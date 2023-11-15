Апелляционная палата ВАКС отменила приговор в отношении нардепа "ЕС" Герасимова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила обвинительный приговор сопредседателю фракции "Европейская Солидарность" Артуру Герасимову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Апелляционная палата ВАКС отменила обвинительный приговор, удовлетворив ходатайство защиты о закрытии уголовного производства против Герасимова за якобы недостоверное декларирование.

Апелляционная жалоба прокурора была отклонена судом.

"Приговор Высшего антикоррупционного суда от 17 августа 2023 года, которым Герасимов Артур Владимирович признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.336-2 УК Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 107) назначенного наказания на основании п.1 ч.1 ст.49, ч5. ст.74 УК Украины – отменить", – говорится в решении суда.

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