Россияне запустили с севера ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Воздушные силы зафиксировали движение вражеских ударных беспилотников со стороны Сумской области.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Сумская, Полтавская области - угроза применения ударных БПЛА!" – сообщили Воздушные силы в 20:54.

Читайте также: Оккупанты трижды за день атаковали Никополь дронами-камикадзе

"Движение вражеских БПЛА через Сумщину в направлении Полтавской области", - уточнили они спустя одну минуту.

Позже Воздушные силы сообщили: "Шахеды" двигаются в западном направлении. Угроза для Черниговской области! (21.13) Киевщина – угроза применения ударных БПЛА! (21.19) Черкасская область – угроза применения ударных БПЛА! (21.25)"

В 21:32 Воздушные силы сообщили о появлении новой группы вражеских ударных дронов, которая движется через Сумщину в юго-западном направлении.

"Группа вражеских ударных БПЛА зашла в воздушное пространство Сумщины!" – сообщили Воздушные силы в 21.44.

В 21.21 была объявлена воздушная тревога в Харьковской области из-за активности вражеской тактической авиации.