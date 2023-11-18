Внаслідок атаки дронів здійнялася пожежа на об’єктах інфраструктури у Запоріжжі

Ввечері 17 листопада, в період часу з 20:10 по 21:42, ворог випустив по Запоріжжю 8 безпілотників, 4 з них вдалося знищити.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок атаки зайнялась пожежа на об'єктах інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

"За минулу добу військовослужбовці рф завдали 155 ударів по 25 населених пунктах Запорізькій області.

Зафіксовано 124 артобстрілів, 21 БПЛА-атаку, 9 РСЗВ-обстрілів та авіаційний удар", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ОВА, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новодарівка, Мала Токмачка, Роботине, Новоадріївка, Полтавка, Гуляйпільське, Чарівне, Левадне, Білогір'я, Новоданилівка, Щербаки, Лугівське, Верхня Терса, Кам'янське, П'ятихатки, Лук'янівське, Степове, Приморське, Плавні, Темирівка, Малі Щербаки.

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Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті атак військовослужбовців РФ.