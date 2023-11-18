На Київщині працювала ППО, минулося без постраждалих та пошкоджень
Цієї ночі російський ворог атакував Київську область БпЛА. Повітряна тривога оголошувалася двічі.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
"В області працювала ППО. Дякуємо нашим захисникам! Усі ворожі об’єкти збиті", - йдеться у повідомленні.
Постраждалі відсутні. Інфраструктура та житлові будинки непошкоджені.
"Укотре закликаю жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях до закінчення небезпеки. У жодному разі не фотографувати та не викладати в мережу фото чи відео роботи наших захисників", - звертається Кравченко до мешканців регіону.
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Ната #582111
показати весь коментар18.11.2023 09:36 Відповісти Мені подобається 2
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