Последствия вражеских обстрелов Херсона. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население Бериславского и Херсонского районов, областного центра и пригорода. Захватчики непрерывно атаковали жилые кварталы из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, авиации и БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, под артиллерийским огнем противника находились населенные пункты Дарьевской и Белозерской громад. В Ингульце один из снарядов попал в частный дом, ранения получили 72-летняя женщина и 44-летний мужчина.

В Велетенском в собственном доме погиб 74-летний мужчина.

В Новобериславе военные РФ сбросили боеприпас с дрона на жилой квартал. Вследствие взрыва возле собственного дома получил ранение 66-летний мужчина.

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По жилым кварталам Херсона враг бил из разного вида вооружения, пытаясь нанести как можно больший ущерб объектам жизнеобеспечения областного центра. Более всего пострадали многоквартирные и частные дома в центре, прибрежных зонах Корабельного и Днепровского районов, а также в пригороде.



















На местах вражеских обстрелов работали следователи, взрывотехники и криминалисты. Полицейские производили осмотр мест происшествий, собирали вещественные доказательства и фиксировали последствия ударов войск РФ.

За минувшие сутки полиция отреагировала на 350 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других происшествиях. Открыто 22 уголовных производства по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" УКУ.

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