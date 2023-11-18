Ликвидирован пожар на объекте энергетической инфраструктуры на Одесщине, вызванный вражеским дроном. ФОТО
Спасатели ликвидировали пожар, произошедший вследствие попадания в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как сообщалось, вследствие атаки дронами произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры на Одесщине, ранен сотрудник.
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Я вже тим ДТЕКам, ЄВРОРЕКОНСТРУКЦІЯм просто віри не маю. Коли відключення були - постійно скарги надсилала стосовно їх "графіків". Бо навіть їх не дотримувались, а будинки відключали за принципом - квартал відключемо, а отой булинок не чіпатимо, бо там поважна людина живе. Електрики вручну відключали. Ходили, боялися, що бити будуть, за такі приколяси.