Решения Запада могут легко изменить ход войны в Украине, - ISW

россия выиграет, если Запад урежет помощь Украине. Если же помощь будет поступать и дальше и в больших объемах, чем сегодня, Украина сможет победить.

Об этом пишут в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

"Позиционная" война между Украиной и россией – это "не тупик" в результате современных реалий, а следствие лимитов вооружения и технологий, наложенных Западом самим на себя, говорится в публикации Института.

Нынешний баланс сил, "фактически очень нестабильный" и может легко быть изменен "в любом направлении" из-за решений, принятых на Западе, пишет автор заявления, Фредерик Каган, научный сотрудник Американского института предпринимательства и бывший профессор военной истории в Военной академии США в Вест-Пойнте.

По его мнению, решение нынешних проблем как Украины, так и россии на поле боя не требует "большой технологической революции с обеих сторон".

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Способность Украины помешать российским силам вести широкомасштабную механизированную маневровую войну остается абсолютно зависимой от продолжения оказания помощи Запада, говорит Каган.

Следовательно, противовоздушная оборона, артиллерия, средства противотанковой брони являются экзистенциальными потребностями Украины.

В случае прекращения поддержки Украины Западом результатом будет не продолжение текущей позиционной войны, а скорее открытие возможностей для россиян возобновить широкомасштабные механизированные наступательные действия "с хорошими перспективами успеха", считает Каган.

Линия фронта, по его мнению, перестанет быть статичной. А наиболее вероятным сценарием является то, что россияне снова начнут оттеснять украинские силы, захватывая большие территории Украины, разоряя украинские города с воздуха и, возможно, полностью нивелируют способность Украины воевать.

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"Есть все основания полагать, что прекращение западной помощи Украине позволит россии одержать военную победу", – предостерегает эксперт.

С другой стороны, расширение западной помощи Украине могло бы позволить украинским силам возобновить маневры на поле боя на собственных условиях.

Запад должен резко увеличить количество бронетехники, которую он предоставляет Украине, считает автор, чтобы создать условия для успешных наступательных украинских операций.