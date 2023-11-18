Над Київщиною зафіксовані ударні дрони, працює ППО, - ОВА
Пізно ввечері 18 листопада на Київщині зафіксовано ворожі БпЛА, у регіоні працює протиповітряна оборона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.
У повідомленні зазначається: "Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО.
Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги".
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/11/19/7429392/ В Киеве и на подступах к городу ПВО поразила около десятка вражеских целей - КГВА