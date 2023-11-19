На Одесщине без света остаются более 3,8 тысяч домов, - ДТЭК
На Одесщине без света остаются еще более 3800 домов в 13 населенных пунктах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает компания ДТЭК Одесские электросети.
"На вечер нашим аварийным бригадам удалось вернуть свет до 7 732 домов, обесточенных из-за непогоды. Без света остаются еще более 3 800 домов в 13 населенных пунктах области",– говорят энергетики.
Как отмечается, чинят сети 34 бригады энергетиков, однако погодные условия продолжают ухудшаться, поэтому отключений может быть больше.
По состоянию на 17:00 субботы, 18 ноября, специалисты уже вернули свет в дома 2 101 семьи Одесской области, которые были обесточены из-за боевых действий.
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Краще би той один безпілотник прилетів на трансформаторне поле ПС "Смоленская-1", 200 MVA, 54°46'33.5"N 32°05'20.4"E. Тоді став би не тільки СмАЗ, але щей і завод "Измеритель", який через дорогу від ПС Смоленская-1, а через забор ще і завод радиодеталєй, а ще й би стала "Смоленская ТЕЦ-2" на 275 мегават, яка в трьох км від ПС "Смоленская-1" і живиться від неї лінією на 110 кіловольт.
Смоленськ трохи посидів би без роботи, світла та тепла - це добре прояснює мозок, і пришвидшує розуміння, що в цю гру можно грати вдвох.
треба зараз Лупити по їх ТЕЦ і різних енергетичних обьектів. У московитів холодні зими - нехай мерзнуть і без світла сидять.
«На Фаріон накинулися за українську мову, а не за її висловлювання» - Дмитро Корчинський
https://m.youtube.com/watch?v=Syk3GbqaHok