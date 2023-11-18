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Оккупанты шантажируют пенсионеров соцвыплатами, заставляя отказываться от украинского гражданства, - Центр нацсопротивления

пенсионеры

Российские оккупационные администрации вынуждают пенсионеров на оккупированных территориях отказываться от украинского гражданства и получать российские паспорта.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Кремль пытается подкупить граждан пенсионного возраста "социальной помощью" в размере 10 тыс. рублей. Для того, чтобы ее получить, необходимо переоформить пенсию в соответствии с российскими нормами, включая получение российского паспорта.

Также россияне уже два, а кое-где - три месяца не выплачивают "социальных выплат" по уходу за ребенком. Все эти мероприятия создают такие условия, чтобы усмирить население и чтобы оно было полностью зависимо от оккупационных администраций и подачек от кремля", - говорится в сообщении.

Также читайте: россияне угрожают отобрать у фермеров на оккупированных территориях землю, если ее не "перерегистрируют" по законам рф, - Центр нацсопротивления

В Центре нацсопротивления призывают граждан хранить документы, удостоверяющие личность гражданина Украины и его имущественные права. Ни в коем случае не отдавать оригиналы документов в созданные оккупантами учреждения.

"После деоккупации это позволит вам подтвердить свой статус гражданина Украины и все права собственности. В случае такой необходимости, используйте на ВОТ копии документов, аргументируя это потерей оригиналов по причине боевых действий или стихийного бедствия", - подчеркнули в Центре.

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Автор: 

оккупация (10133) пенсионеры (837) Центр национального сопротивления (563)


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Топ комментарии
+6
Да вообще наглі ці пенсіонери Маріуполя, Бердянська і Токмака . Що не можуть почекати тиждень -два ? ну максімум годіків - десятка два ? Зеленський же про них помнить . Кожен день жуючи бутерброд з ікрою - думає - а як же там живуть ці пенсіонери
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18.11.2023 15:30
+4
А мене не шантажують, тупо не платять
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18.11.2023 15:20
+4
Всю жизнь с 2014 получают две пенсии а тут удивление.
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18.11.2023 15:28
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А мене не шантажують, тупо не платять
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18.11.2023 15:20 Ответить
Всю жизнь с 2014 получают две пенсии а тут удивление.
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18.11.2023 15:28 Ответить
Да вообще наглі ці пенсіонери Маріуполя, Бердянська і Токмака . Що не можуть почекати тиждень -два ? ну максімум годіків - десятка два ? Зеленський же про них помнить . Кожен день жуючи бутерброд з ікрою - думає - а як же там живуть ці пенсіонери
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18.11.2023 15:30 Ответить
все вопросы, кто ответственен за происходящее.
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18.11.2023 15:34 Ответить
Так.На донбасі залишилась відпета сепарня і вата,вони на це і розраховували.Їм ці"дві пенсії"-років 10,покою не дають.Запоріжжя і Харсон-друга справа,не усі змогли виїхати.
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18.11.2023 16:14 Ответить
так всі дії окупантів = недійсні.
при чому тут - "не надавати документи"? Кожен може потім сказати американцям, ой, укр. чиновникам шо це його змусили окупанти щось там надати і взяти бабло в рашки.
смішно.

\\\\\\\"Після деокупації це дозволить Вам підтвердити свій статус громадянина України та усі права власності. У випадку такої необхідності використовуйте на ТОТ копії документів, аргументуючи це втратою оригіналів унаслідок бойових дій чи стихійного лиха", - наголосили в Центрі. Джерело: \\\\\

ну так, ясно шо то буде ще й потрібно підтвердити шо ви там типу громадянин блаблабла, а шо, якщо документи втрачені, то ви - як Мішка Саакашвілі, особа без громадянства?
якось аж дивно - рекомендація типу - суши тапки після дощу, це доведе шо ви намагались уникнути нежиті(насморку).
Скільки тисяч чиновників сидять і будуть перевіряти всі документи шоб громадянин підтвердив шо він не громадянин Ботсвани чи Нігерії?
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18.11.2023 15:28 Ответить
а пенсию судьи или прокурора умножьте на 2 . бедняги на 300 т не могут прожить в месяц. нищета.
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18.11.2023 15:30 Ответить
Це вони хіба що в повідомленнях таких сумнівних контор на бюджетних грошах шантажують, створюючи образ патріотичних пенсіонерів.
Більшість сама отримує, нікого умовляти особливо і не треба.
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18.11.2023 15:40 Ответить
«Більшість сама отримує» - а що їм робити? Верещук з Укрпоштою на лівому помічена не була. Ощад давно вихідний, в лікарню без аусвайса також проблема давно, Буданов теж не зʼявився в зазначений час. Зрозуміл звісно, що то не ваші проблеми.
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18.11.2023 22:32 Ответить
москальня клята , досить шантажувати українців , бо чесно вам скажу :
срати ми хочемо на кацапське громадянство 😠
Здохнете всі , на українській землі 100%‼️
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18.11.2023 15:57 Ответить
Ради соцвиплат пусть откажутся, пенсионерам простительно. Им жить то там как-то нужно.
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18.11.2023 16:07 Ответить
Получать рос аусвайс - это понятно. Но как они могут заставить отказаться от украинского гражданства?
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18.11.2023 17:03 Ответить

В жодному разі не віддавати оригінали документів у створені окупантами установи
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18.11.2023 17:33 Ответить
 
 