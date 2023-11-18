Україна запровадила санкції проти Азарова, Табачника, Львової-Бєлової, Царьова та низки російських компаній
Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради нацбезпеки і оборони про санкції проти низки осіб та компаній.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Офісу Президента України.
Так, одним з указів передбачено санкції проти Львової-Бєлової, голови Російського дитячого фонду Дмитра Лиханова та інших громадян РФ і України, які наразі працюють на ворога на території країни-агресора. Загалом у списку 100 осіб.
Санкції проти них впроваджено на п'ять років, вони передбачають блокування активів та низку інших обмежень і заборон.
Також цим указом впроваджено санкції на п'ять років проти 37 юридичних осіб, серед яких Російський дитячий фонд та низка інших фондів, громадських організацій РФ тощо.
Ще в одному указі – оновлені санкції терміном на 10 років проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, народного депутата України IV-VII скликань Олега Царьова, народного депутата України IV-VIII скликань Дмитра Святаша, глави окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, голови т.зв. "ЛНР" Леоніда Пасічника, депутата Державної думи РФ Дмитра Сабліна, а також колишнього українського телеведучого Юрія Кота.
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що говорити про інших, як що бімбу досі не чіпали....
мабудь ще були активи які можна було прибрати до своїх рук
ба він косив по 2,5 ярда баксів в рік, щось в офшори а щось купував...
видно активи закінчились...
вижив, падло!
ЧЕТВЕР, 18 КВІТНЯ 2019
Вищий антикорупційний суд скасував арешт грошей і цінних паперів Олександра Януковича
08 квітня 2021
А от щодо Майдану він вже проговорився.
давай скажи - за що саме "солоткого" посадили?
Вясна прийшла, пройшла - і так 2 рази, "саджати будемо" не склалося?
я не за Петра, а за правду - тому питаю\запитую дурачків - де, кого і як і хто "посадив"?
зелений чупачупс вам в ..... рот теж.
так за це варто б "садити" бориг, як погрожувала зелень.
навіть славносумнозвісних свинарчуків не посадили.
ну так як можна довіряти будь-якій владі?
Порошенко хоч звільнив свинарчука. а Татаров - сидить і рішає вопросіки.
шо тут сперечатись коли Зеля наклав товстий шар "шоколаду" на очі дурачкам, а вони кажуть шо це щось солодке. правда, може й солодке, просто вже після "переробки".
при Пороху санкції ввели, при Зебзду зняли... тепер воно проснулось і знову ввели санкції.
Чи 5 років не хватило?
Можливо, аби то тільки від суду залежало-цього б персонажа вже на довічне "закатали".
Це чиста політика, мраЗЕта боїться, що їх ще й утисках на релігійному підгрунті звинуватять. А значить кеш із ЄС та США-зріжуть.
Чи давно Зеленський плакався, що його! кремлівського агента! агенти Кремля усунути від влади хочуть!
І якою трагедією це стане для тих млрд, які він вже вкрав і ще планує вкрасти.
Фрагмент із доповідної для ФСБ з флешки, яку ДБР знайшло під час обшуків у квартирі:
"Установлен контакт с С, который является доверенным и очень близким к президенту Украины. На минувшей неделе 2 июня 2019 года на даче президента по его инициативе состоялся разговор с С, где Зеленский сообщил, что у него прошли встречи с рядом влиятельных фигур украинской политики о канале связи между ними, наработок присоединения к России".
до сих пір помятаю його чудову "азірівку" - такого мудацького паплюження мови я більше не чув