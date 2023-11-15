Апелляционная палата ВАКС отменила приговор в отношении нардепа "ЕС" Герасимова
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила обвинительный приговор сопредседателю фракции "Европейская Солидарность" Артуру Герасимову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Апелляционная палата ВАКС отменила обвинительный приговор, удовлетворив ходатайство защиты о закрытии уголовного производства против Герасимова за якобы недостоверное декларирование.
Апелляционная жалоба прокурора была отклонена судом.
"Приговор Высшего антикоррупционного суда от 17 августа 2023 года, которым Герасимов Артур Владимирович признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.336-2 УК Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 107) назначенного наказания на основании п.1 ч.1 ст.49, ч5. ст.74 УК Украины – отменить", – говорится в решении суда.
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Ой, а хто це сказав?
Дійсно цікава новина полягає в тому ,
що не вдалося зеленим ****** лайном опозіціонера.
Вони для ціеї роботи даже Портнова з параши виписали. Памятаем Генерал Марченко, Генерал Павловский, Пашинський, Чорновіл, Ріфмастер, вагнергейт і т.д., а зараз ссукі Червінського в тюрму запроторили. Завдяки Порошенко який викупив Марченко з тюрми він організував захист Миколаева та Одеси а тоб було б як в Маріуполі.
що не вдалося зеленим ****** лайном опозіціонера 😕
як він став депутатом у ВР ,
тому якщо ви не знаєте правди по цій справі, то краще пошукайте
крадіів у слуг нарІду 😕
напомню Вам старую истину
Подводя итог Своим рассуждениям о сокровищах земных и небесных, Иисус Христос сказал: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матф. 6:21).
можно с уверенностью предположить, что их сердце уже не в Украине.
а цей герасімов не такий
Його не треба декларувати?
Йди кради далі. Для нас для суду, такі як ти є джерелом збагачення. Забув, незаконного. То чим більше вас таких, тим більше ми багатші!!!
І то добре що війна, бо нічого нам зробити ніяка революція гідності 2. НЕ ЗМОЖЕ! Бу га га га!
Такі справи малята.
Україна відновлюється Патріотизмом та Професійністю разом з Порядністю! Ще багато роботи у подальшому, зкацаплені привладні, від *****, будуть затято ГАДИТИ в Україні
это -- расходы» /Еврейская мудрость/