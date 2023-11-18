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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення Бериславського та Херсонського районів, обласного центру та передмістя. Загарбники безперервно атакували житлові квартали з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції

Як зазначається, під артилерійським вогнем противника перебували населені пункти Дар’ївської та Білозерської громад. В Інгульці один зі снарядів влучив у приватний будинок, поранення дістали 72-річна жінка та 44-річний чоловік.

У Велетенському у власному будинку загинув 74-річний чоловік.

У Новобериславі військові РФ скинули боєприпас із дрона на житловий квартал. Внаслідок вибуху біля власного будинку отримав поранення 66-річний чоловік.

Читайте: ОК "Південь" про обстановку на лівобережжі Херсонщини: є різниця між "закріпилися" і "закріплюються". Продовжуємо бойову роботу

По житлових кварталах Херсону ворог гатив із різного виду озброєння, намагаючись завдати якомога більшої шкоди об’єктам життєзабезпечення обласного центру. Найбільше постраждали багатоквартирні та приватні будинки у центрі, прибережних зонах Корабельного та Дніпровського районів, а також у передмісті.

Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 01
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 02
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 03
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 04
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 05
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 06
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 07
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На місцях ворожих обстрілів працювали слідчі, вибухотехніки та криміналісти. Поліцейські проводили огляд місць подій, збирали речові докази та фіксували наслідки ударів військ РФ.

За минулу добу поліція відреагувала на 350 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 22 кримінальні провадження за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" ККУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Херсонщині: рашисти поцілили у житлові квартали та будинок культури

Автор: 

обстріл (28472) Нацполіція (15168) Херсонська область (5756)


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Кацапи кляті , зупиніться , бо за всі свої звірства пепед людяністю
прийдеться відповідати або здохнути , як скажені собаки 😠
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18.11.2023 14:14 Відповісти
Док, не бушуй.те
Де, коли, хто і перед ким відповів напр за Чечню?
А! І тобі тоді дуже "боліло" коли Грозний\Джохар русня робила так як Маріуполь?
Ну так вибачай.те
"те" = відсутність логіки.
шо ти кричиш? то саме шо я скажу шо Кадирова буде Яхве "смажити в "пеклі"".
смішно, правда дуракам сподобається, вони то вірять в усіляку дурь.
йди, шолі, пару дронів купи і знищ пару кацапів, оце в трильйон раз дієвіше шоб зупинились, аніж тут верещати.
сорі, але так воно і є.
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18.11.2023 14:23 Відповісти
Чоловіче , не вказуй на мої помилки , бо це найліпша справа ,
На що людина спроможна в своєму ( іноді безцільному )
житті !!

Дрони я купую і не тільки іх , чого не можу ствердно сказати про інших 😠
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19.11.2023 12:50 Відповісти
так я просто вказую на лицемірство.
те саме коли кричать: Чо нам мало дають? - і в той же час облизують Зелю, опитування було ж, та і Готельєр теж своїх опитував, читав? Ну і як тут не вказувати на помилки?
Те ж саме - чи багато хто тут переживав коли Суровікін знищуЄ Сирію? А війна в Судані? Ну і Конго, таблиця у вас на сайті була - 850000 цивільних там знищено - хто тут чув про це? я теж - ні.
тобто лицемірство кричати шо ми мовляв пуп планети, хоча це менталітет, вроді пам.ятників ТГШ по світу - найбільше серед усіх. А чим таким ТГШ відомий? - сумно скавулів про сумну долю і просив поховати в труну пороху напхати.
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24.11.2023 13:43 Відповісти
 
 