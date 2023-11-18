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Вследствие атаки дронов поднялся пожар на объектах инфраструктуры в Запорожье

шахеди

Вечером 17 ноября, в период времени с 20:10 до 21:42, враг выпустил по Запорожью 8 беспилотников, 4 из них удалось уничтожить.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате атаки загорелся пожар на объектах инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

"За минувшие сутки военнослужащие России нанесли 155 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области.
Зафиксировано 124 артобстрела, 21 БПЛА-атаку, 9 РСЗО-обстрелов и авиационный удар", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Новодаровка, Малая Токмачка, Работино, Новоадреевка, Полтавка, Гуляйпольское, Чаривное, Левадное, Белогорье, Новоданиловка, Щербаки, Каменское, Пятихатки, Лукьяновское, Степное, Приморское, Плавни, Темировка, Малые Щербаки.

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Поступило 23 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате атак военнослужащих РФ.

Автор: 

Запорожье (2649) Запорожская область (3067) дроны (3887)


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Топ комментарии
+6
натомість у Києві з надлишком - прикривати дупу Зе та інших начпників разом із дорогими киянами
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18.11.2023 09:27
+5
Бо вони усі в столиці,нажаль, а Роботине Мала Томкмачка,Запоріжжя, то там навіщо. Задачі ППО військових зберегти, об'єкти військові, а стоять на захисті бункеру зрадників
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18.11.2023 09:26
+3
На Запоріжжі схоже замало засобів ппо нажаль...
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18.11.2023 09:18
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На Запоріжжі схоже замало засобів ппо нажаль...
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18.11.2023 09:18 Ответить
Бо вони усі в столиці,нажаль, а Роботине Мала Томкмачка,Запоріжжя, то там навіщо. Задачі ППО військових зберегти, об'єкти військові, а стоять на захисті бункеру зрадників
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18.11.2023 09:26 Ответить
А ви так мізками порозкиньте перш ніж гуано кидати на вентилятор .
Чого б це амери розщедрилися на Петріоти? Для Запоріжжя чи для захисту посольств?
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18.11.2023 09:44 Ответить
Для Запоріжжя Одеси,Кривого Рогу,ЗСУ і ніяк не посольств. Єдина споруда,яка має захист це Верховна Рада навіть не оп. Бо іменно Верховна Рада є законотворчою складовою. Ви навіть задач ППО не знаєте. Мда, мізки дійсно тиною зеленою затягло.
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18.11.2023 10:24 Ответить
ППО прикриває також енергетичні обїєкти, досить транслювати свій потік свідомості
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18.11.2023 12:32 Ответить
Так,але не те про що вище. ППО прикриває важливу інфраструктуру, військові об'єкти і військових. Що не так?
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18.11.2023 12:41 Ответить
Іди борщ вари , еспердьолка
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19.11.2023 12:24 Ответить
Там Херсон накривають, зебот. Дитина поранена,як тобі сидиться в кафе,падаль
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19.11.2023 18:42 Ответить
Чмо ш ніца пельку стули . Я забув як ті кафе виглядають . До речі про зебота - мій зебот тобі в рот не влізе
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21.11.2023 20:25 Ответить
натомість у Києві з надлишком - прикривати дупу Зе та інших начпників разом із дорогими киянами
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18.11.2023 09:27 Ответить
Невже шахеда неможливо збити іншим безпілотником?
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18.11.2023 09:32 Ответить
Даже банкой огурцов можлыво сбить шахед, главное условие чтобы вы вместе с этой банкой ночью оказались в нужное время в нужном месте рядом с шахедом и докинули банку.
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18.11.2023 09:55 Ответить
Шахед можна знешкоджувати: 1) до його складання, шляхом знищення, або блокування постачання (санкції) матеріалів, комплектуючих Шахедів у ланцюжках постачань, знищення підприємств - виробників Шахедів, інфраструктури виробництва Шахедів, разом з персоналом та готовою продукцією (спецоперації, диверсії, удари ракетами та БПЛА); 2) на стартових позиціях та в місцях базування - разом з ПУ та бойовими розрахунками; 3) на траєкторії польоту, шляхом пошкодження обстрілом стрілецько-гарматною чи ракетною зброєю з різних носіїв та засобів, HEL-засобами (бойовими лазерами високої енергії 7,5 кВт - 100 кВт), влучно і вчасно кинутою 3л -банкою з огірками, або з водою, дією засобами РЕБ - активними завадами, векторним спуфінгом бортових супутникових навігаційних підсистем; 5) маскуванням, хибними цілями та пасивним фізичним захистом цілей атак, контррозвідувальними операціями по знешкодженню агентів-навідників та їх посібників.
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18.11.2023 12:10 Ответить
 
 