Украинские военные уничтожили "Солнцепек" россиян на левобережье Херсонщины. ВИДЕО
Украинские военные проводят успешные операции на левобережье Херсонской области. Силы обороны Украины на этот раз уничтожили тяжелую огнеметную систему россиян "Солнцепек".
Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
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