Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення Бериславського та Херсонського районів, обласного центру та передмістя. Загарбники безперервно атакували житлові квартали з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції

Як зазначається, під артилерійським вогнем противника перебували населені пункти Дар’ївської та Білозерської громад. В Інгульці один зі снарядів влучив у приватний будинок, поранення дістали 72-річна жінка та 44-річний чоловік.

У Велетенському у власному будинку загинув 74-річний чоловік.

У Новобериславі військові РФ скинули боєприпас із дрона на житловий квартал. Внаслідок вибуху біля власного будинку отримав поранення 66-річний чоловік.

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По житлових кварталах Херсону ворог гатив із різного виду озброєння, намагаючись завдати якомога більшої шкоди об’єктам життєзабезпечення обласного центру. Найбільше постраждали багатоквартирні та приватні будинки у центрі, прибережних зонах Корабельного та Дніпровського районів, а також у передмісті.



















На місцях ворожих обстрілів працювали слідчі, вибухотехніки та криміналісти. Поліцейські проводили огляд місць подій, збирали речові докази та фіксували наслідки ударів військ РФ.

За минулу добу поліція відреагувала на 350 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 22 кримінальні провадження за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" ККУ.

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