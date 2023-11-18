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Последствия вражеских обстрелов Херсона. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население Бериславского и Херсонского районов, областного центра и пригорода. Захватчики непрерывно атаковали жилые кварталы из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, авиации и БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, под артиллерийским огнем противника находились населенные пункты Дарьевской и Белозерской громад. В Ингульце один из снарядов попал в частный дом, ранения получили 72-летняя женщина и 44-летний мужчина.

В Велетенском в собственном доме погиб 74-летний мужчина.

В Новобериславе военные РФ сбросили боеприпас с дрона на жилой квартал. Вследствие взрыва возле собственного дома получил ранение 66-летний мужчина.

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По жилым кварталам Херсона враг бил из разного вида вооружения, пытаясь нанести как можно больший ущерб объектам жизнеобеспечения областного центра. Более всего пострадали многоквартирные и частные дома в центре, прибрежных зонах Корабельного и Днепровского районов, а также в пригороде.

Последствия вражеских обстрелов Херсона 01
Последствия вражеских обстрелов Херсона 02
Последствия вражеских обстрелов Херсона 03
Последствия вражеских обстрелов Херсона 04
Последствия вражеских обстрелов Херсона 05
Последствия вражеских обстрелов Херсона 06
Последствия вражеских обстрелов Херсона 07
Последствия вражеских обстрелов Херсона 08
Последствия вражеских обстрелов Херсона 09

На местах вражеских обстрелов работали следователи, взрывотехники и криминалисты. Полицейские производили осмотр мест происшествий, собирали вещественные доказательства и фиксировали последствия ударов войск РФ.

За минувшие сутки полиция отреагировала на 350 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других происшествиях. Открыто 22 уголовных производства по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" УКУ.

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Автор: 

обстрел (27151) Нацполиция (16463) Херсонская область (4770)


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Кацапи кляті , зупиніться , бо за всі свої звірства пепед людяністю
прийдеться відповідати або здохнути , як скажені собаки 😠
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18.11.2023 14:14 Ответить
Док, не бушуй.те
Де, коли, хто і перед ким відповів напр за Чечню?
А! І тобі тоді дуже "боліло" коли Грозний\Джохар русня робила так як Маріуполь?
Ну так вибачай.те
"те" = відсутність логіки.
шо ти кричиш? то саме шо я скажу шо Кадирова буде Яхве "смажити в "пеклі"".
смішно, правда дуракам сподобається, вони то вірять в усіляку дурь.
йди, шолі, пару дронів купи і знищ пару кацапів, оце в трильйон раз дієвіше шоб зупинились, аніж тут верещати.
сорі, але так воно і є.
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18.11.2023 14:23 Ответить
Чоловіче , не вказуй на мої помилки , бо це найліпша справа ,
На що людина спроможна в своєму ( іноді безцільному )
житті !!

Дрони я купую і не тільки іх , чого не можу ствердно сказати про інших 😠
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19.11.2023 12:50 Ответить
так я просто вказую на лицемірство.
те саме коли кричать: Чо нам мало дають? - і в той же час облизують Зелю, опитування було ж, та і Готельєр теж своїх опитував, читав? Ну і як тут не вказувати на помилки?
Те ж саме - чи багато хто тут переживав коли Суровікін знищуЄ Сирію? А війна в Судані? Ну і Конго, таблиця у вас на сайті була - 850000 цивільних там знищено - хто тут чув про це? я теж - ні.
тобто лицемірство кричати шо ми мовляв пуп планети, хоча це менталітет, вроді пам.ятників ТГШ по світу - найбільше серед усіх. А чим таким ТГШ відомий? - сумно скавулів про сумну долю і просив поховати в труну пороху напхати.
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24.11.2023 13:43 Ответить
 
 