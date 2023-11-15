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Новости Борьба с коррупцией
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Апелляционная палата ВАКС отменила приговор в отношении нардепа "ЕС" Герасимова

герасимов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила обвинительный приговор сопредседателю фракции "Европейская Солидарность" Артуру Герасимову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Апелляционная палата ВАКС отменила обвинительный приговор, удовлетворив ходатайство защиты о закрытии уголовного производства против Герасимова за якобы недостоверное декларирование.

Апелляционная жалоба прокурора была отклонена судом.

"Приговор Высшего антикоррупционного суда от 17 августа 2023 года, которым Герасимов Артур Владимирович признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.336-2 УК Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 107) назначенного наказания на основании п.1 ч.1 ст.49, ч5. ст.74 УК Украины – отменить", – говорится в решении суда.

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Автор: 

Герасимов Артур (313) Антикоррупционный суд (1236) Европейская Солидарность (1063)


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Топ комментарии
+32
Дійсно цікава новина полягає в тому ,
що не вдалося зеленим ****** лайном опозіціонера 😕
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15.11.2023 22:18 Ответить
+24
скільки бруду було вилито на нього!!! ЗЕленого поносного гівна!
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15.11.2023 22:37 Ответить
+21
Та що ж зЕ знов пикою у лайно? Пороха - не посадили, найближчих соратників (Пашинського, Герасимова, тощо) - також нема за що.
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15.11.2023 22:24 Ответить
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яка "цікава" новина.
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15.11.2023 22:15 Ответить
Бо "рафік ніфчьомнєвіноват"
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15.11.2023 22:36 Ответить
скільки бруду було вилито на нього!!! ЗЕленого поносного гівна!
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15.11.2023 22:37 Ответить
Ви два невігласа не знаєте ні обставин справи, ні навіть базових понять в кримінальному праві, але перднути в калюжу не щабуваєте ніколи
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15.11.2023 22:38 Ответить
Кононенко,Березенко,Грановский ...мы их всех помним и знаем.. А Герасимов обвинялся что не указал в декларации виллу в Испании за 200 тысяч евро.. Кто поверит что он не украл у украинского народа? Никто не верит. Украл конечно ,а суд продажный оправдал -пока
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15.11.2023 22:46 Ответить
200 000 евро в Испании - это не вилла, а это какой-то сарайчик (обычные дома там начинаются от 500 тыс. евро). А знаете сколько стоит вилла Зеленского в Италии? А те три лондонских квартирки, купленные на комиссионные от 41 млн. дол, украденных у вкладчиков Приватбанка?
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15.11.2023 22:52 Ответить
А при чём тут Зеленский?
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15.11.2023 22:54 Ответить
Хорошая шутка. Обычно, вашу фразу приписывают обезьяне
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15.11.2023 22:57 Ответить
При том, что обосрался ты, клавиша
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16.11.2023 08:36 Ответить
"вийдіть на вулицю, і спитайте: Пашинський - бандит? І всі скажуть: має сидіти"(с)
Ой, а хто це сказав?
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15.11.2023 22:53 Ответить
Ой а хто "всі", в нас "всі" судді ? 73% зеленоухіх це всі.
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15.11.2023 23:05 Ответить


Дійсно цікава новина полягає в тому ,
що не вдалося зеленим ****** лайном опозіціонера.

Вони для ціеї роботи даже Портнова з параши виписали. Памятаем Генерал Марченко, Генерал Павловский, Пашинський, Чорновіл, Ріфмастер, вагнергейт і т.д., а зараз ссукі Червінського в тюрму запроторили. Завдяки Порошенко який викупив Марченко з тюрми він організував захист Миколаева та Одеси а тоб було б як в Маріуполі.
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15.11.2023 23:02 Ответить
Ти ба...
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15.11.2023 22:16 Ответить
павуки в банке
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15.11.2023 22:17 Ответить
Дійсно цікава новина полягає в тому ,
що не вдалося зеленим ****** лайном опозіціонера 😕
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15.11.2023 22:18 Ответить
а у нас если оппозиционер, то сразу святее папы римского?
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15.11.2023 22:35 Ответить
Все майно куплене цим депутатом було у нього ще задовго до того ,
як він став депутатом у ВР ,
тому якщо ви не знаєте правди по цій справі, то краще пошукайте
крадіів у слуг нарІду 😕
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15.11.2023 22:57 Ответить
нафиг нам такие депутаты, у которых интересы, как и их собственность вне Украины?
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15.11.2023 23:22 Ответить
А нафиг нам тогда любые граждане, купившие квартиру за границей? Например у меня много знакомых, купивших еще давно квартиры в Грузии, Болгарии и Турции.
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15.11.2023 23:49 Ответить
представитель воли народа это уже не любой гражданин. рад за ваших знакомых, имеющих собственность за пределами Украины. желаю им всего наилучшего.
напомню Вам старую истину
Подводя итог Своим рассуждениям о сокровищах земных и небесных, Иисус Христос сказал: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матф. 6:21).
можно с уверенностью предположить, что их сердце уже не в Украине.
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16.11.2023 00:07 Ответить
слуги народа - представитель воли народа...
а цей герасімов не такий
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16.11.2023 06:55 Ответить
Он такой-же гражданин, как и все остальные. Только с большей ответственностью за свои слова и поступки. Только дело в том, что этот небольшой таунхаус или бунгало он приобрёл до того как. И называть недвижимость за 200 тыс. виллой может только совсем непонимающий человек.
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16.11.2023 13:20 Ответить
а буба тебе тоді влаштовує з віллою в Італії?)))
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16.11.2023 02:50 Ответить
Що з того, що майно було у нього давно?
Його не треба декларувати?
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16.11.2023 06:33 Ответить
Герасимов купил виллу в Испании за 200 тысяч евро как оппозиционер. А где сейчас Лещенко борец с корупцией который купил квартиру в Киеве за 7 миллионов гривен с женой ди джейкой? Мы их всех помним и знаем
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15.11.2023 22:49 Ответить
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15.11.2023 22:53 Ответить
Ще один блазень і відвертий корупціонер 😠
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15.11.2023 22:59 Ответить
Ця падлюка на окладі у коломойского
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15.11.2023 23:08 Ответить
Де де працюе в команді зеленського і за це зеленський пристроїв його в наблюдательний совет Укрзалізниці на дуже велику зарплатню
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15.11.2023 23:11 Ответить
да здравствует корупційний суд - самий гуманний суд в світі !
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15.11.2023 22:19 Ответить
Гуманізм тут ні до чого. Елементарна совість ще в людей є.
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15.11.2023 22:24 Ответить
совість в судей ! не смішить !
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16.11.2023 03:13 Ответить
Це і є ї#@ла жаба гадюку...
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15.11.2023 22:23 Ответить
І як ти свій пістон до сраки дотягуєш?
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15.11.2023 22:40 Ответить
Тільки дякуючи твоєму язику.
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19.11.2023 18:33 Ответить
Та що ж зЕ знов пикою у лайно? Пороха - не посадили, найближчих соратників (Пашинського, Герасимова, тощо) - також нема за що.
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15.11.2023 22:24 Ответить
Ще АдЫн не регіАнал..
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15.11.2023 22:27 Ответить
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15.11.2023 23:11 Ответить
Чувака роздягнули, але не посадили.
Йди кради далі. Для нас для суду, такі як ти є джерелом збагачення. Забув, незаконного. То чим більше вас таких, тим більше ми багатші!!!
І то добре що війна, бо нічого нам зробити ніяка революція гідності 2. НЕ ЗМОЖЕ! Бу га га га!

Такі справи малята.
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15.11.2023 22:31 Ответить
Ти ж тормоз, і КК в руках не держав, а пердиш,як доцент з УЮА
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15.11.2023 22:36 Ответить
Так оно у нас всё и работает. Одного обилетили - свободен, теперь давайте быстрее несите нам следующих коррупционеров и побольше... Борьба с коррупцией в Украине наверное самый прибыльный бизнес
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15.11.2023 22:59 Ответить
Зелёным обломилось
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15.11.2023 22:32 Ответить
Методика осіб від татарова-портнова, дала збій!!
Україна відновлюється Патріотизмом та Професійністю разом з Порядністю! Ще багато роботи у подальшому, зкацаплені привладні, від *****, будуть затято ГАДИТИ в Україні
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15.11.2023 22:37 Ответить
коли вони давали задоволняння у суді вже у війну Портнову - вимагаючи вибачення від журналіста за те ,що назвав його російським агентом ...Два таких суді Портнов вже виграв у цю стадію війни - в Печерському здається
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15.11.2023 22:40 Ответить
Вангую, що такого ж нардепа з Євросолідарності Алексєва за нібито хабар не виправдають. Ні, кримінальну справу про хабар, напевне, закриють (якщо не по слідству, то по цьому ж антикорсуду - точно); але адміністративну відповідальність за продовження керувати своєю адвокатською конторою (що заборонено нардепу) - залишать. Не потрібно було йому брати до рук наловий гонорар на контору, спалився... тепер після слідства мусить буде звільнитися з депутатів...
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15.11.2023 22:48 Ответить
« Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема,
это -- расходы» /Еврейская мудрость/
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15.11.2023 22:50 Ответить
Черговий "святий".
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15.11.2023 22:53 Ответить
Цей трохи "святіший",бо ще поки що при владі.
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15.11.2023 22:59 Ответить
Канал «Ми - Україна» (власник Рінат Ахметов), отримав 125,48 млн грн держфінансування на Єдиний марафон у 2023 році. Мільярдер Рінат Ахметов купив двоповерховий пентхаус у Лондоні вартістю понад $122 мільйони через офшорну фірму, щоб приховати його придбання.
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15.11.2023 23:04 Ответить
чим старіший, тим більше якогось ракетника нагадує...
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16.11.2023 01:25 Ответить
"папутник революции" - свята людина для всіх президентів України.....
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16.11.2023 06:38 Ответить
Але це ніде не прозвучить на Єрмакомарафоні. Зате там трубіли нонстоп про на кінець-то знайденого корупціонера в "ЄС".
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15.11.2023 23:28 Ответить
Ну, забула людина про будиночок в Іспанії. Так таке з кожним може трапитися. Руки геть від патріота!!!
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15.11.2023 23:50 Ответить
У зесрані печалька
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16.11.2023 08:41 Ответить
А ты что-то знаешь про эту историю кроме того, что прочитал в бигус-газетке?
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16.11.2023 10:20 Ответить
У так званих слуг народу "хочу" не означає можу
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16.11.2023 01:10 Ответить
 
 