Вследствие атаки дронов поднялся пожар на объектах инфраструктуры в Запорожье

Вечером 17 ноября, в период времени с 20:10 до 21:42, враг выпустил по Запорожью 8 беспилотников, 4 из них удалось уничтожить.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате атаки загорелся пожар на объектах инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

"За минувшие сутки военнослужащие России нанесли 155 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области.

Зафиксировано 124 артобстрела, 21 БПЛА-атаку, 9 РСЗО-обстрелов и авиационный удар", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Новодаровка, Малая Токмачка, Работино, Новоадреевка, Полтавка, Гуляйпольское, Чаривное, Левадное, Белогорье, Новоданиловка, Щербаки, Каменское, Пятихатки, Лукьяновское, Степное, Приморское, Плавни, Темировка, Малые Щербаки.

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Поступило 23 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате атак военнослужащих РФ.