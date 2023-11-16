россия может устроить новую войну на Балканах, - Зеленский
рф планирует вложиться в новую войну на Балканах, чтобы разными вызовами отвлекать Запад от помощи Украине. Также она пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал представителям африканских СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский подчеркнул, что кроме войны на Ближнем Востоке сейчас необходимо внимательно следить за Балканами.
"Поверьте, мы получаем информацию, у россии длинный план. Ближний Восток, вторым отвлечением внимания будут Балканы - по крайней мере, если страны мира ничего не сделают, то будет опять такой взрыв. И, опять же, это не новая история. Этот кризис давний", - сказал Зеленский.
Он отметил, что россия будет вкладываться в новую войну на Балканах.
"Они заинтересованы в отвлечении помощи. Если вы хотите помочь одной стране, или начинаете делить эту помощь и внимание между многими странами, многими вызовами, многими гуманитарными вызовами", - объяснил Зеленский.
С такой же целью, по словам президента Украины, россия сейчас расшатывает ситуацию в Молдове.
"Показать, что что-то там было неправильно во время выборов. Для чего? Чтобы признать выборы неконституционными. Чтобы было что? Чтобы было снесение действующей власти. Снесение власти, которая является проевропейской, не пророссийской", - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что "таких вызовов и таких шагов у россии очень много, и она это делает параллельно".
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Сам він війну організувати не міг-клепки не стане. Та й експромт-то взагалі не його. Тільки по "бумажці" аффтарами кагалу95 написаній.
А ось своєю некомпетентністю, бездіяльністю й відвертою дурістю її наблизити-то й була його роль, і роль другого плана. Бо ж який з нього стратег? Ось "весільний генерал"-це прям його!
БаКлани-це рідне місто друга його дитинства-екс-шефа СБУ лейтенанта Бакланова.
Як він міг таке забути?
Біблійний народ зустрічає фразою: євреї, не забувайте, в цій країні ви не едині євреї.
Так би таке "не проканало".