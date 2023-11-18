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Ликвидирован пожар на объекте энергетической инфраструктуры на Одесщине, вызванный вражеским дроном. ФОТО

Спасатели ликвидировали пожар, произошедший вследствие попадания в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Ликвидирован пожар на объекте энергетической инфраструктуры на Одесщине, вызванный вражеским дроном 01
Ликвидирован пожар на объекте энергетической инфраструктуры на Одесщине, вызванный вражеским дроном 02
Ликвидирован пожар на объекте энергетической инфраструктуры на Одесщине, вызванный вражеским дроном 03

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Как сообщалось, вследствие атаки дронами произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры на Одесщине, ранен сотрудник.

Автор: 

Одесская область (3571) ГСЧС (4967) дроны (3917)


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Топ комментарии
+5
Или орки стали делать все грамотнее или у нас проблема со снабжением ПВО. Стало долетать от 25% до 50%. Что для изделий из "дерьма и палок", собранных "на коленке" - просто отличный результат. А мы пока слышим только сказки про наши собственные стаи аналогов "шахедов", которые делают десятками в месяц и они типа намного круче.
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18.11.2023 10:28
+3
Марино, я вас розумію. Мені теж тепло постачає довбана "Єврореконструкція". Але це вже занадто. Які диверсії, як ледь поновили енергосистему після минулої зими. За ларьок ви страховку отримаєте і поставите новий після пожежі. А відновити енергетику - це трохи інше
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18.11.2023 12:36
+2
Надо пробовать сбивать дроны асфальтом или щебнем. Каждый из 73% берёт в руки по куску асфальта или по жмене щебня и швыряет. Эффект 100%, как от голосования паприколу.
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18.11.2023 11:37
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Или орки стали делать все грамотнее или у нас проблема со снабжением ПВО. Стало долетать от 25% до 50%. Что для изделий из "дерьма и палок", собранных "на коленке" - просто отличный результат. А мы пока слышим только сказки про наши собственные стаи аналогов "шахедов", которые делают десятками в месяц и они типа намного круче.
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18.11.2023 10:28 Ответить
Ну да. Це все одне, як спалити свій ларьок з пивом, який приносить тобі прибуток
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18.11.2023 12:15 Ответить
Можна все, що завгодно спалити, якщо попередньо застрахувати. Але, з врахуванням воєнних ризиків.

Я вже тим ДТЕКам, ЄВРОРЕКОНСТРУКЦІЯм просто віри не маю. Коли відключення були - постійно скарги надсилала стосовно їх "графіків". Бо навіть їх не дотримувались, а будинки відключали за принципом - квартал відключемо, а отой булинок не чіпатимо, бо там поважна людина живе. Електрики вручну відключали. Ходили, боялися, що бити будуть, за такі приколяси.
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18.11.2023 12:33 Ответить
Марино, я вас розумію. Мені теж тепло постачає довбана "Єврореконструкція". Але це вже занадто. Які диверсії, як ледь поновили енергосистему після минулої зими. За ларьок ви страховку отримаєте і поставите новий після пожежі. А відновити енергетику - це трохи інше
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18.11.2023 12:36 Ответить
То я ж кажу - віри не маю. Може через те, що півжиття займалась розслідуваннями й врегулюваннями збитків у страхуванні. Надивилась такого - що підпали об'єктів енергетичної сфери - то просто дитсадок))
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18.11.2023 12:48 Ответить
"Украина сама себя бамбит" мозг в голове есть???
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18.11.2023 15:55 Ответить
два в одному...
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18.11.2023 11:33 Ответить
Надо пробовать сбивать дроны асфальтом или щебнем. Каждый из 73% берёт в руки по куску асфальта или по жмене щебня и швыряет. Эффект 100%, как от голосования паприколу.
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18.11.2023 11:37 Ответить
Ті, хто за Зе голосував, зараз гучніше за всіх волає, що він був або за баригу, або проти всіх.
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18.11.2023 12:34 Ответить
В основном - "я вообще не голосовал". Типа он сам выбрался
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18.11.2023 12:56 Ответить
Дивина якась. Були такі круті 73% і раптом ..."оні іспарілісь". Хаміль, хаміль - і під лавку.
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18.11.2023 13:18 Ответить
Я не скрываю, что в 1-м туре голосовал за Кошулинского, а во 2-м против Янелоха.
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18.11.2023 12:58 Ответить
То я ж не за Вас особисто, і тут і в реалі вистачає тих, що всіх звинувачують - аж піна з рота. А саме після виборів пишались, що за клована голосували))
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18.11.2023 13:04 Ответить
 
 