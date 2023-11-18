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Новини
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Окупанти шантажують пенсіонерів соцвиплатами, змушуючи відмовлятися від українського громадянства, - Центр нацспротиву

пенсіонери

Російські окупаційні адміністрації змушують пенсіонерів на окупованих територіях відмовлятися від українського громадянства та отримувати російські паспорти.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Кремль намагається підкупити громадян пенсійного віку "соціальною допомогою" в розмірі 10 тис. рублів. Для того, щоб її отримати необхідно переоформити пенсію відповідно до російських норм, включно з отриманням російського паспорта.

Також росіяни вже два, а подекуди три, місяці не виплачують "соціальних виплат" по догляду за дитиною. Усі ці заходи створюють такі умови, щоб упокорити населення і воно було цілковито залежне від окупаційних адміністрацій та подачок від кремля", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни не можуть забезпечити опалювальний сезон на окупованих територіях Херсонщини, - Центр нацспротиву

У Центрі нацспротиву закликають громадян зберігати документи, що посвідчують особу громадянина України та її майнові права. В жодному разі не віддавати оригінали документів у створені окупантами установи.

"Після деокупації це дозволить Вам підтвердити свій статус громадянина України та усі права власності. У випадку такої необхідності використовуйте на ТОТ копії документів, аргументуючи це втратою оригіналів унаслідок бойових дій чи стихійного лиха", - наголосили в Центрі.

Читайте: На окупованій території Херсонщини загарбники перевіряють родини з дітьми на лояльність до влади рф, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6683) пенсіонери (888) Центр національного спротиву (812)


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Топ коментарі
+6
Да вообще наглі ці пенсіонери Маріуполя, Бердянська і Токмака . Що не можуть почекати тиждень -два ? ну максімум годіків - десятка два ? Зеленський же про них помнить . Кожен день жуючи бутерброд з ікрою - думає - а як же там живуть ці пенсіонери
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18.11.2023 15:30
+4
А мене не шантажують, тупо не платять
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18.11.2023 15:20
+4
Всю жизнь с 2014 получают две пенсии а тут удивление.
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18.11.2023 15:28
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А мене не шантажують, тупо не платять
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18.11.2023 15:20 Відповісти
Всю жизнь с 2014 получают две пенсии а тут удивление.
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18.11.2023 15:28 Відповісти
Да вообще наглі ці пенсіонери Маріуполя, Бердянська і Токмака . Що не можуть почекати тиждень -два ? ну максімум годіків - десятка два ? Зеленський же про них помнить . Кожен день жуючи бутерброд з ікрою - думає - а як же там живуть ці пенсіонери
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18.11.2023 15:30 Відповісти
все вопросы, кто ответственен за происходящее.
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18.11.2023 15:34 Відповісти
Так.На донбасі залишилась відпета сепарня і вата,вони на це і розраховували.Їм ці"дві пенсії"-років 10,покою не дають.Запоріжжя і Харсон-друга справа,не усі змогли виїхати.
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18.11.2023 16:14 Відповісти
так всі дії окупантів = недійсні.
при чому тут - "не надавати документи"? Кожен може потім сказати американцям, ой, укр. чиновникам шо це його змусили окупанти щось там надати і взяти бабло в рашки.
смішно.

\\\\\\\"Після деокупації це дозволить Вам підтвердити свій статус громадянина України та усі права власності. У випадку такої необхідності використовуйте на ТОТ копії документів, аргументуючи це втратою оригіналів унаслідок бойових дій чи стихійного лиха", - наголосили в Центрі. Джерело: \\\\\

ну так, ясно шо то буде ще й потрібно підтвердити шо ви там типу громадянин блаблабла, а шо, якщо документи втрачені, то ви - як Мішка Саакашвілі, особа без громадянства?
якось аж дивно - рекомендація типу - суши тапки після дощу, це доведе шо ви намагались уникнути нежиті(насморку).
Скільки тисяч чиновників сидять і будуть перевіряти всі документи шоб громадянин підтвердив шо він не громадянин Ботсвани чи Нігерії?
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18.11.2023 15:28 Відповісти
а пенсию судьи или прокурора умножьте на 2 . бедняги на 300 т не могут прожить в месяц. нищета.
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18.11.2023 15:30 Відповісти
Це вони хіба що в повідомленнях таких сумнівних контор на бюджетних грошах шантажують, створюючи образ патріотичних пенсіонерів.
Більшість сама отримує, нікого умовляти особливо і не треба.
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18.11.2023 15:40 Відповісти
«Більшість сама отримує» - а що їм робити? Верещук з Укрпоштою на лівому помічена не була. Ощад давно вихідний, в лікарню без аусвайса також проблема давно, Буданов теж не зʼявився в зазначений час. Зрозуміл звісно, що то не ваші проблеми.
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18.11.2023 22:32 Відповісти
москальня клята , досить шантажувати українців , бо чесно вам скажу :
срати ми хочемо на кацапське громадянство 😠
Здохнете всі , на українській землі 100%‼️
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18.11.2023 15:57 Відповісти
Ради соцвиплат пусть откажутся, пенсионерам простительно. Им жить то там как-то нужно.
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18.11.2023 16:07 Відповісти
Получать рос аусвайс - это понятно. Но как они могут заставить отказаться от украинского гражданства?
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18.11.2023 17:03 Відповісти

В жодному разі не віддавати оригінали документів у створені окупантами установи
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18.11.2023 17:33 Відповісти
 
 