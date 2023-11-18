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Украинские военные уничтожили "Солнцепек" россиян на левобережье Херсонщины. ВИДЕО

Украинские военные проводят успешные операции на левобережье Херсонской области. Силы обороны Украины на этот раз уничтожили тяжелую огнеметную систему россиян "Солнцепек".

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

уничтожение (6923) Херсонская область (4770)


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Топ комментарии
+13
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18.11.2023 17:07
+10
Згори разом з сонцепьоком,дєрьмак.
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18.11.2023 17:16
+8
Єрмак тепер буде мати проблеми з центром, що не попередив своїх про цю операцію
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18.11.2023 17:30
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Дєрьмак повідомив?
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18.11.2023 17:03 Ответить
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18.11.2023 17:07 Ответить
прекрасно.
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18.11.2023 17:14 Ответить
Орки тоже поумнели оставляют теперь Солцепеки и средства ПВО без зарядов.
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18.11.2023 17:15 Ответить
Оставляют? Типа,на ночь?
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18.11.2023 17:17 Ответить
Меньше парковщику платити…
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18.11.2023 17:27 Ответить
Фиг его знает,но недавно в Тор зарядили и тоже никакой детонации от ракет.
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18.11.2023 19:34 Ответить
Згори разом з сонцепьоком,дєрьмак.
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18.11.2023 17:16 Ответить
почему с дронов не сбрасывают боевые части от пехотных огнеметов РПВ-16? здесь 3 сброса, а хватило бы и одного.
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18.11.2023 17:21 Ответить
Мабуть тому, що тебе нема там де треба. Спробуй, може покращиш ситуацію.
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18.11.2023 18:33 Ответить
ну да, я же не министр обороны, который должен был выделить средства на заказ, и даже не директор оборонного завода, который за два года уже должен был наверное переместить производство и наладить выпуск продукции.
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18.11.2023 19:12 Ответить
Бо їх виробляють в обласному центрі біля рашиського кордону і не фаект що виробництво ще ціле
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18.11.2023 18:34 Ответить
то есть, за два года, не перенесли не самое технологичное производство?
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18.11.2023 19:14 Ответить
Єрмак тепер буде мати проблеми з центром, що не попередив своїх про цю операцію
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18.11.2023 17:30 Ответить
Якби керівник офісу президента не повідомив новину про знищення "Сонцепьок" так би ми і сиділи у незнанні.
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18.11.2023 17:54 Ответить
Стерненко пару днів назад пообіцяв дрони хлопцям які знищать цю заразу на лівому березі.
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18.11.2023 18:13 Ответить
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18.11.2023 18:36 Ответить
это хорошо.
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18.11.2023 18:41 Ответить
хоч раз кацапи гарну новину написали, що їм ...здець
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18.11.2023 21:25 Ответить
Запіканка по-херсонськи
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18.11.2023 20:20 Ответить
"це https://t.me/ermaka2022/4030 повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак" - неужели он думает, что это добавит ему популярности?
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19.11.2023 10:46 Ответить
 
 