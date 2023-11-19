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На Одесщине без света остаются более 3,8 тысяч домов, - ДТЭК

пожежа,електроенергія

На Одесщине без света остаются еще более 3800 домов в 13 населенных пунктах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает компания ДТЭК Одесские электросети.

"На вечер нашим аварийным бригадам удалось вернуть свет до 7 732 домов, обесточенных из-за непогоды. Без света остаются еще более 3 800 домов в 13 населенных пунктах области",– говорят энергетики.

Как отмечается, чинят сети 34 бригады энергетиков, однако погодные условия продолжают ухудшаться, поэтому отключений может быть больше.

По состоянию на 17:00 субботы, 18 ноября, специалисты уже вернули свет в дома 2 101 семьи Одесской области, которые были обесточены из-за боевых действий.

Читайте: Из-за вражеского удара по энергетическому объекту на Одесщине есть обесточивание, - ДТЭК

Автор: 

Одесская область (3561) Тарифы на электроэнергию (2164) ДТЭК (520)


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Слава ренату леонідичу..нашому кормільцю.......в рот йому помідори... А це все тому шо мережі треба підтримувати в робочому стані..і натяжку проводів робити не на папері ....а то висять кругом як соплі
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19.11.2023 01:44 Ответить
от нашо вчора безпілотник прилетів у дах Смоленського авіазаводу? щоби що? щоб завод зупинився від дірки в даху цеха?
Краще би той один безпілотник прилетів на трансформаторне поле ПС "Смоленская-1", 200 MVA, 54°46'33.5"N 32°05'20.4"E. Тоді став би не тільки СмАЗ, але щей і завод "Измеритель", який через дорогу від ПС Смоленская-1, а через забор ще і завод радиодеталєй, а ще й би стала "Смоленская ТЕЦ-2" на 275 мегават, яка в трьох км від ПС "Смоленская-1" і живиться від неї лінією на 110 кіловольт.
Смоленськ трохи посидів би без роботи, світла та тепла - це добре прояснює мозок, і пришвидшує розуміння, що в цю гру можно грати вдвох.
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19.11.2023 02:24 Ответить
Око за око . Тількі так до москалів дійде ЩО ВОНИ РОБЛЯТЬ В УКРАЇНІ, куди їх никто не звав
треба зараз Лупити по їх ТЕЦ і різних енергетичних обьектів. У московитів холодні зими - нехай мерзнуть і без світла сидять.
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19.11.2023 03:07 Ответить
ЦікавіДУМКИ про лагідність українців , що заважає ставити на місце нахаб і агресорів
«На Фаріон накинулися за українську мову, а не за її висловлювання» - Дмитро Корчинський
https://m.youtube.com/watch?v=Syk3GbqaHok
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19.11.2023 03:10 Ответить
Якщо почнуть лупити по рашиських ТЕУ тд. і тп. то війна за декілька тижнів закінчиться- а дерибан, а дерибанити як будуть-************ закінчиться😷
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19.11.2023 07:15 Ответить
там еще и шторм
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19.11.2023 08:28 Ответить
 
 