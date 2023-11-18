Над Киевщиной зафиксированы ударные дроны, работает ПВО, - ОВА
Поздно вечером 18 ноября в Киевской области зафиксированы вражеские БПЛА, в регионе работает противовоздушная оборона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной военной администрации.
В сообщении отмечается: "Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работает ПВО.
Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги".
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/11/19/7429392/ В Киеве и на подступах к городу ПВО поразила около десятка вражеских целей - КГВА