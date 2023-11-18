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Новини
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Шольц усе ще планує поговорити з Путіним

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у суботу підтвердив, що розглядає можливість поговорити з російським президентом Владіміром Путіним, коли складеться нагода.

Про це Шольц сказав під час зустрічі з виборцями в місті Нутеталь, що під Потсдамом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

На питання про можливість переговорів із Путіним німецький канцлер відповів: "Я поговорю з ним", не уточнивши, коли це може статись.

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Водночас Шольц сказав, що до такої розмови не можна підходити за принципом: "Піду вип'ю з кимось кави, і ми врешті-решт дійдемо згоди".

На думку канцлера ФРН, наразі Путін не вказує на те, "що він буде якось до чогось долучатися".

Востаннє Шольц і Путін розмовляли по телефону 2 грудня 2022 року. Тоді німецький лідер закликав президента Росії шукати дипломатичне рішення для припинення війни в Україні.

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Канцлер неодноразово заявляв, що готовий до подальших переговорів із російським президентом, але для цього потрібні помітні зрушення з боку Путіна, насамперед повне виведення російських військ із України та дотримання її територіальної цілісності.

Автор: 

путін володимир (23787) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+8
то хай бере з собою зе!!!
здійсніть його мрію,
***** в очко заглянути...
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18.11.2023 19:44
+7
Накуя за два роки не наговорився. ***** відморожений або заморожений.
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18.11.2023 19:39
+5
Я думал, у него есть мозги, оказывается, нет....
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18.11.2023 19:37
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Хай в чергу на побачення до нього в камеру заздалегідь запишеться.
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18.11.2023 19:36 Відповісти
«Шольц усе ще планує поговорити з Путіним»-

вірю на 100%!

Ось чому нема Таурусів, Леопардів2….

Меркель буде дуже Рада…
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19.11.2023 00:24 Відповісти
Я думал, у него есть мозги, оказывается, нет....
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18.11.2023 19:37 Відповісти
Мозги є, а грошей дуже хочеться. Старість, а меркель показала
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18.11.2023 20:14 Відповісти
Мозок, можливо, у нього є, але совісті точно зась.
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18.11.2023 21:26 Відповісти
Мабуть про хокей
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18.11.2023 19:37 Відповісти
А чому б і ні? Нехай запишеться у чергу в пекло!
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18.11.2023 19:38 Відповісти
В холодильник. Кажуть одного недомірка від пекла в холодильнику сховали.
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18.11.2023 22:52 Відповісти
Накуя за два роки не наговорився. ***** відморожений або заморожений.
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18.11.2023 19:39 Відповісти
Пасматреть в "глазко" *****????
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18.11.2023 19:40 Відповісти
В глазік хоче заглянути? Мір во всьом міре пошукать.
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18.11.2023 19:41 Відповісти
Приклад вже є…
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18.11.2023 19:48 Відповісти
а там іній
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18.11.2023 22:53 Відповісти
то хай бере з собою зе!!!
здійсніть його мрію,
***** в очко заглянути...
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18.11.2023 19:44 Відповісти
бажання зрозуміле - хоче увійти в історію як лідер, який останнім розмовляв з путіним.
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18.11.2023 19:46 Відповісти
А як він взнає зі справжнім ****** він розмовляє чи не справжнім?
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18.11.2023 19:49 Відповісти
Дурень думкою багатіє.... Хоча чому дивуватися, якщо гундосий марить в очко заглянуть, - то чого йому не бажати?....
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18.11.2023 19:50 Відповісти
Не сумлевалась
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18.11.2023 19:53 Відповісти
Вже напряму з патрушевим балакай. Навіщо тобі ''липовий *уйло''.
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18.11.2023 20:00 Відповісти
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18.11.2023 20:00 Відповісти
С каким именно? Какой версией? Для приемов, встреч, переговоров? У Патрушева на каждый случай своя копия путина. Также среди них есть AI-generated, DeepFake created; озвучка, нарезанная из семплов для телефонных переговоров; механическая кукла для zoom-встреч и т.д. Кроме перечисленного frontend-а, есть же полный набор backend-а, определяющих образ поведения, набор стандартных фраз, базы данных разговорных term для chat-bot, мимика лица, жесты и прочее.
Резюмируя:
"Герр Шольц! С кем\чем именно Вы хотите переговорить?".
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18.11.2023 20:04 Відповісти
З людяним який вчора всім дякував і сказав що не міг собі у 2014 році (!) уявити що буде така ситуація з Україною.ще пара таких виступів і двійника перестануть боятися як у фільмі "здвінь брові я тебе говорю"
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18.11.2023 20:21 Відповісти
ви забули ще надувну ляльку путіна для сєксуальних втіх
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18.11.2023 20:46 Відповісти
Это похоже на роман
Про русско- немецкую любовь
Или просто ,как и в случае с Меркель
Шольц жаждет получить на руки свое досье
Чтобы уже дожить спокойно старость
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18.11.2023 20:06 Відповісти
Так Зеля теж бажає поговорити з Путіним. Шольц нехай в чергу становиться !
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18.11.2023 20:14 Відповісти
Хай дає нам побільше високоякісної німецької зброї, а з путлєром ми вже якось самі поговоримо.
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18.11.2023 20:24 Відповісти
Видел его выступление на немецком тв. Похож на придурковатого старичка с манией величия. И все время лыбится.
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18.11.2023 20:24 Відповісти
Не знаю, хто куди бажає заходити, а пакт рібентропа працює досі.
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18.11.2023 20:48 Відповісти
...тільки не уточнив, з яким саме номером пуйла він хтів би поговорити.
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18.11.2023 21:09 Відповісти
І що не боїться? Ху...лище он вже ...***** угорського покусав. Тепер дуркує по-чорному. Якби дід Олаф не підхопив чогось нехорошого від прокаженої свинособаки.
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18.11.2023 21:24 Відповісти
А що хоче сказати? Путлер капут?
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18.11.2023 22:14 Відповісти
А як ця хвороба звется ?
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18.11.2023 22:42 Відповісти
Мріїї відрубаної голови
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19.11.2023 02:48 Відповісти
як і про що можна говорити із терористом і вбивцею тисяч людей
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19.11.2023 00:20 Відповісти
Шольц, рано тебе ещё в холодильник.
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19.11.2023 00:28 Відповісти
debil!
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19.11.2023 00:47 Відповісти
Шольц вроді юрист,а не психіатр
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19.11.2023 04:37 Відповісти
Це Зеля псіхіатр !
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19.11.2023 08:36 Відповісти
Поговори со мною, путин,
О чем-нибудь поговори
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19.11.2023 08:02 Відповісти
 
 