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Рашисты ударили из артиллерии по предприятию в Белозерской громаде, ранен мужчина

херсонщина

Войска РФ продолжают наносить удары по территории Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

В частности, как отмечается, сегодня россияне ударили по Велетенскому Белозерской громады.

Около 13:20 противник обстрелял здание предприятия из артиллерии.

"Пострадал 56-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму, ранение грудной клетки и ноги. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении больницы", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Херсона. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27057) Херсонская область (4745)


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