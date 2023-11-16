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Новости Война
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ПВО уничтожила 16 из 18 "шахедов" и ракету X-59, - Воздушные силы

ппо

Ночью российские оккупационные войска атаковали Украину 18-ю ударными БПЛА "Shahed".

Об этом сообщило Командование Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

Атака была осуществлена с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск-РФ). Силы ПВО уничтожили 16 вражеских БПЛА.

"Кроме того, вечером 15 ноября на Полтавщине уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. Также, около полуночи, противник атаковал гражданскую инфраструктуру на Харьковщине зенитными управляемыми ракетами С-300. Предварительно без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

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ПВО уничтожила 16 из 18 шахедов и ракету X-59, - Воздушные силы 01

Автор: 

ПВО (2893) Воздушные силы (2479)


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Топ комментарии
+3
Украина вышла на серийное производство своих "шахедов": в месяц производят десятки БПЛА, - https://ru.slovoidilo.ua/2023/11/16/novost/bezopasnost/kamyshin-zayavil-vyxode-serijnoe-proizvodstvo-otechestvennyx-shaxedov Камышин

Он добавил, что производственные мощности будут только увеличиваться.
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16.11.2023 11:25 Ответить
+3
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16.11.2023 11:27 Ответить
+2
Хотілося б побачити у дії. Бо зеленим брехунам віри немає.
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16.11.2023 11:35 Ответить
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Украина вышла на серийное производство своих "шахедов": в месяц производят десятки БПЛА, - https://ru.slovoidilo.ua/2023/11/16/novost/bezopasnost/kamyshin-zayavil-vyxode-serijnoe-proizvodstvo-otechestvennyx-shaxedov Камышин

Он добавил, что производственные мощности будут только увеличиваться.
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16.11.2023 11:25 Ответить
Ну так это сам министр заявил, не я же придумал...
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16.11.2023 11:31 Ответить
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16.11.2023 12:01 Ответить
Хотілося б побачити у дії. Бо зеленим брехунам віри немає.
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16.11.2023 11:35 Ответить
не пишіть таке. зрадойоби заклюють, у нас все стабільно ху.ово, без варіантів.
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16.11.2023 11:36 Ответить
у вас , а не у Нас
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16.11.2023 12:32 Ответить
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16.11.2023 11:27 Ответить
У Чернігові священник УПЦ МП покусав військового
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16.11.2023 12:41 Ответить
⚡️Ми вийшли на серійне виробництво «українських шахедів», в місяць виробляємо десятки БПЛА, - Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Камишин.
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16.11.2023 12:29 Ответить
по нормативам 50% уничтоженных целей - это уже сильная ПВО. так что мы перевыполняем все планы.
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16.11.2023 12:43 Ответить
Написати можуть що завгодно. Хто перевіряє?
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16.11.2023 15:33 Ответить
те кто их запускает
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16.11.2023 15:37 Ответить
 
 