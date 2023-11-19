Российские власти усиливают контроль за интернетом и информационным пространством, - ISW

Готовясь к президентским выборам 2024 года, в рф начали внедрять меры по ограничению доступа граждан к Интернету и усилению контроля над информационным пространством.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ

"17 ноября, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее Федеральной службе по надзору в сфере связи, информатизации и СМИ (Роскомнадзор) блокировать сайты, публикующие информацию о способах обхода сайтов, заблокированных российским правительством", - говорится в сообщении.

Месяц до этого, 17 октября госдума россии приняла законопроект, согласно которому агитационные материалы президента нельзя показывать на сайтах, запрещенных Роскомнадзором.

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Кроме того, постановление от 17 ноября, вероятно, частично относится к контролю над российским информационным пространством перед президентскими выборами 2024 года.