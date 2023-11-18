Из-за вражеского удара по энергетическому объекту на Одесщине есть обесточивание, - ДТЭК

В Одесской области ликвидируют последствия ночных обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Напоминается, что российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по региону с воздуха.

"В Одесской области 2 000 семей остались без света. Ситуация также осложнилась неблагоприятными погодными условиями. Энергетики ДТЭК уже работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, вследствие атаки дронами произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры на Одесщине, ранен сотрудник.