Посилюємо тиск, - Зеленський про нові санкції проти Росії

В суботу, 18 листопада, Україна схвалила низку санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Введено в дію кілька рішень РНБО щодо санкцій. Майже 40 російських юридичних осіб і понад 100 фізичних осіб", – зазначив глава держави.

Зеленський також зауважив, що нинішні санкції "націлені на причетних до викрадення й депортації українських дітей з окупованої території, а також на осіб, які в різний спосіб допомагають російському терору проти України".

"Посилюємо тиск нашої держави на них. Кожен із них повинен відповідати за те, що наробив, і жодного зв’язку цих людей з Україною ми не залишимо", – сказав Зеленський.

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