого бидла буде суттєво пришвидшено.
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15.11.2023 20:49 Ответить
Ви неправильно все розумієте. Річ в тім, що Зе-наполеон являється символом знищення СБУ бакановим, знищення ГУР будановим, деградації армії в 2019-2021, непідготовки до війни і інших поганих речей. Тому залишається тільки сарказм, який ви й бачите в цих комментарях
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15.11.2023 20:45 Ответить
Я нехочу вам хамити ,але дам пряму відповідь:коли в березні 2022 року я писав на ЦН про розмінування Чонгару та здачу територій ,зраду та здачу України,підтримки щодо моїх дописів не було ,а тепер ви шановний мені намагаєтеся розяснити те що вже пройшов це нонсенс,а де до речі на той час були ви,коли той час на ЦН було біля 100 дописувачів?
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15.11.2023 21:01 Ответить
Зустріч з африканськими змі. То ж дуже важливі союзники, ті африканці, дали нам стільки всього що ойойой.
Заморозка конфлікту - автовибори. Де Зеля без махінацій точно не проскочить.
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15.11.2023 20:38 Ответить
Україна заморозить тобі яйця
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15.11.2023 20:41 Ответить
Да хватит трындеть, если кулуарно, в ООН, ходят слухи , шо не сегодня-завтра начинаются мирняковые переговоры... А мож ты(вы) и впрямь не в курсах, бо кто-то тебя подменяет.
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15.11.2023 20:53 Ответить
Але всі розуміли, що це все одно війна....., по моему не все некоторые к шашлыкам готовились...
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15.11.2023 20:55 Ответить
Зеленський все правильно сказав. Треба зупинити росію, інакше велика війна розгориться знов з більшою силою через деякий час. Що пропонують ті, хто пише проти Президента України тут, підігруючи росіянам?
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15.11.2023 20:59 Ответить
Поміняти Президента України, щоб разом з ним відсторонити від прийняття рішень Дєрмака, Подоляка, Арахамію, Смірнова, Татарова та інших зрадників. Підтримую ідею Швеця випустити їх з України разом з наворованими ними мільярдами, бо по-іншому вони влади ніколи не віддадуть
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15.11.2023 21:13 Ответить
І як це вплине на перебіг війни з росією?
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15.11.2023 21:40 Ответить
Ви прослухали чувака, який просрав все, за що брався.
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15.11.2023 21:05 Ответить
Відбита хрипла тварюка. Вже як Пуйло каже, що краще в бою здохнути ніж від водки.
Правильно Маск цього йовбаного блазня м'ясником назвав.
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15.11.2023 21:06 Ответить
Клоун усовершенствует свое мастерство😂
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15.11.2023 21:26 Ответить
Може й Ви усі нарешті на фронт ломанетеся.. Ви ж форми навіть не знімаєте ніколи.? Тому рушницю на шию і ........
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15.11.2023 21:40 Ответить
Патова ситуація навіть має ім"я та прізвище - вова зєлєнскій. І доки вова зєлєнскій грається у "преЗЕдента", доти у нас в країні буде патова ситуація.
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15.11.2023 22:09 Ответить
"якщо росія виконає один пункт - повагу до територіальної цілісності та статуту ООН, вона виведе війська з нашої території. Це і є закінчення війни". Джерело:

Хіба після такого "закінчення війни" кудись зникнуть військові підприємства рашистів, які
24/7/365 виробляють ракети, БПЛА, бойові літаки, бронетехніку, ********** та ЯЗ?
Хіба припиниться бойова підготовка сотен тисяч бойових скрепоносців-рашистів, отруєних кремлівською пропагандою для вбивств українців і знищення України?
Хіба припиняться обстріли ракетами, дронами та бомбами населених пунктів України з території РФ "визнаної ООН"?
Хіба зникне загроза застосування рашистами ядерної зброї та інших видів ЗМУ з території РФ?
Хіба це є "закінчення війни"?
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15.11.2023 22:12 Ответить
Найгірше те, що у цих клоунів нема ніякої стратегії. І це може призвести до ще набагато гірших наслідків, ніж заморожений конфлікт.
Ну а що до казок про якісь інвестиції, то тільки дибіли йому і повірять.
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15.11.2023 22:54 Ответить
Ні Ізраїль, ні рашка кордони не закрили. А ти закрив людей як рабів. Вже десятки тисяч родин розпалися. Десятки тисяч батьків не змогли приїхати до своєї дитини, яка захворіла. Тисячі не змогли приїхати поховати своїх близьких. Тебе ненавидіти будуть мільйони.
А ще буде дуже цікаво дізнатись, скільки з тих цивільних, які загинули від ракет, обстрілів, які хотіли виїхати сім'ями, але через те, що батька не випустили, загинули родини або діти. Я б такі кейси збирав для прокуратури (включно з іменами тих вертухаїв, які виконували такі злочинні накази і не випускали людей, які хотіли врятуватись).
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15.11.2023 22:59 Ответить
Юридично він кордон не закривав
В указі дієслово "можуть" - тобто колись...

Відповідати, якщо будуть - то ті, хто конкретно підписував відмову

https://nazk.gov.ua/uk/novyny/new-record/

https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/Koruptsiy-ni_shemy_ta_ryzyky_pid_chas_vyi-zdu_z_Ukrai-ny_v_umovah.pdf
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15.11.2023 23:24 Ответить
А чого хрипосик не розкаже нам за друга Хаметова, який не так давно взяв кредит у "Сбербанка" параші на 400 лямчиків зелені, має активи в 60 офшорах, придбав за 122 лямчика елітну нерухомість в Лондоні. Це часом не на підвищені тарифи на електрику для населення. Чи там капнуло з половини користі? Фу...
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15.11.2023 23:30 Ответить
а африканці знають шо таке ,,заморозка"?
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15.11.2023 23:31 Ответить
Після того, як він зі своєю бандою здали південь, перемололи в м'ясорубці добровольців і активістів не може собі дозволити
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16.11.2023 00:12 Ответить
"Ми вже жили в Україні в умовах замороженого конфлікту з 2014 року. Але всі розуміли, що це все одно війна. Нема таких жертв, але війна все одно є."

Серйозно? А чи не ти бздів про "дагаваріватца нада, вайна вигадна Порошенко, сойдємся па сєрєдінє, рускіє тожє люді"? А ще гигигикав зі сцени в рашці і бігав від повісток? Думаєш у всіх пам'ять як у рибки гупі?
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16.11.2023 09:41 Ответить
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