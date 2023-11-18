"Существенных изменений не предвидится": британская разведка оценила ситуацию на фронте
Несмотря на тяжелые бои, которые сейчас ведутся на трех участках фронта, ни Украина, ни Россия не достигают значительного прогресса.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
По данным разведки, в течение последней недели наиболее интенсивные наземные бои шли на трех направлениях: на Купянском направлении, вокруг Авдеевки и на левом берегу Днепра в Херсонской области, где украинские войска создали плацдарм.
Однако ни одна из сторон не достигла существенного прогресса ни на одном из этих участков. Россия продолжает нести особо тяжелые потери около Авдеевки.
По сообщениям очевидцев, на которых ссылается разведка, небольшие беспилотные летательные аппараты и артиллерия (особенно кассетные снаряды) продолжают играть важную роль в срыве атак обеих сторон.
С наступлением холодной зимней погоды на востоке Украины перспективы существенных изменений на линии фронта в ближайшее время не слишком оптимистичны, отметили в разведке.
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В принципі, дві ключові цитати зі статті Foreign Affairs, яка називається https://www.foreignaffairs.com/ukraine/redefining-success-ukraine «Переосмислення успіху в Україні», ось.
▶️ «Військові цілі Києва, вигнання російських військ з української землі та повне відновлення її територіальної цілісності, включно з Кримом, … стратегічно недосяжні …у найближчому майбутньому і, цілком можливо, й далі».
▶️ «США мають почати консультації з Україною… щодо стратегії, зосередженої на готовності України вести переговори про припинення вогню з Росією».
Але головним в ній є прізвища її авторів.
Річард Хаасс, президент Ради з міжнародних відносин (США) та Чарльз Купчан, старший аналітик цієї організації.
Вони вважаються ключовими експертами з європейських питань.
Купчан вже заявляв, що повна поразка Росії це «непотрібний ризик» для США.
Як казав Дон Корлеоне, перший, хто прийде до тебе і запропонує мир і переговори з твоїм ворогом, і є зрадник.
Для цього потрібно розбити союзи Московії та створити умови її розвалу зсередини.
Для цього потрібні хороші розумні ГОЛОВИ ... Але нажаль нашою країною керує жОПА президента ...
Погано знаєте історію Там є багато народів - які боролися з московитами не одне десятиліття - крім народів кавказу - башкири , сибірське ханство хана Кучума , Казанське царство .
Просто потрібно нагадати народам їх історію))
АЭС не подойдут, тут рашка занимает сильные позиции как по стротельству реакторов, добыче урана так и хранению отходов, из за чего Енергоатом еще не под санкциями.
Может когда ИТЭР запустят, никому уже не нужны будут ресурсы и атом. Вот тогда российский нефтепузырь лопнет вместе со всей економикой.
Але скажіть мені , хто в теперішньому цивільному керівництві державі здатен думати стратегічно ? Там рівень інтелекту такий - що вони навіть вкрасти розумно не можуть . Яйця по 17 і вкрасти вагон гуманітарки - це вершина їх стратегічного планування
-- "Купчан вже заявляв, що повна поразка Росії це «непотрібний ризик» для США." (с)
Вот этого они больше всего боятся и не хотят ...
Або є інший варіант.Він для категорії непримиренних "воєвателів",категоричних прихільників сторічних воєн,тобто для старих пердунів на своїх диванах,жіночок з-за кордону,та іншого аморального сброду,який знає,що воювати не піде,але гонить інших.Варіант такий-ні яких перемовин?воювати десять,двадцять років? Окей!Тоді обміняємо вас на тих воїнів,котрі вже два роки в полоні,і будемо далі воювати.Чи ви пропонуєте забути та кинути українців в кацапському полоні назавжди?