Війська РФ били з артилерії по Нікопольщині

Напередодні пізно ввечері російські війська двічі обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворожа артилерія працювала по районному центру і Червоногригорівській громаді.

"Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки атак зʼясовуються. На решті території області ніч минула спокійно", - йдеться у повідомленні.

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