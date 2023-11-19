На Одещині без світла залишаються понад 3,8 тисячі будинків, - ДТЕК
На Одещині без світла залишаються ще понад 3 800 будинків у 13 населених пунктах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє компанія ДТЕК Одеські електромережі.
"На вечір нашим аварійним бригадам вдалося повернути світло до 7 732 осель, знеструмлених через негоду. Без світла лишаються ще понад 3 800 будинків у 13 населених пунктах області",– кажуть енергетики.
Як зазначається, лагодять мережі 34 бригади енергетиків, проте погодні умови продовжують погіршуватися, тому відключень може бути більше.
Станом на 17:00 суботи, 18 листопада, фахівці вже повернули світло у домівки 2 101 родини Одеської області, які були знеструмлені через бойові дії.
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Краще би той один безпілотник прилетів на трансформаторне поле ПС "Смоленская-1", 200 MVA, 54°46'33.5"N 32°05'20.4"E. Тоді став би не тільки СмАЗ, але щей і завод "Измеритель", який через дорогу від ПС Смоленская-1, а через забор ще і завод радиодеталєй, а ще й би стала "Смоленская ТЕЦ-2" на 275 мегават, яка в трьох км від ПС "Смоленская-1" і живиться від неї лінією на 110 кіловольт.
Смоленськ трохи посидів би без роботи, світла та тепла - це добре прояснює мозок, і пришвидшує розуміння, що в цю гру можно грати вдвох.
треба зараз Лупити по їх ТЕЦ і різних енергетичних обьектів. У московитів холодні зими - нехай мерзнуть і без світла сидять.
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https://m.youtube.com/watch?v=Syk3GbqaHok