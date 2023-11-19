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Новости Санкции против России
3 042 39

Усиливаем давление, - Зеленский о новых санкциях против России

зеленський

В субботу, 18 ноября, Украина одобрила ряд санкций против поддерживающих россию физических и юридических лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом отметил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Введено в действие несколько решений СНБО по санкциям. Почти 40 российских юридических лиц и более 100 физических лиц", – отметил глава государства.

Зеленский также отметил, что нынешние санкции "нацелены на причастных к похищению и депортации украинских детей с оккупированной территории, а также на лиц, которые разными способами помогают российскому террору против Украины".

"Ужесточаем давление нашего государства на них. Каждый из них должен отвечать за то, что наделал, и никакой связи этих людей с Украиной мы не оставим", – сказал Зеленский.

Читайте: Украина ввела санкции против Азарова, Табачника, Львовой-Беловой, Царева и ряда российских компаний

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) санкции (11282)


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Топ комментарии
+26
Вова купив за гроші українців для себе любимого телешмарафон
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19.11.2023 00:22
+19
Зеля забув розповісти де воюють за Україну його рідні та близькі!
В ЦАХАЛ воюют родственники 19 израильских министров!
https://charter97.org/ru/news/2023/11/18/572073/
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19.11.2023 00:00
+19
🔥Порошенко купив для війська 2000 FPV-дронів
https://www.youtube.com/shorts/_jNlJHE5h08 https://www.youtube.com/shorts/_jNlJHE5h08

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19.11.2023 00:15
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Правила форума Совет форумчан
І як ті санкції їм зашкодять?
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19.11.2023 00:00 Ответить
Можуть зашкодити. Але це не точно !
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19.11.2023 12:38 Ответить
Зеля забув розповісти де воюють за Україну його рідні та близькі!
В ЦАХАЛ воюют родственники 19 израильских министров!
https://charter97.org/ru/news/2023/11/18/572073/
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19.11.2023 00:00 Ответить
Жоден з міністрів Зеленського- Гончарука не воює. Жоден. Всі здриснули за кордон і не відсвічують.
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19.11.2023 09:43 Ответить
Міністр інфраструктури Порошенка. Був переслідуваний Зеленським
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19.11.2023 09:45 Ответить
Генпрокурор Порошенка.
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19.11.2023 09:47 Ответить
От Ви порівняли.... ці порівняння (Війна України з РФ й Іхраїлю з напівголим Хамасом)не доречні ЗОВСІМ.
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19.11.2023 09:49 Ответить
Моськи посилюють тиск на господарів. Господарі у жасі. 😲
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19.11.2023 00:01 Ответить
зеленський врятував корупціонера і держзрадника наумова від екстрадиції в Україну. Бо може все повилазити, тут і так баканов з кулінічєм ще живі...
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19.11.2023 00:03 Ответить
Зе кому ты втираешь ?
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19.11.2023 00:05 Ответить
Як кому, секті 73%, вони до цього часу розповідають, що якби не він, то вже б і України не було.
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19.11.2023 08:24 Ответить
Та ти шо?! Блискавична реакція! Прямо супермен по прийняттю рішень!
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19.11.2023 00:07 Ответить
Посилюємо тиск, - Зеленський про нові санкції проти Росії

Ну, теперка рузьгим непереливки буде!
Чи просто піззєц!
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19.11.2023 00:11 Ответить
шутка квартальнава юмора
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19.11.2023 06:21 Ответить
🔥Порошенко купив для війська 2000 FPV-дронів
https://www.youtube.com/shorts/_jNlJHE5h08 https://www.youtube.com/shorts/_jNlJHE5h08

показать весь комментарий
19.11.2023 00:15 Ответить
Вова купив за гроші українців для себе любимого телешмарафон
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19.11.2023 00:22 Ответить
Держава передала Силам оборони понад 2000 дронів українського вробництва. Про це https://t.me/zedigital/3851?single повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4641246-syly-oborony-otrymaly-ponad-2000-ukrainskykh-bpla
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19.11.2023 01:04 Ответить
Вова став сильніше тиснути на клавішу піаніно
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19.11.2023 00:16 Ответить
Ми з Єрмаком.
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19.11.2023 00:25 Ответить
Коло потенційних покупців розширилося:
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19.11.2023 00:31 Ответить
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19.11.2023 00:36 Ответить
Сухомлин може сісти. Як Червінський.
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19.11.2023 00:44 Ответить
дЗеленський знищить московію піс..ками відосиками ...
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19.11.2023 00:50 Ответить
Завдяки 73 відсоткам какая разница
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19.11.2023 00:52 Ответить
Звільнення Зє відкриє сезон полювання на всіх без винятку "слуг" та членів їх родин.
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19.11.2023 02:10 Ответить
Немає слова: потужно
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19.11.2023 02:22 Ответить
Ідіот.
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19.11.2023 02:52 Ответить
"Посилюємо тиск"-це ми замітили,коли зе-тушки напали і побили журналіста Михайла Ткача,з часів януковича так не "посилювали".
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19.11.2023 04:04 Ответить
Найкращі санкції для парашиї - це татаров, дєрьмак, шаурма, рєзніков, дємченко, каломойше, дубінський, бужанський, бойко, шлюхрич, льовочкін, баканов та ін - висять на каштанах вздовж Грушевського
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19.11.2023 07:56 Ответить
- Моня, ты в школе подрался?!
- да, мама, он меня кирпичом, кирпичом, а я его тряпкой, тряпкой...
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19.11.2023 08:18 Ответить
Ти, гнида, посилюеш тiльки дозу. Потвора!
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19.11.2023 08:21 Ответить
Смішно. Зеля здатний посилити тиск лише на свій геморой. Лідор світу блін
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19.11.2023 08:43 Ответить
зеля,що з патрушевим созвонився?
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19.11.2023 08:58 Ответить
А як жеж ! Він до нього з оманським привітом !
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19.11.2023 12:33 Ответить
почему официально не назвать соседов московией? на всех уровнях и в оф доках.
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19.11.2023 10:47 Ответить
Беззміствні, банальні і просто тупі заяви - фірмовий стиль преZерватива.
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19.11.2023 10:53 Ответить
А що ж Зеля не посилював на Московію тиск з 2019 року до цього часу ?
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19.11.2023 12:31 Ответить
 
 