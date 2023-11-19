На Одещині без світла залишаються понад 3,8 тисячі будинків, - ДТЕК

На Одещині без світла залишаються ще понад 3 800 будинків у 13 населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє компанія ДТЕК Одеські електромережі.

"На вечір нашим аварійним бригадам вдалося повернути світло до 7 732 осель, знеструмлених через негоду. Без світла лишаються ще понад 3 800 будинків у 13 населених пунктах області",– кажуть енергетики.

Як зазначається, лагодять мережі 34 бригади енергетиків, проте погодні умови продовжують погіршуватися, тому відключень може бути більше.

Станом на 17:00 суботи, 18 листопада, фахівці вже повернули світло у домівки 2 101 родини Одеської області, які були знеструмлені через бойові дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через ворожий удар по енергетичному об’єкту на Одещині є знеструмлення, - ДТЕК