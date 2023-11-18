Из-за вражеского удара по энергетическому объекту на Одесщине есть обесточивание, - ДТЭК
В Одесской области ликвидируют последствия ночных обстрелов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Напоминается, что российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по региону с воздуха.
"В Одесской области 2 000 семей остались без света. Ситуация также осложнилась неблагоприятными погодными условиями. Энергетики ДТЭК уже работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, вследствие атаки дронами произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры на Одесщине, ранен сотрудник.
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Тарифи з України це дозволяли!!