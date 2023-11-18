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Новости Война
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Россияне запустили с севера ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

шахед

Воздушные силы зафиксировали движение вражеских ударных беспилотников со стороны Сумской области.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Сумская, Полтавская области - угроза применения ударных БПЛА!" – сообщили Воздушные силы в 20:54.

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"Движение вражеских БПЛА через Сумщину в направлении Полтавской области", - уточнили они спустя одну минуту.

Позже Воздушные силы сообщили: "Шахеды" двигаются в западном направлении. Угроза для Черниговской области! (21.13) Киевщина – угроза применения ударных БПЛА! (21.19) Черкасская область – угроза применения ударных БПЛА! (21.25)"

В 21:32 Воздушные силы сообщили о появлении новой группы вражеских ударных дронов, которая движется через Сумщину в юго-западном направлении.

"Группа вражеских ударных БПЛА зашла в воздушное пространство Сумщины!" – сообщили Воздушные силы в 21.44.

В 21.21 была объявлена воздушная тревога в Харьковской области из-за активности вражеской тактической авиации.

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обстрел (27057) дроны (3887) Воздушные силы (2283)


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суки
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18.11.2023 21:13 Ответить
А на Київ слабо??? Ой василі, тільки до жінок стрибати можуть.. хоча за визначенням - пітораси...
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18.11.2023 21:15 Ответить
Вже і до Києва долетіли! От суки!
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18.11.2023 21:34 Ответить
Нема тривоги. Пох на шахеди..
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18.11.2023 21:37 Ответить
"На межі Київської/Чернігівської курсом на захід".
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18.11.2023 21:36 Ответить
 
 