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Рашисты наносят удары по Херсону, раздаются взрывы

херсон

Утром 19 ноября войска РФ наносят удары по Херсону.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Армия рф обстреливает Херсон с временно оккупированного левого берега! В Днепровском районе города раздаются взрывы. Перейдите в более безопасные места. Держитесь подальше от окон!" - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27057) Херсон (2808)


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Бідні херсонці, кожного дня кацап-терорист обстрілює місто чим тільки може. Такі вони мирні кацапи, аби могли більше - били би більше. Кацапську мразь потрібно не відганяти, а знищувати.
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19.11.2023 08:22 Ответить
 
 