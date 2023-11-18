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Из-за вражеского удара по энергетическому объекту на Одесщине есть обесточивание, - ДТЭК

дснс,одещина

В Одесской области ликвидируют последствия ночных обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Напоминается, что российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по региону с воздуха.

"В Одесской области 2 000 семей остались без света. Ситуация также осложнилась неблагоприятными погодными условиями. Энергетики ДТЭК уже работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Ликвидирован пожар на объекте энергетической инфраструктуры на Одесщине, вызванный вражеским дроном. ФОТО

Как сообщалось, вследствие атаки дронами произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры на Одесщине, ранен сотрудник.

Автор: 

Одесская область (3561) Тарифы на электроэнергию (2164) ДТЭК (520)


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Где удары в ответ по парашной энергетике? Патрушев в Омане не велел?
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18.11.2023 12:03 Ответить
чим ось тими дронами, що возили хлопавки до Москви за мільйон? тож для звітності перед вівцями куди вони поділи 40 мільярдів за півроку.
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18.11.2023 12:11 Ответить
Авжеж, це ж не Київ. На Одещину може прилітати..
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18.11.2023 12:22 Ответить
Одними дронами цієї зими можуть всю енергетику розбити. Дешево та сердито.
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18.11.2023 12:31 Ответить
Власник ДЕТЕК та його Керівництво, отримуючи ТАКІ ГРОШІ, мабуть завчасно готували і структури і мережі, до функціонування в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД!!
Тарифи з України це дозволяли!!
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18.11.2023 12:54 Ответить
 
 