Рашисти завдають ударів по Херсону, лунають вибухи

Зранку 19 листопада війська РФ завдають ударів по Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Армія рф обстрілює Херсон з тимчасово окупованого лівого берега! У Дніпровському районі міста лунають вибухи. Перейдіть до більш безпечних місць. Тримайтеся подалі від вікон!‼️", - йдеться у повідомленні.

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