В Киевской области работала ПВО, обошлось без пострадавших и повреждений
Этой ночью российский враг атаковал Киевскую область БПЛА. Воздушную тревогу объявляли дважды.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
"В области работала ПВО. Спасибо нашим защитникам! Все вражеские объекты сбиты", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Инфраструктура и жилые дома неповреждены.
"В очередной раз призываю жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях до окончания опасности. Ни в коем случае не фотографировать и не выкладывать в сеть фото или видео работы наших защитников", - обращается Кравченко к жителям региона.
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Ната #582111
показать весь комментарий18.11.2023 09:36 Ответить Мне нравится 2
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