Шольц все еще планирует поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу подтвердил, что рассматривает возможность поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, когда представится возможность.

Об этом Шольц сказал во время встречи с избирателями в городе Нутеталь под Потсдамом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

На вопрос о возможности переговоров с путиным немецкий канцлер ответил: "Я поговорю с ним", не уточнив, когда это может произойти.

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В то же время Шольц сказал, что к такому разговору нельзя подходить по принципу: "Пойду выпью с кем-то кофе, и мы в конце концов придем к согласию".

По мнению канцлера ФРГ, сейчас путин не указывает на то, "что он будет как-то к чему-то приобщаться".

В последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. Тогда германский лидер призвал президента россии искать дипломатическое решение для прекращения войны в Украине.

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Канцлер неоднократно заявлял, что готов к дальнейшим переговорам с российским президентом, но для этого нужны заметные сдвиги со стороны путина, прежде всего, полный вывод российских войск из Украины и соблюдение ее территориальной целостности.