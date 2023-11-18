Окупанти шантажують пенсіонерів соцвиплатами, змушуючи відмовлятися від українського громадянства, - Центр нацспротиву

Російські окупаційні адміністрації змушують пенсіонерів на окупованих територіях відмовлятися від українського громадянства та отримувати російські паспорти.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Кремль намагається підкупити громадян пенсійного віку "соціальною допомогою" в розмірі 10 тис. рублів. Для того, щоб її отримати необхідно переоформити пенсію відповідно до російських норм, включно з отриманням російського паспорта.

Також росіяни вже два, а подекуди три, місяці не виплачують "соціальних виплат" по догляду за дитиною. Усі ці заходи створюють такі умови, щоб упокорити населення і воно було цілковито залежне від окупаційних адміністрацій та подачок від кремля", - йдеться в повідомленні.

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У Центрі нацспротиву закликають громадян зберігати документи, що посвідчують особу громадянина України та її майнові права. В жодному разі не віддавати оригінали документів у створені окупантами установи.

"Після деокупації це дозволить Вам підтвердити свій статус громадянина України та усі права власності. У випадку такої необхідності використовуйте на ТОТ копії документів, аргументуючи це втратою оригіналів унаслідок бойових дій чи стихійного лиха", - наголосили в Центрі.

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