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Над Киевщиной зафиксированы ударные дроны, работает ПВО, - ОВА

пво

Поздно вечером 18 ноября в Киевской области зафиксированы вражеские БПЛА, в регионе работает противовоздушная оборона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной военной администрации.

В сообщении отмечается: "Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работает ПВО.

Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги".

Читайте также: Россияне запустили с севера ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

Киевская область (4124) Воздушные силы (2283) воздушная тревога (785)


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Топ комментарии
+6
В Валуйках в Белгородской области горит военный госпиталь армии РФ. Видео 18.11.2023 22:08
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18.11.2023 23:08
+4
Местные жители утверждают, что там выгорело все вчистую.
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18.11.2023 23:10
+3
https://www.youtube.com/watch?v=cm0qnWl8SUU Світло проти шахідів. Як збивають іранські дрони?


https://www.youtube.com/watch?v=dWGk5kj0wZ8 Як вночі збивати дрони «Шахед»: в Одесі вигадали спосіб
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18.11.2023 23:20
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В Валуйках в Белгородской области горит военный госпиталь армии РФ. Видео 18.11.2023 22:08
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18.11.2023 23:08 Ответить
Местные жители утверждают, что там выгорело все вчистую.
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18.11.2023 23:10 Ответить
Невже весь спирт згорів?
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18.11.2023 23:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cm0qnWl8SUU Світло проти шахідів. Як збивають іранські дрони?


https://www.youtube.com/watch?v=dWGk5kj0wZ8 Як вночі збивати дрони «Шахед»: в Одесі вигадали спосіб
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18.11.2023 23:20 Ответить
А тепер уявляєте, якою могла б бути боротьба з "мопедами" (в глибокому тилу України, звісно), якби влада замість того, щоб п##### ###, організувала випуск пропелерних літаків на основі двигуна АШ-62М (наприклад)?

Таких машин не те що десятки -- сотні можна було б зробити!
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19.11.2023 00:45 Ответить
І шо той пропелерний літак буде робити? Таранити? Чи намагатися в маленьку ціль поцілити з кулемета в польоті?
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19.11.2023 01:00 Ответить
літаки без спеціальних радарів не мають ніякого сенсу проти повітряних цілей.
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19.11.2023 01:01 Ответить
Тому в Козятині і були зібрані прокурорські та їх служки з «охорони», щоб дрони орків збивати! Ну, а воно, он, як неловко вийшло….
ГенПрокурор, якось Перекліпає, невпервой йому КЛІПАТИ! Татаров може підтвердити!
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19.11.2023 00:04 Ответить
Може в Козині? 🤡
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19.11.2023 00:08 Ответить
"У нєво такая лошадіная фамілія, нє могу вспомніть!"
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19.11.2023 00:39 Ответить
Новий світовий рекорд: снайпер СБУ знищив орка з дистанції у 3,8 км
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19.11.2023 06:54 Ответить
орк был жирный ,не промахнешься

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19.11.2023 07:04 Ответить
05:28



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/11/19/7429392/ В Киеве и на подступах к городу ПВО поразила около десятка вражеских целей - КГВА
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19.11.2023 07:39 Ответить
 
 