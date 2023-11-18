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В Киевской области работала ПВО, обошлось без пострадавших и повреждений

ппо

Этой ночью российский враг атаковал Киевскую область БПЛА. Воздушную тревогу объявляли дважды.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"В области работала ПВО. Спасибо нашим защитникам! Все вражеские объекты сбиты", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Инфраструктура и жилые дома неповреждены.

"В очередной раз призываю жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях до окончания опасности. Ни в коем случае не фотографировать и не выкладывать в сеть фото или видео работы наших защитников", - обращается Кравченко к жителям региона.

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Автор: 

Киевская область (4124) дроны (3887)


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А буба учора казав, що не хрен зупиняти країну і до укриттів бігати, працювати треба, бо економіка ж важливіша за життя людей.
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18.11.2023 09:36 Ответить
 
 