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На Київщині працювала ППО, минулося без постраждалих та пошкоджень

ппо

Цієї ночі російський ворог атакував Київську область БпЛА. Повітряна тривога оголошувалася двічі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"В області працювала ППО. Дякуємо нашим захисникам! Усі ворожі об’єкти збиті", - йдеться у повідомленні.

Постраждалі відсутні. Інфраструктура та житлові будинки непошкоджені.

"Укотре закликаю жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях до закінчення небезпеки. У жодному разі не фотографувати та не викладати в мережу фото чи відео роботи наших захисників", - звертається Кравченко до мешканців регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок атаки дронів здійнялася пожежа на об’єктах інфраструктури у Запоріжжі

Автор: 

Київська область (4013) дрони (4668)


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А буба учора казав, що не хрен зупиняти країну і до укриттів бігати, працювати треба, бо економіка ж важливіша за життя людей.
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18.11.2023 09:36 Відповісти
 
 