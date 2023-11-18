Рашисты ударили из артиллерии по предприятию в Белозерской громаде, ранен мужчина
Войска РФ продолжают наносить удары по территории Херсонщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
В частности, как отмечается, сегодня россияне ударили по Велетенскому Белозерской громады.
Около 13:20 противник обстрелял здание предприятия из артиллерии.
"Пострадал 56-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму, ранение грудной клетки и ноги. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении больницы", - говорится в сообщении.
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