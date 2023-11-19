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Рашисти завдають ударів по Херсону, лунають вибухи

херсон

Зранку 19 листопада війська РФ завдають ударів по Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Армія рф обстрілює Херсон з тимчасово окупованого лівого берега! У Дніпровському районі міста лунають вибухи. Перейдіть до більш безпечних місць. Тримайтеся подалі від вікон!‼️", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28378) Херсон (3347)


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Бідні херсонці, кожного дня кацап-терорист обстрілює місто чим тільки може. Такі вони мирні кацапи, аби могли більше - били би більше. Кацапську мразь потрібно не відганяти, а знищувати.
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19.11.2023 08:22 Відповісти
 
 