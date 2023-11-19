Рашисти завдають ударів по Херсону, лунають вибухи
Зранку 19 листопада війська РФ завдають ударів по Херсону.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"Армія рф обстрілює Херсон з тимчасово окупованого лівого берега! У Дніпровському районі міста лунають вибухи. Перейдіть до більш безпечних місць. Тримайтеся подалі від вікон!‼️", - йдеться у повідомленні.
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Анатолий К #427424
показати весь коментар19.11.2023 08:22 Відповісти Мені подобається 0
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