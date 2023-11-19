Усиливаем давление, - Зеленский о новых санкциях против России

В субботу, 18 ноября, Украина одобрила ряд санкций против поддерживающих россию физических и юридических лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом отметил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Введено в действие несколько решений СНБО по санкциям. Почти 40 российских юридических лиц и более 100 физических лиц", – отметил глава государства.

Зеленский также отметил, что нынешние санкции "нацелены на причастных к похищению и депортации украинских детей с оккупированной территории, а также на лиц, которые разными способами помогают российскому террору против Украины".

"Ужесточаем давление нашего государства на них. Каждый из них должен отвечать за то, что наделал, и никакой связи этих людей с Украиной мы не оставим", – сказал Зеленский.

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