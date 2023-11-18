РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11041 посетитель онлайн
Новости Война
10 521 58

"Существенных изменений не предвидится": британская разведка оценила ситуацию на фронте

война

Несмотря на тяжелые бои, которые сейчас ведутся на трех участках фронта, ни Украина, ни Россия не достигают значительного прогресса.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По данным разведки, в течение последней недели наиболее интенсивные наземные бои шли на трех направлениях: на Купянском направлении, вокруг Авдеевки и на левом берегу Днепра в Херсонской области, где украинские войска создали плацдарм.

Читайте также: Российские войска хотят окружить Авдеевку и ее гарнизон, но избежать входа в город, - разведка Эстонии

Однако ни одна из сторон не достигла существенного прогресса ни на одном из этих участков. Россия продолжает нести особо тяжелые потери около Авдеевки.

По сообщениям очевидцев, на которых ссылается разведка, небольшие беспилотные летательные аппараты и артиллерия (особенно кассетные снаряды) продолжают играть важную роль в срыве атак обеих сторон.

Смотрите также: Спецназовцы СБУ за неделю ликвидировали 184 оккупанта и уничтожили 13 российских танков. ВИДЕО

С наступлением холодной зимней погоды на востоке Украины перспективы существенных изменений на линии фронта в ближайшее время не слишком оптимистичны, отметили в разведке.

Автор: 

Великобритания (4947) разведка (4171)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Війну З РАбсійскьою ********** не можна виграти лише військовим шляхом . Адже вихід на кордони 1991 року не принесе мир.
Для цього потрібно розбити союзи Московії та створити умови її розвалу зсередини.

Для цього потрібні хороші розумні ГОЛОВИ ... Але нажаль нашою країною керує жОПА президента ...
показать весь комментарий
18.11.2023 17:27
+12
Скажите спасибо тем кто сдал весь юг.
показать весь комментарий
18.11.2023 17:13
+9
розвал росії це міф. Там немає народів, які хочуть окрему державу.
показать весь комментарий
18.11.2023 17:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.11.2023 17:11 Ответить
Війна назавжди??ні-ні, погляньте - оно ще два дерева, а за деревом дерево..
показать весь комментарий
18.11.2023 17:11 Ответить
Напевно, це перший відкритий заклик з боку впливових американських аналітиків змусити Україну розпочати переговори з росією.

В принципі, дві ключові цитати зі статті Foreign Affairs, яка називається https://www.foreignaffairs.com/ukraine/redefining-success-ukraine «Переосмислення успіху в Україні», ось.

▶️ «Військові цілі Києва, вигнання російських військ з української землі та повне відновлення її територіальної цілісності, включно з Кримом,стратегічно недосяжніу найближчому майбутньому і, цілком можливо, й далі».

▶️ «США мають почати консультації з Україноющодо стратегії, зосередженої на готовності України вести переговори про припинення вогню з Росією».

Але головним в ній є прізвища її авторів.

Річард Хаасс, президент Ради з міжнародних відносин (США) та Чарльз Купчан, старший аналітик цієї організації.

Вони вважаються ключовими експертами з європейських питань.

Купчан вже заявляв, що повна поразка Росії це «непотрібний ризик» для США.

Як казав Дон Корлеоне, перший, хто прийде до тебе і запропонує мир і переговори з твоїм ворогом, і є зрадник.
показать весь комментарий
18.11.2023 17:11 Ответить
Скажите спасибо тем кто сдал весь юг.
показать весь комментарий
18.11.2023 17:13 Ответить
А также о создании линии по разведению войск, которую в поной мере занял враг и начал на них готовится к наступлению наших войск. Стратег херов изрыгавший о великом достижении.
показать весь комментарий
18.11.2023 19:03 Ответить
Хаас - московська консерва - з початку війни за "пеєрєстать стрєлять"
показать весь комментарий
18.11.2023 17:21 Ответить
Дон корлеоне - це говорив про членів ВЛАСНОЇ родини
показать весь комментарий
18.11.2023 17:22 Ответить
Пшол
показать весь комментарий
18.11.2023 18:51 Ответить
Війну З РАбсійскьою ********** не можна виграти лише військовим шляхом . Адже вихід на кордони 1991 року не принесе мир.
Для цього потрібно розбити союзи Московії та створити умови її розвалу зсередини.

Для цього потрібні хороші розумні ГОЛОВИ ... Але нажаль нашою країною керує жОПА президента ...
показать весь комментарий
18.11.2023 17:27 Ответить
розвал росії це міф. Там немає народів, які хочуть окрему державу.
показать весь комментарий
18.11.2023 17:32 Ответить
за винятком кавказу і то не всього
показать весь комментарий
18.11.2023 17:55 Ответить
А що українці в масі своїй хотіли власну державу до 1991 року ?

Погано знаєте історію Там є багато народів - які боролися з московитами не одне десятиліття - крім народів кавказу - башкири , сибірське ханство хана Кучума , Казанське царство .

Просто потрібно нагадати народам їх історію))
показать весь комментарий
18.11.2023 18:02 Ответить
Новгородська республіка))) Кубань ))
показать весь комментарий
18.11.2023 18:19 Ответить
І вони не хочуть відділятися. Їм це не потрібно. Тому що якщо вони вийдуть із складу РФ, в них буде повний кам'яний вік.
показать весь комментарий
18.11.2023 18:30 Ответить
Ох уж ця європоцентриська парадигма )) європа - пуп землі - а кругом варвари ))) все в них буде добре ...
показать весь комментарий
18.11.2023 18:41 Ответить
Хватит тут кaцaпские нарративы продвигать. Все народы большой россии - по сути колонии москвы, которую они кормят и ради благополучия которой сейчас дохнут в Украине.
показать весь комментарий
18.11.2023 21:47 Ответить
Це не кацапські нарративи, це гірка правда яку у нас не хочуть приймати. Колонії, так. Але виходити з під влади Москви вони не хочуть. Тому що так буде для них зовсім повний піздець.
показать весь комментарий
18.11.2023 21:52 Ответить
Казахская ССР тоже долго "не хотела" обретать независимость, но ничего страшного не случилось. Почему это будет ******, да еще и полный? Наоборот, деньги, которые идут в москву, останутся на месте. И народ не будет дохнуть за имперские амбиции *****.
показать весь комментарий
18.11.2023 21:59 Ответить
Еще один клоун-кaцапоид под американским IP. Ты что-нибудь слышал про Транскаспийский маршрут? Полная изоляция, экономический крах, а потом развал твоего кацапстана - это лишь вопрос времени.
показать весь комментарий
19.11.2023 08:50 Ответить
Что за бред? Как минимум Чечня и Татарстан уже хотят и вполне готовы стать независимыми. Помимо них еще много других народов. Сибирь традиционно ненавидит москву.
показать весь комментарий
18.11.2023 21:44 Ответить
Чечня-Ичкерия, между прочим, граничит с Грузией. И этот неуч кaцапский еще меня географии учить собрался. )) Когда мордор развалится никаких "государств внутри государства" не будет. Останется московское княжество для таких как ты и много остальных независимых республик.
показать весь комментарий
19.11.2023 08:55 Ответить
Попустись, кацап. Иди срать в телеграмме. Что касается границ-- вы сами оттуда уйдете рано или поздно. И убивать вас не перестанут и тогда.
показать весь комментарий
19.11.2023 02:52 Ответить
Зброя гарна. І фсьо
показать весь комментарий
18.11.2023 18:52 Ответить
Фиаско России может наступить только в случае, когда страны откажуться от ископаемых енергоресурсов в пользу новых источников енергии
АЭС не подойдут, тут рашка занимает сильные позиции как по стротельству реакторов, добыче урана так и хранению отходов, из за чего Енергоатом еще не под санкциями.

Может когда ИТЭР запустят, никому уже не нужны будут ресурсы и атом. Вот тогда российский нефтепузырь лопнет вместе со всей економикой.
показать весь комментарий
18.11.2023 18:54 Ответить
Є ще варіант внутрішньої війни між башнями кремля . Я думаю - більш реальний . Міжкланова війна на знищення .
показать весь комментарий
18.11.2023 18:59 Ответить
Я думаю ці два процеси мали йти паралельно .
Але скажіть мені , хто в теперішньому цивільному керівництві державі здатен думати стратегічно ? Там рівень інтелекту такий - що вони навіть вкрасти розумно не можуть . Яйця по 17 і вкрасти вагон гуманітарки - це вершина їх стратегічного планування
показать весь комментарий
18.11.2023 20:33 Ответить
Какой вопрос, долбень кацапский?
показать весь комментарий
19.11.2023 02:55 Ответить
А у нас есть разведка?
показать весь комментарий
18.11.2023 17:33 Ответить
Подтвердили высказывания Залужного.
показать весь комментарий
18.11.2023 17:52 Ответить
Кoнспирологический проkaцапский бред
показать весь комментарий
18.11.2023 21:49 Ответить
Кацапа,Ти чого це під тургайського хохла законспірувався...?Якщо це бред,то як назвеш підписання США надання Україні ленд-лізу , а згодом його відміну ,як і нинішнє припинення підтримки України ніби то ,через всяку внутрішню куйню .???
показать весь комментарий
18.11.2023 22:21 Ответить
Кaцап, под американским IP. Этот ленд-лиз уже обсосали миллион раз. Это механизм передачи военной помощи, предполагающий, что Украина потом ее будет выкупать за деньги. Ленд-лиз не означает, что вооружение будет поступать в любом количестве и в любом составе. Если ты продолжаешь писать про лендлиз и про договорняк с США о якобы разделе Украины - ты 100% кaцап. А раз так - следуй за военным кораблем.
показать весь комментарий
19.11.2023 08:44 Ответить
За українським стародавнім звичає, щоб не використовувати рашистсько -кацапські матюки я Тобі скажу -"А ось Вам" і будь ласка смокчи й третій і четвертий мільйон раз , а це Тобі кумис,або біжбармак ""В мене виникає питання, а чому всі вважають, що треба буде платити (за передану зброю)? Річ у тому, що все це має бути прописано в угоді. Платити чи не платити, або взагалі буде просто умова повернути неушкоджену техніку (після війни, - Ред.), ми не знаємо, тому що навіть проєкту такої угоди немає", -В.Чалий про лендліз"
показать весь комментарий
19.11.2023 10:36 Ответить
а шо було б без американської допомоги? де б зараз проходила лінія фронту, по житомирській області?
показать весь комментарий
18.11.2023 22:19 Ответить
Ти не правильнопоставив запитання.А де б заразбули рашисти,якщо би США надали обіцяний Україні ленд- ліз???
показать весь комментарий
18.11.2023 22:24 Ответить
Проблема не в том - может Украина или не может , а в
-- "Купчан вже заявляв, що повна поразка Росії це «непотрібний ризик» для США." (с)
Вот этого они больше всего боятся и не хотят ...
показать весь комментарий
18.11.2023 18:48 Ответить
Переговори потрібні.Від початку війни в полоні у кацапні мінімум 4 тис. наших військових,тому переговори потрібні хоча б для їх повернення до своїх родин.
Або є інший варіант.Він для категорії непримиренних "воєвателів",категоричних прихільників сторічних воєн,тобто для старих пердунів на своїх диванах,жіночок з-за кордону,та іншого аморального сброду,який знає,що воювати не піде,але гонить інших.Варіант такий-ні яких перемовин?воювати десять,двадцять років? Окей!Тоді обміняємо вас на тих воїнів,котрі вже два роки в полоні,і будемо далі воювати.Чи ви пропонуєте забути та кинути українців в кацапському полоні назавжди?
показать весь комментарий
18.11.2023 19:06 Ответить
Він працює. Тому і не втік.
показать весь комментарий
18.11.2023 19:33 Ответить
Так він не втік. З боями проривався в Україну, щоб бути тут під час нападу. Ходив по Києву, поки Зеля в бункері ховався і з передозу відбивався від неіснуючих років.
показать весь комментарий
18.11.2023 22:32 Ответить
добре що хоч не дританські вчені
показать весь комментарий
19.11.2023 02:11 Ответить
Тут вообще хоть кто нибудь смотрит за каментами? Больше половины либо кацапы либо подкацапники
показать весь комментарий
19.11.2023 02:57 Ответить
Написав людь під проксі свинособачим діалектом
показать весь комментарий
19.11.2023 08:42 Ответить
 
 