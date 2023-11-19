Війська РФ били з артилерії по Нікопольщині
Напередодні пізно ввечері російські війська двічі обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворожа артилерія працювала по районному центру і Червоногригорівській громаді.
"Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки атак зʼясовуються. На решті території області ніч минула спокійно", - йдеться у повідомленні.
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