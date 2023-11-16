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россия может устроить новую войну на Балканах, - Зеленский

зеленский

рф планирует вложиться в новую войну на Балканах, чтобы разными вызовами отвлекать Запад от помощи Украине. Также она пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал представителям африканских СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что кроме войны на Ближнем Востоке сейчас необходимо внимательно следить за Балканами.

"Поверьте, мы получаем информацию, у россии длинный план. Ближний Восток, вторым отвлечением внимания будут Балканы - по крайней мере, если страны мира ничего не сделают, то будет опять такой взрыв. И, опять же, это не новая история. Этот кризис давний", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что россия будет вкладываться в новую войну на Балканах.

"Они заинтересованы в отвлечении помощи. Если вы хотите помочь одной стране, или начинаете делить эту помощь и внимание между многими странами, многими вызовами, многими гуманитарными вызовами", - объяснил Зеленский.

С такой же целью, по словам президента Украины, россия сейчас расшатывает ситуацию в Молдове.

"Показать, что что-то там было неправильно во время выборов. Для чего? Чтобы признать выборы неконституционными. Чтобы было что? Чтобы было снесение действующей власти. Снесение власти, которая является проевропейской, не пророссийской", - сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что "таких вызовов и таких шагов у россии очень много, и она это делает параллельно".

Автор: 

Балканы (53) Зеленский Владимир (21085) россия (96446)


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Топ комментарии
+13
Можна хоча б якийсь день не нести нісенітниці?
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16.11.2023 10:36 Ответить
+13
От прямо президент світу. І на сході війну бачить, і на Балканах, а війну у власній країні про_бав.
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16.11.2023 10:44 Ответить
+8
Юризд! Уміщє! Гігант мислі!
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16.11.2023 10:38 Ответить
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Можна хоча б якийсь день не нести нісенітниці?
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16.11.2023 10:36 Ответить
Він просто озвучив те, що і так зрозуміло.
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16.11.2023 10:37 Ответить
так, він озвучтель - є така профессія.
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16.11.2023 10:39 Ответить
Якраз по суті все вірно. Ну а те що доповідач такий...Ну що поробиш?
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16.11.2023 10:38 Ответить
І що конкретно нісенітниця, якщо не брати доповідача?
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16.11.2023 11:26 Ответить
О,открыло хлебало...
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16.11.2023 10:36 Ответить
Ума нет - считай калека !
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16.11.2023 10:37 Ответить
ну от бонапарт ротом і все!
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16.11.2023 10:37 Ответить
А у Литві вже закінчила? Стратег квартальний!
https://www.youtube.com/watch?v=Eec41rryjig
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16.11.2023 10:37 Ответить
Юризд! Уміщє! Гігант мислі!
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16.11.2023 10:38 Ответить
дайте й йому парабеллум!
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16.11.2023 10:39 Ответить
ключі від квартири де лежали гроші вже дали - остався тільки парабеллум...
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16.11.2023 10:41 Ответить
дик, зламає...
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16.11.2023 10:42 Ответить
може, у барханах?... білих таких, пухнастих... з міражами...
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16.11.2023 10:41 Ответить
Я сомневаюсь что африканцам интересно, что там делается на Балканах... Вот если бы он им пообещал зерна бесплатно или кредитов, которые потом спишут, это бы их заинтересовало.
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16.11.2023 10:42 Ответить
https://www.facebook.com/100054085046416/videos/110513510761483/
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16.11.2023 10:42 Ответить
От прямо президент світу. І на сході війну бачить, і на Балканах, а війну у власній країні про_бав.
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16.11.2023 10:44 Ответить
Кондом та крадій світу.
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16.11.2023 10:53 Ответить
Сиджу я собі і думку гадаю.. чому я не сокіл,чому не літаю..
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16.11.2023 10:44 Ответить
дайте йому снодійного... може трохи відпочине...бо галасливий такий...все ...глядь...знає, тільки про шашлики підзабув
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16.11.2023 10:46 Ответить
Вєлікій **** геостратєх баче війну на балканах, але свою війну щустрічало зі спущеними штанами в позі паршивої собаки.
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16.11.2023 10:46 Ответить
А ти йому допомагав прийти до влади! "Порох" вам "поперек горла стояв"!!!
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16.11.2023 11:02 Ответить
Ти знову забув таблетки випити?
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16.11.2023 12:30 Ответить
По собі судиш?
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16.11.2023 13:35 Ответить
Цей МУДАК її організував на території України!
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16.11.2023 11:01 Ответить
Не демонізуйте цього персонажа.
Сам він війну організувати не міг-клепки не стане. Та й експромт-то взагалі не його. Тільки по "бумажці" аффтарами кагалу95 написаній.
А ось своєю некомпетентністю, бездіяльністю й відвертою дурістю її наблизити-то й була його роль, і роль другого плана. Бо ж який з нього стратег? Ось "весільний генерал"-це прям його!
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16.11.2023 12:25 Ответить
Та я не "демонізую"! Я ще до виборів писав "Люди добрі!" Ви ведете до влади "клоуна" який розвалить країну Їі ослабить та приведе до війни!" Тільки хто ж тоді мене слухав!!!
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16.11.2023 13:39 Ответить
Шановні, невже ви втратили почуття гумору? Вас хтіли повеселити, паяц шуткує як вміє. Най тепер пограє на клавішних під занавіс
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16.11.2023 11:01 Ответить
Біда в тому що він зараз не на "клавішних" грає А на трупах українців! У тому числі й тих що привели його до влади!!!
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16.11.2023 11:04 Ответить
Себто, дєрьмака у США послали на путіна і агент "козир", ротом ручного диктора, озвучив подальші плани кремля? 🤔
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16.11.2023 11:19 Ответить
Оце вже перші дві доріжки на сніданок. Потім дві на обід, і на вечерю. Шоб оце зрозуміти треба харчуватись як воно.
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16.11.2023 11:24 Ответить
він справді знає, де балкани знаходяться?!
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16.11.2023 11:28 Ответить
Зрозуміло що знає!
БаКлани-це рідне місто друга його дитинства-екс-шефа СБУ лейтенанта Бакланова.
Як він міг таке забути?
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16.11.2023 12:30 Ответить
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16.11.2023 11:31 Ответить
Лікар поставив діагнос -- логорєя.
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16.11.2023 11:34 Ответить
Повномасштабну війну влаштував ти особисто
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16.11.2023 11:34 Ответить
Прозорливе парх стало, усе воно бачить... А цензор перетворюється на помийку...
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16.11.2023 11:38 Ответить
Новий Мойсей прямо месія тільки народи переплутав.
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16.11.2023 11:53 Ответить
Навпаки, чудово визначився!
Біблійний народ зустрічає фразою: євреї, не забувайте, в цій країні ви не едині євреї.
Так би таке "не проканало".
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16.11.2023 12:35 Ответить
Може ще цей напольіон ще і мапу нападу покаже🤡
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16.11.2023 13:10 Ответить
 
 