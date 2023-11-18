"Существенных изменений не предвидится": британская разведка оценила ситуацию на фронте

Несмотря на тяжелые бои, которые сейчас ведутся на трех участках фронта, ни Украина, ни Россия не достигают значительного прогресса.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По данным разведки, в течение последней недели наиболее интенсивные наземные бои шли на трех направлениях: на Купянском направлении, вокруг Авдеевки и на левом берегу Днепра в Херсонской области, где украинские войска создали плацдарм.

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Однако ни одна из сторон не достигла существенного прогресса ни на одном из этих участков. Россия продолжает нести особо тяжелые потери около Авдеевки.

По сообщениям очевидцев, на которых ссылается разведка, небольшие беспилотные летательные аппараты и артиллерия (особенно кассетные снаряды) продолжают играть важную роль в срыве атак обеих сторон.

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С наступлением холодной зимней погоды на востоке Украины перспективы существенных изменений на линии фронта в ближайшее время не слишком оптимистичны, отметили в разведке.