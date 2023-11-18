Над Київщиною зафіксовані ударні дрони, працює ППО, - ОВА

Пізно ввечері 18 листопада на Київщині зафіксовано ворожі БпЛА, у регіоні працює протиповітряна оборона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

У повідомленні зазначається: "Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО.



Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.



Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги".

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