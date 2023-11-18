Посилюємо тиск, - Зеленський про нові санкції проти Росії
В суботу, 18 листопада, Україна схвалила низку санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують Росію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
"Введено в дію кілька рішень РНБО щодо санкцій. Майже 40 російських юридичних осіб і понад 100 фізичних осіб", – зазначив глава держави.
Зеленський також зауважив, що нинішні санкції "націлені на причетних до викрадення й депортації українських дітей з окупованої території, а також на осіб, які в різний спосіб допомагають російському терору проти України".
"Посилюємо тиск нашої держави на них. Кожен із них повинен відповідати за те, що наробив, і жодного зв’язку цих людей з Україною ми не залишимо", – сказав Зеленський.
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Ну, теперка рузьгим непереливки буде!
Чи просто піззєц!
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піс..камивідосиками ...
- да, мама, он меня кирпичом, кирпичом, а я его тряпкой, тряпкой...