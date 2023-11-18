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Новини Санкції проти Росії
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Посилюємо тиск, - Зеленський про нові санкції проти Росії

зеленський

В суботу, 18 листопада, Україна схвалила низку санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують Росію.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Введено в дію кілька рішень РНБО щодо санкцій. Майже 40 російських юридичних осіб і понад 100 фізичних осіб", – зазначив глава держави.

Зеленський також зауважив, що нинішні санкції "націлені на причетних до викрадення й депортації українських дітей з окупованої території, а також на осіб, які в різний спосіб допомагають російському терору проти України".

"Посилюємо тиск нашої держави на них. Кожен із них повинен відповідати за те, що наробив, і жодного зв’язку цих людей з Україною ми не залишимо", – сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запровадила санкції проти Азарова, Табачника, Львової-Бєлової, Царьова та низки російських компаній

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) санкції (11810)


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Топ коментарі
+26
Вова купив за гроші українців для себе любимого телешмарафон
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19.11.2023 00:22
+19
Зеля забув розповісти де воюють за Україну його рідні та близькі!
В ЦАХАЛ воюют родственники 19 израильских министров!
https://charter97.org/ru/news/2023/11/18/572073/
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19.11.2023 00:00
+19
🔥Порошенко купив для війська 2000 FPV-дронів
https://www.youtube.com/shorts/_jNlJHE5h08 https://www.youtube.com/shorts/_jNlJHE5h08

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19.11.2023 00:15
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І як ті санкції їм зашкодять?
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19.11.2023 00:00 Відповісти
Можуть зашкодити. Але це не точно !
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19.11.2023 12:38 Відповісти
Зеля забув розповісти де воюють за Україну його рідні та близькі!
В ЦАХАЛ воюют родственники 19 израильских министров!
https://charter97.org/ru/news/2023/11/18/572073/
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19.11.2023 00:00 Відповісти
Жоден з міністрів Зеленського- Гончарука не воює. Жоден. Всі здриснули за кордон і не відсвічують.
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19.11.2023 09:43 Відповісти
Міністр інфраструктури Порошенка. Був переслідуваний Зеленським
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19.11.2023 09:45 Відповісти
Генпрокурор Порошенка.
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19.11.2023 09:47 Відповісти
От Ви порівняли.... ці порівняння (Війна України з РФ й Іхраїлю з напівголим Хамасом)не доречні ЗОВСІМ.
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19.11.2023 09:49 Відповісти
Моськи посилюють тиск на господарів. Господарі у жасі. 😲
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19.11.2023 00:01 Відповісти
зеленський врятував корупціонера і держзрадника наумова від екстрадиції в Україну. Бо може все повилазити, тут і так баканов з кулінічєм ще живі...
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19.11.2023 00:03 Відповісти
Зе кому ты втираешь ?
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19.11.2023 00:05 Відповісти
Як кому, секті 73%, вони до цього часу розповідають, що якби не він, то вже б і України не було.
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19.11.2023 08:24 Відповісти
Та ти шо?! Блискавична реакція! Прямо супермен по прийняттю рішень!
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19.11.2023 00:07 Відповісти
Посилюємо тиск, - Зеленський про нові санкції проти Росії

Ну, теперка рузьгим непереливки буде!
Чи просто піззєц!
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19.11.2023 00:11 Відповісти
шутка квартальнава юмора
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19.11.2023 06:21 Відповісти
🔥Порошенко купив для війська 2000 FPV-дронів
https://www.youtube.com/shorts/_jNlJHE5h08 https://www.youtube.com/shorts/_jNlJHE5h08

показати весь коментар
19.11.2023 00:15 Відповісти
Вова купив за гроші українців для себе любимого телешмарафон
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19.11.2023 00:22 Відповісти
Держава передала Силам оборони понад 2000 дронів українського вробництва. Про це https://t.me/zedigital/3851?single повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4641246-syly-oborony-otrymaly-ponad-2000-ukrainskykh-bpla
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19.11.2023 01:04 Відповісти
Вова став сильніше тиснути на клавішу піаніно
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19.11.2023 00:16 Відповісти
Ми з Єрмаком.
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19.11.2023 00:25 Відповісти
Коло потенційних покупців розширилося:
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19.11.2023 00:31 Відповісти
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19.11.2023 00:36 Відповісти
Сухомлин може сісти. Як Червінський.
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19.11.2023 00:44 Відповісти
дЗеленський знищить московію піс..ками відосиками ...
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19.11.2023 00:50 Відповісти
Завдяки 73 відсоткам какая разница
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19.11.2023 00:52 Відповісти
Звільнення Зє відкриє сезон полювання на всіх без винятку "слуг" та членів їх родин.
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19.11.2023 02:10 Відповісти
Немає слова: потужно
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19.11.2023 02:22 Відповісти
Ідіот.
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19.11.2023 02:52 Відповісти
"Посилюємо тиск"-це ми замітили,коли зе-тушки напали і побили журналіста Михайла Ткача,з часів януковича так не "посилювали".
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19.11.2023 04:04 Відповісти
Найкращі санкції для парашиї - це татаров, дєрьмак, шаурма, рєзніков, дємченко, каломойше, дубінський, бужанський, бойко, шлюхрич, льовочкін, баканов та ін - висять на каштанах вздовж Грушевського
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19.11.2023 07:56 Відповісти
- Моня, ты в школе подрался?!
- да, мама, он меня кирпичом, кирпичом, а я его тряпкой, тряпкой...
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19.11.2023 08:18 Відповісти
Ти, гнида, посилюеш тiльки дозу. Потвора!
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19.11.2023 08:21 Відповісти
Смішно. Зеля здатний посилити тиск лише на свій геморой. Лідор світу блін
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19.11.2023 08:43 Відповісти
зеля,що з патрушевим созвонився?
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19.11.2023 08:58 Відповісти
А як жеж ! Він до нього з оманським привітом !
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19.11.2023 12:33 Відповісти
почему официально не назвать соседов московией? на всех уровнях и в оф доках.
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19.11.2023 10:47 Відповісти
Беззміствні, банальні і просто тупі заяви - фірмовий стиль преZерватива.
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19.11.2023 10:53 Відповісти
А що ж Зеля не посилював на Московію тиск з 2019 року до цього часу ?
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19.11.2023 12:31 Відповісти
 
 