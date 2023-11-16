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Новости
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Решения Запада могут легко изменить ход войны в Украине, - ISW

война,всу

россия выиграет, если Запад урежет помощь Украине. Если же помощь будет поступать и дальше и в больших объемах, чем сегодня, Украина сможет победить.

Об этом пишут в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

"Позиционная" война между Украиной и россией – это "не тупик" в результате современных реалий, а следствие лимитов вооружения и технологий, наложенных Западом самим на себя, говорится в публикации Института.

Нынешний баланс сил, "фактически очень нестабильный" и может легко быть изменен "в любом направлении" из-за решений, принятых на Западе, пишет автор заявления, Фредерик Каган, научный сотрудник Американского института предпринимательства и бывший профессор военной истории в Военной академии США в Вест-Пойнте.

По его мнению, решение нынешних проблем как Украины, так и россии на поле боя не требует "большой технологической революции с обеих сторон".

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Способность Украины помешать российским силам вести широкомасштабную механизированную маневровую войну остается абсолютно зависимой от продолжения оказания помощи Запада, говорит Каган.

Следовательно, противовоздушная оборона, артиллерия, средства противотанковой брони являются экзистенциальными потребностями Украины.

В случае прекращения поддержки Украины Западом результатом будет не продолжение текущей позиционной войны, а скорее открытие возможностей для россиян возобновить широкомасштабные механизированные наступательные действия "с хорошими перспективами успеха", считает Каган.

Линия фронта, по его мнению, перестанет быть статичной. А наиболее вероятным сценарием является то, что россияне снова начнут оттеснять украинские силы, захватывая большие территории Украины, разоряя украинские города с воздуха и, возможно, полностью нивелируют способность Украины воевать.

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"Есть все основания полагать, что прекращение западной помощи Украине позволит россии одержать военную победу", – предостерегает эксперт.

С другой стороны, расширение западной помощи Украине могло бы позволить украинским силам возобновить маневры на поле боя на собственных условиях.

Запад должен резко увеличить количество бронетехники, которую он предоставляет Украине, считает автор, чтобы создать условия для успешных наступательных украинских операций.

Автор: 

помощь (7905) Украина (45042) ISW (493)


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Топ комментарии
+13
А як захід не допоможе,то треба буде зменшити зарплату сіловікам,депутатам,офісу,міністерствам,клеркам,бо там просто за 90 тисяч вони сягнули,а толку з тіх прокурорів не мае.Також урізати пенсіі всім вищеперечисленим категоріям.Бо як цього не зробити,то прийдуть кацапи і все одно заберуть у ніх не тільки зарплати,а ще посади,можливо,і життя.Так що внести свій вклад в перемогу потрібновсім,не тільки простим українцям.
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16.11.2023 07:28 Ответить
+5
Так захід весь час натякає, що для перемоги треба власні ресурси направити саме на перемогу, а не на збільшення фінансування держапарату та на соціалку. Бюджет 2024 року показує, що владі потрібна не перемога, а рейтинги втримати.
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16.11.2023 07:56 Ответить
+4
Та прибрати держзабезпечення депутатів з їх офісами - там вже значна сума буде. Ото б хотілось побачити держбюджет на наступний рік у розвернутому вигляді. Думаю, його б нехіло можна було б порізати на користь ЗСУ.
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16.11.2023 07:59 Ответить
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Захід цицьки мне.
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16.11.2023 07:27 Ответить
А як захід не допоможе,то треба буде зменшити зарплату сіловікам,депутатам,офісу,міністерствам,клеркам,бо там просто за 90 тисяч вони сягнули,а толку з тіх прокурорів не мае.Також урізати пенсіі всім вищеперечисленим категоріям.Бо як цього не зробити,то прийдуть кацапи і все одно заберуть у ніх не тільки зарплати,а ще посади,можливо,і життя.Так що внести свій вклад в перемогу потрібновсім,не тільки простим українцям.
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16.11.2023 07:28 Ответить
Так захід весь час натякає, що для перемоги треба власні ресурси направити саме на перемогу, а не на збільшення фінансування держапарату та на соціалку. Бюджет 2024 року показує, що владі потрібна не перемога, а рейтинги втримати.
показать весь комментарий
16.11.2023 07:56 Ответить
Та прибрати держзабезпечення депутатів з їх офісами - там вже значна сума буде. Ото б хотілось побачити держбюджет на наступний рік у розвернутому вигляді. Думаю, його б нехіло можна було б порізати на користь ЗСУ.
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16.11.2023 07:59 Ответить
Но, тебе на клык давать не перестанут? Ну, тогда не оголодаешь
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16.11.2023 08:17 Ответить
Утриманя 1 депутанга ВРУ = УТРИМАНЮ 15-20 пенсів з СЕРЕДШЬОЮ (або 30-50 з мінімальною) пенсією!
1 телемарафет = 1.000.000 пенсів з виплатами ВПЛ!
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16.11.2023 12:40 Ответить
З асігнацій танк не зліпиш. Заводи потрібні. А їх немає. І будувати немає де: одразу ***********.
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16.11.2023 08:35 Ответить
Та хоча б вже нормально почали б клепати снаряди та набої
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16.11.2023 08:41 Ответить
На заході багато проросійських тому ось так і сталося
Вони надають зброю для захисту але не для відбиття територій які захопила РФ
Побачили що Україна має намір повернути території тому урізали допомогу
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16.11.2023 07:38 Ответить
Купання в Криму відміняються?
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16.11.2023 07:43 Ответить
Сказано так, наче ти зловтішаєшся.
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16.11.2023 07:58 Ответить
ще не вечір,
дорогу долається йдучи а не соплями та воланням, що все пропало.
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16.11.2023 08:04 Ответить
а що корея пхеньянівна та іран терористович перестали вам памагать?
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16.11.2023 08:14 Ответить
Захід, захід захід, а УкрОборонПром з Єрмаком, Шараповим і Зеленським продовжують лапу сосати?
Що не кажи а 2й рік війни.
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16.11.2023 08:19 Ответить
Захід може не тільки змінити хід війни в Україні, але він повинен це зробити і як найшвидше. Захід, свого часу, створив альянс НАТО саме для протистояння спочатку СРСР, а сьогодні його правонаступниці РФії. Захід до нині не мав повного уявлення, який реальний військовий потенціал має РФія, яка здатність криється у "гібридній війні, котру сповідує РФія, а також, які сили мають протистояти РФії задля завданя її поразки. І нарешті, сьогодні, саме і створюються гарні передумови аби розв"язати усі зазначені задачі, котрі стояли та ще стоять перед НАТО. Більше того, Захід отримав нагоду визначити долю ВВП яку мають витрачати зі свого бюджету члени альянсу на протистояння своєму головному ворогу. А ще, визначити номінклатуру та об"єми військової продуукції, котрі мають випускати ВПК країн альянсу. А саме головне це те, що усе це може бути досягнено і досягається не життями мешканців-виборців з країн Заходу, а життями українців. Отож Захід ажніяк не повинен втратити такі унікальні можливості щодо довгострокового та надійного забезпечення своєї безпеки.
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16.11.2023 09:18 Ответить
уникальная возможность запада - решить свои проблемы с рашей ценой жизней и поломанных судеб украинцев? ******.
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16.11.2023 11:13 Ответить
 
 