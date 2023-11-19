Российские власти усиливают контроль за интернетом и информационным пространством, - ISW
Готовясь к президентским выборам 2024 года, в рф начали внедрять меры по ограничению доступа граждан к Интернету и усилению контроля над информационным пространством.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ
"17 ноября, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее Федеральной службе по надзору в сфере связи, информатизации и СМИ (Роскомнадзор) блокировать сайты, публикующие информацию о способах обхода сайтов, заблокированных российским правительством", - говорится в сообщении.
Месяц до этого, 17 октября госдума россии приняла законопроект, согласно которому агитационные материалы президента нельзя показывать на сайтах, запрещенных Роскомнадзором.
Кроме того, постановление от 17 ноября, вероятно, частично относится к контролю над российским информационным пространством перед президентскими выборами 2024 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Без VPN открывается кацапская "Флибуста" с Бобровой книгой про войну в Украине.
Без VPN не открывается "4PDA" с новой версией погодного виджета для андроида.
У него приемник "Грюндиг"
Он его ночами крутит-
Ловит, контра, ФРГ
Больно бьют по нашим душам
"Голоса" за тыщи миль
Мы зря Америку не глушим,
Ой, зря не давим Израиль:
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят -
Кормят, поят нас бермутью
Про таинственный квадрат!..."
(с) В.В.
Также был применен компьютерный алгоритм распознавания лица и движений тела. Исследование показало, что настоящий президент РФ был на параде в Москве 9 мая, а его дублеры во время инспекции Крымского моста (сходство 52%) и визита в Мариуполь.