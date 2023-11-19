На Одесщине без света остаются более 3,8 тысяч домов, - ДТЭК

На Одесщине без света остаются еще более 3800 домов в 13 населенных пунктах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает компания ДТЭК Одесские электросети.

"На вечер нашим аварийным бригадам удалось вернуть свет до 7 732 домов, обесточенных из-за непогоды. Без света остаются еще более 3 800 домов в 13 населенных пунктах области",– говорят энергетики.

Как отмечается, чинят сети 34 бригады энергетиков, однако погодные условия продолжают ухудшаться, поэтому отключений может быть больше.

По состоянию на 17:00 субботы, 18 ноября, специалисты уже вернули свет в дома 2 101 семьи Одесской области, которые были обесточены из-за боевых действий.

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