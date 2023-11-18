УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10108 відвідувачів онлайн
Новини
3 627 60

Україна запровадила санкції проти Азарова, Табачника, Львової-Бєлової, Царьова та низки російських компаній

азаров

Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради нацбезпеки і оборони про санкції проти низки осіб та компаній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Офісу Президента України.

Так, одним з указів передбачено санкції проти Львової-Бєлової, голови Російського дитячого фонду Дмитра Лиханова та інших громадян РФ і України, які наразі працюють на ворога на території країни-агресора. Загалом у списку 100 осіб.

Санкції проти них впроваджено на п'ять років, вони передбачають блокування активів та низку інших обмежень і заборон.

Також читайте: Кабмін дозволив АРМА реалізацію яхти Медведчука за кордоном

Також цим указом впроваджено санкції на п'ять років проти 37 юридичних осіб, серед яких Російський дитячий фонд та низка інших фондів, громадських організацій РФ тощо.

Ще в одному указі – оновлені санкції терміном на 10 років проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, народного депутата України IV-VII скликань Олега Царьова, народного депутата України IV-VIII скликань Дмитра Святаша, глави окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, голови т.зв. "ЛНР" Леоніда Пасічника, депутата Державної думи РФ Дмитра Сабліна, а також колишнього українського телеведучого Юрія Кота.

Читайте: Проти Азарова розпочато спецрозлідування у справі "Харківських угод", - Офіс генпрокурора

Автор: 

Азаров Микола (1876) санкції (11810) РНБО (2279) Царьов Олег (176)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
Але Портнов поза увагою бо його люди у ОП борються з Майданом.
показати весь коментар
18.11.2023 16:16
+23
Невже вже на часі?
показати весь коментар
18.11.2023 16:13
+17
А что притив Азарова до сих пор санкции не ввели? И это спустя 10 лет как он смылся. Чудеса. Ладно эти, а те куда смотрели?
показати весь коментар
18.11.2023 16:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невже вже на часі?
показати весь коментар
18.11.2023 16:13 Відповісти
Довго думали , а потім ТАТАРОВ З ЕРМАКОМ АБО ПРИТИРЯТЬ , або зберігатимуть , як ПАЛАЦИ МЕРТВЕЧУКА ЗАРАЗ ПІД ОХОРОНОЮ
показати весь коментар
18.11.2023 16:56 Відповісти
Він висмаркався на Іститутську, смачно плюнув на Грушевського і розтер в бруківку на МАЙДАНІ- ЛАПІН
https://www.youtube.com/watch?v=LV302xLOxA8 https://www.youtube.com/watch?v=LV302xLOxA8

показати весь коментар
18.11.2023 16:13 Відповісти
дуже коротке відео, всього 5 секунд, думаю що автору треба в 5 разів розтягнути. відосік то
показати весь коментар
18.11.2023 16:21 Відповісти
А что притив Азарова до сих пор санкции не ввели? И это спустя 10 лет как он смылся. Чудеса. Ладно эти, а те куда смотрели?
показати весь коментар
18.11.2023 16:14 Відповісти
оновлені санкції терміном на 10 років
показати весь коментар
18.11.2023 16:15 Відповісти
ааааа прикинь...
що говорити про інших, як що бімбу досі не чіпали....
мабудь ще були активи які можна було прибрати до своїх рук
ба він косив по 2,5 ярда баксів в рік, щось в офшори а щось купував...
видно активи закінчились...
показати весь коментар
18.11.2023 19:51 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2023 16:16 Відповісти
та, щось проти царьова, слабенкі санкції!
вижив, падло!
показати весь коментар
18.11.2023 16:16 Відповісти
Але Портнов поза увагою бо його люди у ОП борються з Майданом.
показати весь коментар
18.11.2023 16:16 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2023 16:39 Відповісти
Суд зняв арешт з рахунків у банку Януковича-молодшого

ЧЕТВЕР, 18 КВІТНЯ 2019
Вищий антикорупційний суд скасував арешт грошей і цінних паперів Олександра Януковича

08 квітня 2021
показати весь коментар
19.11.2023 12:45 Відповісти
Чому так завуальовано - з Майданом, насправді з Україною
показати весь коментар
18.11.2023 16:51 Відповісти
Ну так відверто ЗЄ покищо (ПОКИЩО!!!) не каже.

А от щодо Майдану він вже проговорився.
показати весь коментар
18.11.2023 17:53 Відповісти
Ось як пан Байден файно вплива,є на наших можновладців...😁
показати весь коментар
18.11.2023 16:21 Відповісти
Ніііпрааашлоіполгода 🤔🧐😁 Тьфу, *****... мразота, в тому числі і типу вождь від народа Петро солодкий 💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
показати весь коментар
18.11.2023 16:21 Відповісти
????
давай скажи - за що саме "солоткого" посадили?
Вясна прийшла, пройшла - і так 2 рази, "саджати будемо" не склалося?
я не за Петра, а за правду - тому питаю\запитую дурачків - де, кого і як і хто "посадив"?
зелений чупачупс вам в ..... рот теж.
показати весь коментар
18.11.2023 16:24 Відповісти
ЄС зняв санкції практично із всіх ригів тому що наша прокуратура не подала вчасно документи.... а ще майно потрохи переписалось на інших людей... от і всі дєла...
показати весь коментар
18.11.2023 16:54 Відповісти
ну-ну і шо?
так за це варто б "садити" бориг, як погрожувала зелень.
навіть славносумнозвісних свинарчуків не посадили.
ну так як можна довіряти будь-якій владі?
Порошенко хоч звільнив свинарчука. а Татаров - сидить і рішає вопросіки.
шо тут сперечатись коли Зеля наклав товстий шар "шоколаду" на очі дурачкам, а вони кажуть шо це щось солодке. правда, може й солодке, просто вже після "переробки".
показати весь коментар
18.11.2023 17:00 Відповісти
А твой папа уже уран кіркой ковиряєт?)
показати весь коментар
18.11.2023 16:46 Відповісти
морозов, ти в літаргічному сні був чи г+г дивився?
при Пороху санкції ввели, при Зебзду зняли... тепер воно проснулось і знову ввели санкції.
показати весь коментар
19.11.2023 12:12 Відповісти
З чотирнадцятого!!!___((------------Яка швидкість подій,та введення??)) --- і глазом нє успєлі мАргнуть!),
показати весь коментар
18.11.2023 16:29 Відповісти
Так треба було ж їм дати час перевести в рф
показати весь коментар
18.11.2023 17:27 Відповісти
з 14-го були введені, при Бубі треба було подавати з прокуратури в ЄС документи на продовження санкцій, але прокурори іншим займались - ганялися за патріотами.... пройшло кілька років і Буба прокинувся - славімо його, який молодець, еге ж? не те, що Порох клятий... отак ви й живете без мізків.
показати весь коментар
19.11.2023 15:30 Відповісти
Санкції проти них впроваджено на п'ять років, вони передбачають блокування активів та низку інших обмежень і заборон. - "зебуїни" лишають можливість,через 5 років цим зрадникам звернутися до суду з позовом про повернення тог.на що накладені санкції...
показати весь коментар
18.11.2023 16:33 Відповісти
Та там напевно уже пебуїни все забрали.
Чи 5 років не хватило?
показати весь коментар
18.11.2023 17:36 Відповісти
Спдіваюсь- бізнеса їх,меж "своїми"роздеребанили.
показати весь коментар
18.11.2023 16:39 Відповісти
А можна якось оце все запровадили проти діючись гнид
показати весь коментар
18.11.2023 16:42 Відповісти
Ніт, ніколи. Вмились.
показати весь коментар
18.11.2023 16:43 Відповісти
Черкаського митрополита ДРГ "УПЦ МП" Феодосія Соснівський райсуд так і не схотів відправити за ґрати попри прохання прокурора через невиконання попом МП умов перебування під домашнім арештом та тиском на потерпілих. Феодосій має вже три підозри.

показати весь коментар
18.11.2023 16:43 Відповісти
Розп'яти підара!!
показати весь коментар
18.11.2023 16:50 Відповісти
Це рішення не судді.
Можливо, аби то тільки від суду залежало-цього б персонажа вже на довічне "закатали".
Це чиста політика, мраЗЕта боїться, що їх ще й утисках на релігійному підгрунті звинуватять. А значить кеш із ЄС та США-зріжуть.
Чи давно Зеленський плакався, що його! кремлівського агента! агенти Кремля усунути від влади хочуть!
І якою трагедією це стане для тих млрд, які він вже вкрав і ще планує вкрасти.
показати весь коментар
18.11.2023 16:55 Відповісти
Санкції теж умовно з відстрочкою на два роки з забороною займати певні державні посади впродовж 3 років?
показати весь коментар
18.11.2023 16:46 Відповісти


Фрагмент із доповідної для ФСБ з флешки, яку ДБР знайшло під час обшуків у квартирі:

"Установлен контакт с С, который является доверенным и очень близким к президенту Украины. На минувшей неделе 2 июня 2019 года на даче президента по его инициативе состоялся разговор с С, где Зеленский сообщил, что у него прошли встречи с рядом влиятельных фигур украинской политики о канале связи между ними, наработок присоединения к России".
показати весь коментар
18.11.2023 16:54 Відповісти
А їм від наших санкцій ні гаряче, ні холодно.
показати весь коментар
18.11.2023 16:56 Відповісти
Їхні активи в Україні давним давно розтягнули разом із Зе
показати весь коментар
18.11.2023 16:56 Відповісти
Твою мать!!!! Не прошло и двух лет!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
18.11.2023 16:59 Відповісти
Так їх судить треба, особливо ту су-ку що дітей крала...
показати весь коментар
18.11.2023 17:02 Відповісти
Не прошло и пол года
показати весь коментар
18.11.2023 17:23 Відповісти
Головне зоб вони про це знали.
показати весь коментар
18.11.2023 17:27 Відповісти
Питання - позбавили звань Народних артистів і Героїв України явних зрадників і колаборантів?
показати весь коментар
18.11.2023 17:29 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2023 17:46 Відповісти
Комедія ) А чому не через 10 років ?
показати весь коментар
18.11.2023 17:46 Відповісти
не прошло и 174 года, стыдно жить в такой стране
показати весь коментар
18.11.2023 18:13 Відповісти
Та ти шо !
показати весь коментар
18.11.2023 18:18 Відповісти
Мыло мыльное пенится!!!,а народ в пузырях!,твари чиновники всех рангов и мастей!
показати весь коментар
18.11.2023 18:54 Відповісти
Ой, як страшно, аж жуть!
показати весь коментар
18.11.2023 19:10 Відповісти
Ввели "санкций" когда пособники януковича все вывезли и продали.
показати весь коментар
18.11.2023 20:43 Відповісти
ну, Порох ввів в 14-му, Зебздюк прийшов і познімав, дав можливість добро переховати.. тепер знову ввів - ай, маладєц, герой і всі довольні.
показати весь коментар
19.11.2023 15:36 Відповісти
О! Незабвенний Кіля Бімбович
показати весь коментар
18.11.2023 20:57 Відповісти
Тупорилий ішак "спрацював оперативно". Не минуло і кілька років.
показати весь коментар
18.11.2023 21:46 Відповісти
Цих зрадників треба повісити.
показати весь коментар
19.11.2023 07:40 Відповісти
Це ті санкції які зетелепень познімав раніше
показати весь коментар
19.11.2023 08:50 Відповісти
перо у бок - найкраща санкція для усіх них
показати весь коментар
19.11.2023 10:02 Відповісти
хоча якщо чесно в азірові помер великий стендапер
до сих пір помятаю його чудову "азірівку" - такого мудацького паплюження мови я більше не чув
показати весь коментар
19.11.2023 10:03 Відповісти
 
 