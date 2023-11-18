Шольц все еще планирует поговорить с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу подтвердил, что рассматривает возможность поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, когда представится возможность.
Об этом Шольц сказал во время встречи с избирателями в городе Нутеталь под Потсдамом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
На вопрос о возможности переговоров с путиным немецкий канцлер ответил: "Я поговорю с ним", не уточнив, когда это может произойти.
В то же время Шольц сказал, что к такому разговору нельзя подходить по принципу: "Пойду выпью с кем-то кофе, и мы в конце концов придем к согласию".
По мнению канцлера ФРГ, сейчас путин не указывает на то, "что он будет как-то к чему-то приобщаться".
В последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. Тогда германский лидер призвал президента россии искать дипломатическое решение для прекращения войны в Украине.
Канцлер неоднократно заявлял, что готов к дальнейшим переговорам с российским президентом, но для этого нужны заметные сдвиги со стороны путина, прежде всего, полный вывод российских войск из Украины и соблюдение ее территориальной целостности.
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вірю на 100%!
Ось чому нема Таурусів, Леопардів2….
Меркель буде дуже Рада…
здійсніть його мрію,
***** в очко заглянути...
Резюмируя:
"Герр Шольц! С кем\чем именно Вы хотите переговорить?".
Про русско- немецкую любовь
Или просто ,как и в случае с Меркель
Шольц жаждет получить на руки свое досье
Чтобы уже дожить спокойно старость
О чем-нибудь поговори