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Новини
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Внаслідок атаки дронів здійнялася пожежа на об’єктах інфраструктури у Запоріжжі

шахеди

Ввечері 17 листопада, в період часу з 20:10 по 21:42, ворог випустив по Запоріжжю 8 безпілотників, 4 з них вдалося знищити.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок атаки зайнялась пожежа на об'єктах інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

"За минулу добу військовослужбовці рф завдали 155 ударів по 25 населених пунктах Запорізькій області.
Зафіксовано 124 артобстрілів, 21 БПЛА-атаку, 9 РСЗВ-обстрілів та авіаційний удар", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ОВА, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новодарівка, Мала Токмачка, Роботине, Новоадріївка, Полтавка, Гуляйпільське, Чарівне, Левадне, Білогір'я, Новоданилівка, Щербаки, Лугівське, Верхня Терса, Кам'янське, П'ятихатки, Лук'янівське, Степове, Приморське, Плавні, Темирівка, Малі Щербаки.

Читайте також: Атака дронами на Південь: влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Одещині, поранено співробітника

Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті атак військовослужбовців РФ.

Автор: 

Запоріжжя (2263) Запорізька область (3589) дрони (4668)


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Топ коментарі
+6
натомість у Києві з надлишком - прикривати дупу Зе та інших начпників разом із дорогими киянами
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18.11.2023 09:27
+5
Бо вони усі в столиці,нажаль, а Роботине Мала Томкмачка,Запоріжжя, то там навіщо. Задачі ППО військових зберегти, об'єкти військові, а стоять на захисті бункеру зрадників
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18.11.2023 09:26
+3
На Запоріжжі схоже замало засобів ппо нажаль...
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18.11.2023 09:18
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На Запоріжжі схоже замало засобів ппо нажаль...
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18.11.2023 09:18 Відповісти
Бо вони усі в столиці,нажаль, а Роботине Мала Томкмачка,Запоріжжя, то там навіщо. Задачі ППО військових зберегти, об'єкти військові, а стоять на захисті бункеру зрадників
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18.11.2023 09:26 Відповісти
А ви так мізками порозкиньте перш ніж гуано кидати на вентилятор .
Чого б це амери розщедрилися на Петріоти? Для Запоріжжя чи для захисту посольств?
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18.11.2023 09:44 Відповісти
Для Запоріжжя Одеси,Кривого Рогу,ЗСУ і ніяк не посольств. Єдина споруда,яка має захист це Верховна Рада навіть не оп. Бо іменно Верховна Рада є законотворчою складовою. Ви навіть задач ППО не знаєте. Мда, мізки дійсно тиною зеленою затягло.
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18.11.2023 10:24 Відповісти
ППО прикриває також енергетичні обїєкти, досить транслювати свій потік свідомості
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18.11.2023 12:32 Відповісти
Так,але не те про що вище. ППО прикриває важливу інфраструктуру, військові об'єкти і військових. Що не так?
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18.11.2023 12:41 Відповісти
Іди борщ вари , еспердьолка
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19.11.2023 12:24 Відповісти
Там Херсон накривають, зебот. Дитина поранена,як тобі сидиться в кафе,падаль
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19.11.2023 18:42 Відповісти
Чмо ш ніца пельку стули . Я забув як ті кафе виглядають . До речі про зебота - мій зебот тобі в рот не влізе
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21.11.2023 20:25 Відповісти
натомість у Києві з надлишком - прикривати дупу Зе та інших начпників разом із дорогими киянами
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18.11.2023 09:27 Відповісти
Невже шахеда неможливо збити іншим безпілотником?
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18.11.2023 09:32 Відповісти
Даже банкой огурцов можлыво сбить шахед, главное условие чтобы вы вместе с этой банкой ночью оказались в нужное время в нужном месте рядом с шахедом и докинули банку.
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18.11.2023 09:55 Відповісти
Шахед можна знешкоджувати: 1) до його складання, шляхом знищення, або блокування постачання (санкції) матеріалів, комплектуючих Шахедів у ланцюжках постачань, знищення підприємств - виробників Шахедів, інфраструктури виробництва Шахедів, разом з персоналом та готовою продукцією (спецоперації, диверсії, удари ракетами та БПЛА); 2) на стартових позиціях та в місцях базування - разом з ПУ та бойовими розрахунками; 3) на траєкторії польоту, шляхом пошкодження обстрілом стрілецько-гарматною чи ракетною зброєю з різних носіїв та засобів, HEL-засобами (бойовими лазерами високої енергії 7,5 кВт - 100 кВт), влучно і вчасно кинутою 3л -банкою з огірками, або з водою, дією засобами РЕБ - активними завадами, векторним спуфінгом бортових супутникових навігаційних підсистем; 5) маскуванням, хибними цілями та пасивним фізичним захистом цілей атак, контррозвідувальними операціями по знешкодженню агентів-навідників та їх посібників.
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18.11.2023 12:10 Відповісти
 
 