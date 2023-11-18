Вследствие атаки дронов поднялся пожар на объектах инфраструктуры в Запорожье
Вечером 17 ноября, в период времени с 20:10 до 21:42, враг выпустил по Запорожью 8 беспилотников, 4 из них удалось уничтожить.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате атаки загорелся пожар на объектах инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.
"За минувшие сутки военнослужащие России нанесли 155 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области.
Зафиксировано 124 артобстрела, 21 БПЛА-атаку, 9 РСЗО-обстрелов и авиационный удар", - говорится в сообщении.
По информации ОВА, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Новодаровка, Малая Токмачка, Работино, Новоадреевка, Полтавка, Гуляйпольское, Чаривное, Левадное, Белогорье, Новоданиловка, Щербаки, Каменское, Пятихатки, Лукьяновское, Степное, Приморское, Плавни, Темировка, Малые Щербаки.
Поступило 23 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате атак военнослужащих РФ.
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Чого б це амери розщедрилися на Петріоти? Для Запоріжжя чи для захисту посольств?