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Над Київщиною зафіксовані ударні дрони, працює ППО, - ОВА

ппо

Пізно ввечері 18 листопада на Київщині зафіксовано ворожі БпЛА, у регіоні працює протиповітряна оборона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

У повідомленні зазначається: "Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО.

Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги".

Також читайте: На Київщині працювала ППО, минулося без постраждалих та пошкоджень

Автор: 

Київська область (4013) Повітряні сили (2623) повітряна тривога (913)


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Топ коментарі
+6
В Валуйках в Белгородской области горит военный госпиталь армии РФ. Видео 18.11.2023 22:08
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18.11.2023 23:08
+4
Местные жители утверждают, что там выгорело все вчистую.
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18.11.2023 23:10
+3
https://www.youtube.com/watch?v=cm0qnWl8SUU Світло проти шахідів. Як збивають іранські дрони?


https://www.youtube.com/watch?v=dWGk5kj0wZ8 Як вночі збивати дрони «Шахед»: в Одесі вигадали спосіб
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18.11.2023 23:20
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В Валуйках в Белгородской области горит военный госпиталь армии РФ. Видео 18.11.2023 22:08
показати весь коментар
18.11.2023 23:08 Відповісти
Местные жители утверждают, что там выгорело все вчистую.
показати весь коментар
18.11.2023 23:10 Відповісти
Невже весь спирт згорів?
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18.11.2023 23:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cm0qnWl8SUU Світло проти шахідів. Як збивають іранські дрони?


https://www.youtube.com/watch?v=dWGk5kj0wZ8 Як вночі збивати дрони «Шахед»: в Одесі вигадали спосіб
показати весь коментар
18.11.2023 23:20 Відповісти
А тепер уявляєте, якою могла б бути боротьба з "мопедами" (в глибокому тилу України, звісно), якби влада замість того, щоб п##### ###, організувала випуск пропелерних літаків на основі двигуна АШ-62М (наприклад)?

Таких машин не те що десятки -- сотні можна було б зробити!
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19.11.2023 00:45 Відповісти
І шо той пропелерний літак буде робити? Таранити? Чи намагатися в маленьку ціль поцілити з кулемета в польоті?
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19.11.2023 01:00 Відповісти
літаки без спеціальних радарів не мають ніякого сенсу проти повітряних цілей.
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19.11.2023 01:01 Відповісти
Тому в Козятині і були зібрані прокурорські та їх служки з «охорони», щоб дрони орків збивати! Ну, а воно, он, як неловко вийшло….
ГенПрокурор, якось Перекліпає, невпервой йому КЛІПАТИ! Татаров може підтвердити!
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19.11.2023 00:04 Відповісти
Може в Козині? 🤡
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19.11.2023 00:08 Відповісти
"У нєво такая лошадіная фамілія, нє могу вспомніть!"
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19.11.2023 00:39 Відповісти
Новий світовий рекорд: снайпер СБУ знищив орка з дистанції у 3,8 км
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19.11.2023 06:54 Відповісти
орк был жирный ,не промахнешься

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19.11.2023 07:04 Відповісти
05:28



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/11/19/7429392/ В Киеве и на подступах к городу ПВО поразила около десятка вражеских целей - КГВА
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19.11.2023 07:39 Відповісти
 
 