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Війська РФ били з артилерії по Нікопольщині

нікополь

Напередодні пізно ввечері російські війська двічі обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворожа артилерія працювала по районному центру і Червоногригорівській громаді.

"Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки атак зʼясовуються. На решті території області ніч минула спокійно", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти тричі за день атакували Нікополь дронами-камікадзе

Автор: 

обстріл (28378) Нікополь (1182) Дніпропетровська область (3704)


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