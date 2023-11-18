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Українські військові знищили "Сонцепьок" росіян на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО

Українські військові проводять успішні операції на лівобережжі Херсонської області. Сили оборони України цього разу знищили важку вогнеметну систему росіян "Сонцепьок".

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Спецпризначенці СБУ за тиждень ліквідували 184 окупанти та знищили 13 російських танків. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) Херсонська область (5756)


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Топ коментарі
+13
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18.11.2023 17:07
+10
Згори разом з сонцепьоком,дєрьмак.
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18.11.2023 17:16
+8
Єрмак тепер буде мати проблеми з центром, що не попередив своїх про цю операцію
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18.11.2023 17:30
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Дєрьмак повідомив?
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18.11.2023 17:03 Відповісти
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18.11.2023 17:07 Відповісти
прекрасно.
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18.11.2023 17:14 Відповісти
Орки тоже поумнели оставляют теперь Солцепеки и средства ПВО без зарядов.
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18.11.2023 17:15 Відповісти
Оставляют? Типа,на ночь?
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18.11.2023 17:17 Відповісти
Меньше парковщику платити…
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18.11.2023 17:27 Відповісти
Фиг его знает,но недавно в Тор зарядили и тоже никакой детонации от ракет.
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18.11.2023 19:34 Відповісти
Згори разом з сонцепьоком,дєрьмак.
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18.11.2023 17:16 Відповісти
почему с дронов не сбрасывают боевые части от пехотных огнеметов РПВ-16? здесь 3 сброса, а хватило бы и одного.
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18.11.2023 17:21 Відповісти
Мабуть тому, що тебе нема там де треба. Спробуй, може покращиш ситуацію.
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18.11.2023 18:33 Відповісти
ну да, я же не министр обороны, который должен был выделить средства на заказ, и даже не директор оборонного завода, который за два года уже должен был наверное переместить производство и наладить выпуск продукции.
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18.11.2023 19:12 Відповісти
Бо їх виробляють в обласному центрі біля рашиського кордону і не фаект що виробництво ще ціле
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18.11.2023 18:34 Відповісти
то есть, за два года, не перенесли не самое технологичное производство?
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18.11.2023 19:14 Відповісти
Єрмак тепер буде мати проблеми з центром, що не попередив своїх про цю операцію
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18.11.2023 17:30 Відповісти
Якби керівник офісу президента не повідомив новину про знищення "Сонцепьок" так би ми і сиділи у незнанні.
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18.11.2023 17:54 Відповісти
Стерненко пару днів назад пообіцяв дрони хлопцям які знищать цю заразу на лівому березі.
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18.11.2023 18:13 Відповісти
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18.11.2023 18:36 Відповісти
это хорошо.
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18.11.2023 18:41 Відповісти
хоч раз кацапи гарну новину написали, що їм ...здець
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18.11.2023 21:25 Відповісти
Запіканка по-херсонськи
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18.11.2023 20:20 Відповісти
"це https://t.me/ermaka2022/4030 повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак" - неужели он думает, что это добавит ему популярности?
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19.11.2023 10:46 Відповісти
 
 