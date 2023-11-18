Оккупанты шантажируют пенсионеров соцвыплатами, заставляя отказываться от украинского гражданства, - Центр нацсопротивления

Российские оккупационные администрации вынуждают пенсионеров на оккупированных территориях отказываться от украинского гражданства и получать российские паспорта.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Кремль пытается подкупить граждан пенсионного возраста "социальной помощью" в размере 10 тыс. рублей. Для того, чтобы ее получить, необходимо переоформить пенсию в соответствии с российскими нормами, включая получение российского паспорта.

Также россияне уже два, а кое-где - три месяца не выплачивают "социальных выплат" по уходу за ребенком. Все эти мероприятия создают такие условия, чтобы усмирить население и чтобы оно было полностью зависимо от оккупационных администраций и подачек от кремля", - говорится в сообщении.

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В Центре нацсопротивления призывают граждан хранить документы, удостоверяющие личность гражданина Украины и его имущественные права. Ни в коем случае не отдавать оригиналы документов в созданные оккупантами учреждения.

"После деоккупации это позволит вам подтвердить свой статус гражданина Украины и все права собственности. В случае такой необходимости, используйте на ВОТ копии документов, аргументируя это потерей оригиналов по причине боевых действий или стихийного бедствия", - подчеркнули в Центре.

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