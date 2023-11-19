Войска рф били из артиллерии по Никопольщине
Накануне поздно вечером российские войска дважды обстреляли Никопольщину Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вражеская артиллерия работала по районному центру и Красногригорьевской громаде.
"Прошло без погибших и пострадавших. Последствия атак выясняются. На остальной территории области ночь прошла спокойно", - говорится в сообщении.
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