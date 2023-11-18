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Шольц все еще планирует поговорить с Путиным

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу подтвердил, что рассматривает возможность поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, когда представится возможность.

Об этом Шольц сказал во время встречи с избирателями в городе Нутеталь под Потсдамом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

На вопрос о возможности переговоров с путиным немецкий канцлер ответил: "Я поговорю с ним", не уточнив, когда это может произойти.

Читайте также: Россия должна как можно скорее завершить свою агрессию против Украины, - Шольц

В то же время Шольц сказал, что к такому разговору нельзя подходить по принципу: "Пойду выпью с кем-то кофе, и мы в конце концов придем к согласию".

По мнению канцлера ФРГ, сейчас путин не указывает на то, "что он будет как-то к чему-то приобщаться".

В последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. Тогда германский лидер призвал президента россии искать дипломатическое решение для прекращения войны в Украине.

Также читайте: Шольц готов на переговоры с путиным после полного вывода войск рф из Украины

Канцлер неоднократно заявлял, что готов к дальнейшим переговорам с российским президентом, но для этого нужны заметные сдвиги со стороны путина, прежде всего, полный вывод российских войск из Украины и соблюдение ее территориальной целостности.

Автор: 

путин владимир (31237) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+8
то хай бере з собою зе!!!
здійсніть його мрію,
***** в очко заглянути...
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18.11.2023 19:44
+7
Накуя за два роки не наговорився. ***** відморожений або заморожений.
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18.11.2023 19:39
+5
Я думал, у него есть мозги, оказывается, нет....
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18.11.2023 19:37
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Хай в чергу на побачення до нього в камеру заздалегідь запишеться.
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18.11.2023 19:36 Ответить
«Шольц усе ще планує поговорити з Путіним»-

вірю на 100%!

Ось чому нема Таурусів, Леопардів2….

Меркель буде дуже Рада…
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19.11.2023 00:24 Ответить
Я думал, у него есть мозги, оказывается, нет....
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18.11.2023 19:37 Ответить
Мозги є, а грошей дуже хочеться. Старість, а меркель показала
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18.11.2023 20:14 Ответить
Мозок, можливо, у нього є, але совісті точно зась.
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18.11.2023 21:26 Ответить
Мабуть про хокей
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18.11.2023 19:37 Ответить
А чому б і ні? Нехай запишеться у чергу в пекло!
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18.11.2023 19:38 Ответить
В холодильник. Кажуть одного недомірка від пекла в холодильнику сховали.
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18.11.2023 22:52 Ответить
Накуя за два роки не наговорився. ***** відморожений або заморожений.
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18.11.2023 19:39 Ответить
Пасматреть в "глазко" *****????
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18.11.2023 19:40 Ответить
В глазік хоче заглянути? Мір во всьом міре пошукать.
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18.11.2023 19:41 Ответить
Приклад вже є…
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18.11.2023 19:48 Ответить
а там іній
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18.11.2023 22:53 Ответить
то хай бере з собою зе!!!
здійсніть його мрію,
***** в очко заглянути...
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18.11.2023 19:44 Ответить
бажання зрозуміле - хоче увійти в історію як лідер, який останнім розмовляв з путіним.
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18.11.2023 19:46 Ответить
А як він взнає зі справжнім ****** він розмовляє чи не справжнім?
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18.11.2023 19:49 Ответить
Дурень думкою багатіє.... Хоча чому дивуватися, якщо гундосий марить в очко заглянуть, - то чого йому не бажати?....
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18.11.2023 19:50 Ответить
Не сумлевалась
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18.11.2023 19:53 Ответить
Вже напряму з патрушевим балакай. Навіщо тобі ''липовий *уйло''.
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18.11.2023 20:00 Ответить
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18.11.2023 20:00 Ответить
С каким именно? Какой версией? Для приемов, встреч, переговоров? У Патрушева на каждый случай своя копия путина. Также среди них есть AI-generated, DeepFake created; озвучка, нарезанная из семплов для телефонных переговоров; механическая кукла для zoom-встреч и т.д. Кроме перечисленного frontend-а, есть же полный набор backend-а, определяющих образ поведения, набор стандартных фраз, базы данных разговорных term для chat-bot, мимика лица, жесты и прочее.
Резюмируя:
"Герр Шольц! С кем\чем именно Вы хотите переговорить?".
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18.11.2023 20:04 Ответить
З людяним який вчора всім дякував і сказав що не міг собі у 2014 році (!) уявити що буде така ситуація з Україною.ще пара таких виступів і двійника перестануть боятися як у фільмі "здвінь брові я тебе говорю"
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18.11.2023 20:21 Ответить
ви забули ще надувну ляльку путіна для сєксуальних втіх
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18.11.2023 20:46 Ответить
Это похоже на роман
Про русско- немецкую любовь
Или просто ,как и в случае с Меркель
Шольц жаждет получить на руки свое досье
Чтобы уже дожить спокойно старость
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18.11.2023 20:06 Ответить
Так Зеля теж бажає поговорити з Путіним. Шольц нехай в чергу становиться !
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18.11.2023 20:14 Ответить
Хай дає нам побільше високоякісної німецької зброї, а з путлєром ми вже якось самі поговоримо.
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18.11.2023 20:24 Ответить
Видел его выступление на немецком тв. Похож на придурковатого старичка с манией величия. И все время лыбится.
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18.11.2023 20:24 Ответить
Не знаю, хто куди бажає заходити, а пакт рібентропа працює досі.
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18.11.2023 20:48 Ответить
...тільки не уточнив, з яким саме номером пуйла він хтів би поговорити.
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18.11.2023 21:09 Ответить
І що не боїться? Ху...лище он вже ...***** угорського покусав. Тепер дуркує по-чорному. Якби дід Олаф не підхопив чогось нехорошого від прокаженої свинособаки.
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18.11.2023 21:24 Ответить
А що хоче сказати? Путлер капут?
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18.11.2023 22:14 Ответить
А як ця хвороба звется ?
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18.11.2023 22:42 Ответить
Мріїї відрубаної голови
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19.11.2023 02:48 Ответить
як і про що можна говорити із терористом і вбивцею тисяч людей
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19.11.2023 00:20 Ответить
Шольц, рано тебе ещё в холодильник.
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19.11.2023 00:28 Ответить
debil!
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19.11.2023 00:47 Ответить
Шольц вроді юрист,а не психіатр
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19.11.2023 04:37 Ответить
Це Зеля псіхіатр !
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19.11.2023 08:36 Ответить
Поговори со мною, путин,
О чем-нибудь поговори
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19.11.2023 08:02 Ответить
 
 