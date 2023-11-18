Последствия вражеских обстрелов Херсона. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население Бериславского и Херсонского районов, областного центра и пригорода. Захватчики непрерывно атаковали жилые кварталы из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, авиации и БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, под артиллерийским огнем противника находились населенные пункты Дарьевской и Белозерской громад. В Ингульце один из снарядов попал в частный дом, ранения получили 72-летняя женщина и 44-летний мужчина.
В Велетенском в собственном доме погиб 74-летний мужчина.
В Новобериславе военные РФ сбросили боеприпас с дрона на жилой квартал. Вследствие взрыва возле собственного дома получил ранение 66-летний мужчина.
По жилым кварталам Херсона враг бил из разного вида вооружения, пытаясь нанести как можно больший ущерб объектам жизнеобеспечения областного центра. Более всего пострадали многоквартирные и частные дома в центре, прибрежных зонах Корабельного и Днепровского районов, а также в пригороде.
На местах вражеских обстрелов работали следователи, взрывотехники и криминалисты. Полицейские производили осмотр мест происшествий, собирали вещественные доказательства и фиксировали последствия ударов войск РФ.
За минувшие сутки полиция отреагировала на 350 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других происшествиях. Открыто 22 уголовных производства по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" УКУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
прийдеться відповідати або здохнути , як скажені собаки 😠
Де, коли, хто і перед ким відповів напр за Чечню?
А! І тобі тоді дуже "боліло" коли Грозний\Джохар русня робила так як Маріуполь?
Ну так вибачай.те
"те" = відсутність логіки.
шо ти кричиш? то саме шо я скажу шо Кадирова буде Яхве "смажити в "пеклі"".
смішно, правда дуракам сподобається, вони то вірять в усіляку дурь.
йди, шолі, пару дронів купи і знищ пару кацапів, оце в трильйон раз дієвіше шоб зупинились, аніж тут верещати.
сорі, але так воно і є.
На що людина спроможна в своєму ( іноді безцільному )
житті !!
Дрони я купую і не тільки іх , чого не можу ствердно сказати про інших 😠
те саме коли кричать: Чо нам мало дають? - і в той же час облизують Зелю, опитування було ж, та і Готельєр теж своїх опитував, читав? Ну і як тут не вказувати на помилки?
Те ж саме - чи багато хто тут переживав коли Суровікін знищуЄ Сирію? А війна в Судані? Ну і Конго, таблиця у вас на сайті була - 850000 цивільних там знищено - хто тут чув про це? я теж - ні.
тобто лицемірство кричати шо ми мовляв пуп планети, хоча це менталітет, вроді пам.ятників ТГШ по світу - найбільше серед усіх. А чим таким ТГШ відомий? - сумно скавулів про сумну долю і просив поховати в труну пороху напхати.