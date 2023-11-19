Усиливаем давление, - Зеленский о новых санкциях против России
В субботу, 18 ноября, Украина одобрила ряд санкций против поддерживающих россию физических и юридических лиц.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом отметил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
"Введено в действие несколько решений СНБО по санкциям. Почти 40 российских юридических лиц и более 100 физических лиц", – отметил глава государства.
Зеленский также отметил, что нынешние санкции "нацелены на причастных к похищению и депортации украинских детей с оккупированной территории, а также на лиц, которые разными способами помогают российскому террору против Украины".
"Ужесточаем давление нашего государства на них. Каждый из них должен отвечать за то, что наделал, и никакой связи этих людей с Украиной мы не оставим", – сказал Зеленский.
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Ну, теперка рузьгим непереливки буде!
Чи просто піззєц!
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https://ua.korrespondent.net/ukraine/4641246-syly-oborony-otrymaly-ponad-2000-ukrainskykh-bpla
піс..камивідосиками ...
- да, мама, он меня кирпичом, кирпичом, а я его тряпкой, тряпкой...