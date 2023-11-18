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Новини Війна
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"Істотних змін не передбачається": британська розвідка оцінила ситуацію на фронті

війна

Попри важкі бої, які зараз точаться на трьох ділянках фронту, ні Україна, ні Росія не досягають значного прогресу.

Про це в повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За даними розвідки, протягом останнього тижня найбільш інтенсивні наземні бої точилися на трьох напрямках: на Куп'янському напрямку, навколо Авдіївки та на лівому березі Дніпра в Херсонській області, де українські війська створили плацдарм.

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Проте жодна зі сторін не досягла істотного прогресу на жодній з цих ділянок. Росія продовжує зазнавати особливо важких втрат навколо Авдіївки.

За повідомленнями очевидців, на яких посилається розвідка, невеликі безпілотні літальні апарати та артилерія (особливо касетні снаряди) продовжують відігравати важливу роль у зриві атак обох сторін.

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З настанням холодної зимової погоди на сході України перспективи істотних змін на лінії фронту найближчим часом не надто оптимістичні, зазначили у розвідці.

Автор: 

Велика Британія (5571) розвідка (3858)


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Топ коментарі
+15
Війну З РАбсійскьою ********** не можна виграти лише військовим шляхом . Адже вихід на кордони 1991 року не принесе мир.
Для цього потрібно розбити союзи Московії та створити умови її розвалу зсередини.

Для цього потрібні хороші розумні ГОЛОВИ ... Але нажаль нашою країною керує жОПА президента ...
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18.11.2023 17:27
+12
Скажите спасибо тем кто сдал весь юг.
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18.11.2023 17:13
+9
розвал росії це міф. Там немає народів, які хочуть окрему державу.
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18.11.2023 17:32
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18.11.2023 17:11 Відповісти
Війна назавжди??ні-ні, погляньте - оно ще два дерева, а за деревом дерево..
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18.11.2023 17:11 Відповісти
Напевно, це перший відкритий заклик з боку впливових американських аналітиків змусити Україну розпочати переговори з росією.

В принципі, дві ключові цитати зі статті Foreign Affairs, яка називається https://www.foreignaffairs.com/ukraine/redefining-success-ukraine «Переосмислення успіху в Україні», ось.

▶️ «Військові цілі Києва, вигнання російських військ з української землі та повне відновлення її територіальної цілісності, включно з Кримом,стратегічно недосяжніу найближчому майбутньому і, цілком можливо, й далі».

▶️ «США мають почати консультації з Україноющодо стратегії, зосередженої на готовності України вести переговори про припинення вогню з Росією».

Але головним в ній є прізвища її авторів.

Річард Хаасс, президент Ради з міжнародних відносин (США) та Чарльз Купчан, старший аналітик цієї організації.

Вони вважаються ключовими експертами з європейських питань.

Купчан вже заявляв, що повна поразка Росії це «непотрібний ризик» для США.

Як казав Дон Корлеоне, перший, хто прийде до тебе і запропонує мир і переговори з твоїм ворогом, і є зрадник.
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18.11.2023 17:11 Відповісти
Скажите спасибо тем кто сдал весь юг.
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18.11.2023 17:13 Відповісти
А также о создании линии по разведению войск, которую в поной мере занял враг и начал на них готовится к наступлению наших войск. Стратег херов изрыгавший о великом достижении.
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18.11.2023 19:03 Відповісти
Хаас - московська консерва - з початку війни за "пеєрєстать стрєлять"
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18.11.2023 17:21 Відповісти
Дон корлеоне - це говорив про членів ВЛАСНОЇ родини
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18.11.2023 17:22 Відповісти
Пшол
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18.11.2023 18:51 Відповісти
Війну З РАбсійскьою ********** не можна виграти лише військовим шляхом . Адже вихід на кордони 1991 року не принесе мир.
Для цього потрібно розбити союзи Московії та створити умови її розвалу зсередини.

Для цього потрібні хороші розумні ГОЛОВИ ... Але нажаль нашою країною керує жОПА президента ...
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18.11.2023 17:27 Відповісти
розвал росії це міф. Там немає народів, які хочуть окрему державу.
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18.11.2023 17:32 Відповісти
за винятком кавказу і то не всього
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18.11.2023 17:55 Відповісти
А що українці в масі своїй хотіли власну державу до 1991 року ?

Погано знаєте історію Там є багато народів - які боролися з московитами не одне десятиліття - крім народів кавказу - башкири , сибірське ханство хана Кучума , Казанське царство .

Просто потрібно нагадати народам їх історію))
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18.11.2023 18:02 Відповісти
Новгородська республіка))) Кубань ))
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18.11.2023 18:19 Відповісти
І вони не хочуть відділятися. Їм це не потрібно. Тому що якщо вони вийдуть із складу РФ, в них буде повний кам'яний вік.
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18.11.2023 18:30 Відповісти
Ох уж ця європоцентриська парадигма )) європа - пуп землі - а кругом варвари ))) все в них буде добре ...
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18.11.2023 18:41 Відповісти
Хватит тут кaцaпские нарративы продвигать. Все народы большой россии - по сути колонии москвы, которую они кормят и ради благополучия которой сейчас дохнут в Украине.
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18.11.2023 21:47 Відповісти
Це не кацапські нарративи, це гірка правда яку у нас не хочуть приймати. Колонії, так. Але виходити з під влади Москви вони не хочуть. Тому що так буде для них зовсім повний піздець.
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18.11.2023 21:52 Відповісти
Казахская ССР тоже долго "не хотела" обретать независимость, но ничего страшного не случилось. Почему это будет ******, да еще и полный? Наоборот, деньги, которые идут в москву, останутся на месте. И народ не будет дохнуть за имперские амбиции *****.
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18.11.2023 21:59 Відповісти
Еще один клоун-кaцапоид под американским IP. Ты что-нибудь слышал про Транскаспийский маршрут? Полная изоляция, экономический крах, а потом развал твоего кацапстана - это лишь вопрос времени.
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19.11.2023 08:50 Відповісти
Что за бред? Как минимум Чечня и Татарстан уже хотят и вполне готовы стать независимыми. Помимо них еще много других народов. Сибирь традиционно ненавидит москву.
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18.11.2023 21:44 Відповісти
Чечня-Ичкерия, между прочим, граничит с Грузией. И этот неуч кaцапский еще меня географии учить собрался. )) Когда мордор развалится никаких "государств внутри государства" не будет. Останется московское княжество для таких как ты и много остальных независимых республик.
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19.11.2023 08:55 Відповісти
Попустись, кацап. Иди срать в телеграмме. Что касается границ-- вы сами оттуда уйдете рано или поздно. И убивать вас не перестанут и тогда.
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19.11.2023 02:52 Відповісти
Зброя гарна. І фсьо
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18.11.2023 18:52 Відповісти
Фиаско России может наступить только в случае, когда страны откажуться от ископаемых енергоресурсов в пользу новых источников енергии
АЭС не подойдут, тут рашка занимает сильные позиции как по стротельству реакторов, добыче урана так и хранению отходов, из за чего Енергоатом еще не под санкциями.

Может когда ИТЭР запустят, никому уже не нужны будут ресурсы и атом. Вот тогда российский нефтепузырь лопнет вместе со всей економикой.
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18.11.2023 18:54 Відповісти
Є ще варіант внутрішньої війни між башнями кремля . Я думаю - більш реальний . Міжкланова війна на знищення .
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18.11.2023 18:59 Відповісти
Я думаю ці два процеси мали йти паралельно .
Але скажіть мені , хто в теперішньому цивільному керівництві державі здатен думати стратегічно ? Там рівень інтелекту такий - що вони навіть вкрасти розумно не можуть . Яйця по 17 і вкрасти вагон гуманітарки - це вершина їх стратегічного планування
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18.11.2023 20:33 Відповісти
Какой вопрос, долбень кацапский?
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19.11.2023 02:55 Відповісти
А у нас есть разведка?
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18.11.2023 17:33 Відповісти
Подтвердили высказывания Залужного.
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18.11.2023 17:52 Відповісти
Кoнспирологический проkaцапский бред
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18.11.2023 21:49 Відповісти
Кацапа,Ти чого це під тургайського хохла законспірувався...?Якщо це бред,то як назвеш підписання США надання Україні ленд-лізу , а згодом його відміну ,як і нинішнє припинення підтримки України ніби то ,через всяку внутрішню куйню .???
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18.11.2023 22:21 Відповісти
Кaцап, под американским IP. Этот ленд-лиз уже обсосали миллион раз. Это механизм передачи военной помощи, предполагающий, что Украина потом ее будет выкупать за деньги. Ленд-лиз не означает, что вооружение будет поступать в любом количестве и в любом составе. Если ты продолжаешь писать про лендлиз и про договорняк с США о якобы разделе Украины - ты 100% кaцап. А раз так - следуй за военным кораблем.
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19.11.2023 08:44 Відповісти
За українським стародавнім звичає, щоб не використовувати рашистсько -кацапські матюки я Тобі скажу -"А ось Вам" і будь ласка смокчи й третій і четвертий мільйон раз , а це Тобі кумис,або біжбармак ""В мене виникає питання, а чому всі вважають, що треба буде платити (за передану зброю)? Річ у тому, що все це має бути прописано в угоді. Платити чи не платити, або взагалі буде просто умова повернути неушкоджену техніку (після війни, - Ред.), ми не знаємо, тому що навіть проєкту такої угоди немає", -В.Чалий про лендліз"
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19.11.2023 10:36 Відповісти
а шо було б без американської допомоги? де б зараз проходила лінія фронту, по житомирській області?
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18.11.2023 22:19 Відповісти
Ти не правильнопоставив запитання.А де б заразбули рашисти,якщо би США надали обіцяний Україні ленд- ліз???
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18.11.2023 22:24 Відповісти
Проблема не в том - может Украина или не может , а в
-- "Купчан вже заявляв, що повна поразка Росії це «непотрібний ризик» для США." (с)
Вот этого они больше всего боятся и не хотят ...
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18.11.2023 18:48 Відповісти
Переговори потрібні.Від початку війни в полоні у кацапні мінімум 4 тис. наших військових,тому переговори потрібні хоча б для їх повернення до своїх родин.
Або є інший варіант.Він для категорії непримиренних "воєвателів",категоричних прихільників сторічних воєн,тобто для старих пердунів на своїх диванах,жіночок з-за кордону,та іншого аморального сброду,який знає,що воювати не піде,але гонить інших.Варіант такий-ні яких перемовин?воювати десять,двадцять років? Окей!Тоді обміняємо вас на тих воїнів,котрі вже два роки в полоні,і будемо далі воювати.Чи ви пропонуєте забути та кинути українців в кацапському полоні назавжди?
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18.11.2023 19:06 Відповісти
Він працює. Тому і не втік.
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18.11.2023 19:33 Відповісти
Так він не втік. З боями проривався в Україну, щоб бути тут під час нападу. Ходив по Києву, поки Зеля в бункері ховався і з передозу відбивався від неіснуючих років.
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18.11.2023 22:32 Відповісти
добре що хоч не дританські вчені
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19.11.2023 02:11 Відповісти
Тут вообще хоть кто нибудь смотрит за каментами? Больше половины либо кацапы либо подкацапники
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19.11.2023 02:57 Відповісти
Написав людь під проксі свинособачим діалектом
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19.11.2023 08:42 Відповісти
 
 