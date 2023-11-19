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Войска рф били из артиллерии по Никопольщине

нікополь

Накануне поздно вечером российские войска дважды обстреляли Никопольщину Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вражеская артиллерия работала по районному центру и Красногригорьевской громаде.

"Прошло без погибших и пострадавших. Последствия атак выясняются. На остальной территории области ночь прошла спокойно", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27057) Никополь (1014) Днепропетровская область (3933)


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