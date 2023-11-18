Українські військові знищили "Сонцепьок" росіян на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО
Українські військові проводять успішні операції на лівобережжі Херсонської області. Сили оборони України цього разу знищили важку вогнеметну систему росіян "Сонцепьок".
Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
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