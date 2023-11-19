УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10045 відвідувачів онлайн
Новини
2 688 7

На Одещині без світла залишаються понад 3,8 тисячі будинків, - ДТЕК

пожежа,електроенергія

На Одещині без світла залишаються ще понад 3 800 будинків у 13 населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє компанія ДТЕК Одеські електромережі.

"На вечір нашим аварійним бригадам вдалося повернути світло до 7 732 осель, знеструмлених через негоду. Без світла лишаються ще понад 3 800 будинків у 13 населених пунктах області",– кажуть енергетики.

Як зазначається, лагодять мережі 34 бригади енергетиків, проте погодні умови продовжують погіршуватися, тому відключень може бути більше.

Станом на 17:00 суботи, 18 листопада, фахівці вже повернули світло у домівки 2 101 родини Одеської області, які були знеструмлені через бойові дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через ворожий удар по енергетичному об’єкту на Одещині є знеструмлення, - ДТЕК

Автор: 

Одеська область (3202) електроенергія (6188) ДТЕК (1982)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ренату леонідичу..нашому кормільцю.......в рот йому помідори... А це все тому шо мережі треба підтримувати в робочому стані..і натяжку проводів робити не на папері ....а то висять кругом як соплі
показати весь коментар
19.11.2023 01:44 Відповісти
от нашо вчора безпілотник прилетів у дах Смоленського авіазаводу? щоби що? щоб завод зупинився від дірки в даху цеха?
Краще би той один безпілотник прилетів на трансформаторне поле ПС "Смоленская-1", 200 MVA, 54°46'33.5"N 32°05'20.4"E. Тоді став би не тільки СмАЗ, але щей і завод "Измеритель", який через дорогу від ПС Смоленская-1, а через забор ще і завод радиодеталєй, а ще й би стала "Смоленская ТЕЦ-2" на 275 мегават, яка в трьох км від ПС "Смоленская-1" і живиться від неї лінією на 110 кіловольт.
Смоленськ трохи посидів би без роботи, світла та тепла - це добре прояснює мозок, і пришвидшує розуміння, що в цю гру можно грати вдвох.
показати весь коментар
19.11.2023 02:24 Відповісти
Око за око . Тількі так до москалів дійде ЩО ВОНИ РОБЛЯТЬ В УКРАЇНІ, куди їх никто не звав
треба зараз Лупити по їх ТЕЦ і різних енергетичних обьектів. У московитів холодні зими - нехай мерзнуть і без світла сидять.
показати весь коментар
19.11.2023 03:07 Відповісти
ЦікавіДУМКИ про лагідність українців , що заважає ставити на місце нахаб і агресорів
«На Фаріон накинулися за українську мову, а не за її висловлювання» - Дмитро Корчинський
https://m.youtube.com/watch?v=Syk3GbqaHok
показати весь коментар
19.11.2023 03:10 Відповісти
Якщо почнуть лупити по рашиських ТЕУ тд. і тп. то війна за декілька тижнів закінчиться- а дерибан, а дерибанити як будуть-************ закінчиться😷
показати весь коментар
19.11.2023 07:15 Відповісти
там еще и шторм
показати весь коментар
19.11.2023 08:28 Відповісти
 
 