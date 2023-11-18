Оккупанты шантажируют пенсионеров соцвыплатами, заставляя отказываться от украинского гражданства, - Центр нацсопротивления
Российские оккупационные администрации вынуждают пенсионеров на оккупированных территориях отказываться от украинского гражданства и получать российские паспорта.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Кремль пытается подкупить граждан пенсионного возраста "социальной помощью" в размере 10 тыс. рублей. Для того, чтобы ее получить, необходимо переоформить пенсию в соответствии с российскими нормами, включая получение российского паспорта.
Также россияне уже два, а кое-где - три месяца не выплачивают "социальных выплат" по уходу за ребенком. Все эти мероприятия создают такие условия, чтобы усмирить население и чтобы оно было полностью зависимо от оккупационных администраций и подачек от кремля", - говорится в сообщении.
В Центре нацсопротивления призывают граждан хранить документы, удостоверяющие личность гражданина Украины и его имущественные права. Ни в коем случае не отдавать оригиналы документов в созданные оккупантами учреждения.
"После деоккупации это позволит вам подтвердить свой статус гражданина Украины и все права собственности. В случае такой необходимости, используйте на ВОТ копии документов, аргументируя это потерей оригиналов по причине боевых действий или стихийного бедствия", - подчеркнули в Центре.
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при чому тут - "не надавати документи"? Кожен може потім сказати американцям, ой, укр. чиновникам шо це його змусили окупанти щось там надати і взяти бабло в рашки.
смішно.
\\\\\\\"Після деокупації це дозволить Вам підтвердити свій статус громадянина України та усі права власності. У випадку такої необхідності використовуйте на ТОТ копії документів, аргументуючи це втратою оригіналів унаслідок бойових дій чи стихійного лиха", - наголосили в Центрі. Джерело: \\\\\
ну так, ясно шо то буде ще й потрібно підтвердити шо ви там типу громадянин блаблабла, а шо, якщо документи втрачені, то ви - як Мішка Саакашвілі, особа без громадянства?
якось аж дивно - рекомендація типу - суши тапки після дощу, це доведе шо ви намагались уникнути нежиті(насморку).
Скільки тисяч чиновників сидять і будуть перевіряти всі документи шоб громадянин підтвердив шо він не громадянин Ботсвани чи Нігерії?
Більшість сама отримує, нікого умовляти особливо і не треба.
срати ми хочемо на кацапське громадянство 😠
Здохнете всі , на українській землі 100%‼️
В жодному разі не віддавати оригінали документів у створені окупантами установи