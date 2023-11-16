россия может устроить новую войну на Балканах, - Зеленский

рф планирует вложиться в новую войну на Балканах, чтобы разными вызовами отвлекать Запад от помощи Украине. Также она пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал представителям африканских СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что кроме войны на Ближнем Востоке сейчас необходимо внимательно следить за Балканами.

"Поверьте, мы получаем информацию, у россии длинный план. Ближний Восток, вторым отвлечением внимания будут Балканы - по крайней мере, если страны мира ничего не сделают, то будет опять такой взрыв. И, опять же, это не новая история. Этот кризис давний", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что россия будет вкладываться в новую войну на Балканах.

"Они заинтересованы в отвлечении помощи. Если вы хотите помочь одной стране, или начинаете делить эту помощь и внимание между многими странами, многими вызовами, многими гуманитарными вызовами", - объяснил Зеленский.

С такой же целью, по словам президента Украины, россия сейчас расшатывает ситуацию в Молдове.

"Показать, что что-то там было неправильно во время выборов. Для чего? Чтобы признать выборы неконституционными. Чтобы было что? Чтобы было снесение действующей власти. Снесение власти, которая является проевропейской, не пророссийской", - сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что "таких вызовов и таких шагов у россии очень много, и она это делает параллельно".