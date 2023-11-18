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Новини Війна
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Росіяни запустили з півночі ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

шахед

Повітряні сили зафіксували рух ворожих ударних безпілотників з боку Сумщини.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! Сумська, Полтавська області - загроза застосування ударних БпЛА!" - повідомили Повітряні сили о 20:54.

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"Рух ворожих БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавської області", - уточнили вони через одну хвилину.

Пізніше Повітряні сили повідомили: "Шахеди" рухаються у західному напрямку. Загроза для Чернігівської області! (21.13) Київщина - загроза застосування ударних БпЛА!(21.19) Черкаська область - загроза застосування ударних БпЛА! (21.25)"

О 21.32 Повітряні сили повідомили про появу нової групи ворожих ударних дронів, яка рухається через Сумщину у південно-західному напрямку.

"Група ворожих ударних БпЛА зайшла у повітряний простір Сумщини!" - повідомили Повітряні сили о 21.44.

О 21.21 було оголошено повітряну тривогу в Харківській області через активність ворожої тактичної авіації.

Автор: 

обстріл (28378) дрони (4668) Повітряні сили (2623)


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суки
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18.11.2023 21:13 Відповісти
А на Київ слабо??? Ой василі, тільки до жінок стрибати можуть.. хоча за визначенням - пітораси...
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18.11.2023 21:15 Відповісти
Вже і до Києва долетіли! От суки!
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18.11.2023 21:34 Відповісти
Нема тривоги. Пох на шахеди..
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18.11.2023 21:37 Відповісти
"На межі Київської/Чернігівської курсом на захід".
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18.11.2023 21:36 Відповісти
 
 