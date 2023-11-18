Україна запровадила санкції проти Азарова, Табачника, Львової-Бєлової, Царьова та низки російських компаній

Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради нацбезпеки і оборони про санкції проти низки осіб та компаній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Офісу Президента України.

Так, одним з указів передбачено санкції проти Львової-Бєлової, голови Російського дитячого фонду Дмитра Лиханова та інших громадян РФ і України, які наразі працюють на ворога на території країни-агресора. Загалом у списку 100 осіб.

Санкції проти них впроваджено на п'ять років, вони передбачають блокування активів та низку інших обмежень і заборон.

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Також цим указом впроваджено санкції на п'ять років проти 37 юридичних осіб, серед яких Російський дитячий фонд та низка інших фондів, громадських організацій РФ тощо.

Ще в одному указі – оновлені санкції терміном на 10 років проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, народного депутата України IV-VII скликань Олега Царьова, народного депутата України IV-VIII скликань Дмитра Святаша, глави окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, голови т.зв. "ЛНР" Леоніда Пасічника, депутата Державної думи РФ Дмитра Сабліна, а також колишнього українського телеведучого Юрія Кота.

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