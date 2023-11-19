Рашисты наносят удары по Херсону, раздаются взрывы

Утром 19 ноября войска РФ наносят удары по Херсону.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Армия рф обстреливает Херсон с временно оккупированного левого берега! В Днепровском районе города раздаются взрывы. Перейдите в более безопасные места. Держитесь подальше от окон!" - говорится в сообщении.

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