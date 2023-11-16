ПВО уничтожила 16 из 18 "шахедов" и ракету X-59, - Воздушные силы

Ночью российские оккупационные войска атаковали Украину 18-ю ударными БПЛА "Shahed".

Об этом сообщило Командование Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

Атака была осуществлена с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск-РФ). Силы ПВО уничтожили 16 вражеских БПЛА.

"Кроме того, вечером 15 ноября на Полтавщине уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. Также, около полуночи, противник атаковал гражданскую инфраструктуру на Харьковщине зенитными управляемыми ракетами С-300. Предварительно без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

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