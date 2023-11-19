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Российские власти усиливают контроль за интернетом и информационным пространством, - ISW

интернет,цензура

Готовясь к президентским выборам 2024 года, в рф начали внедрять меры по ограничению доступа граждан к Интернету и усилению контроля над информационным пространством.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ

"17 ноября, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее Федеральной службе по надзору в сфере связи, информатизации и СМИ (Роскомнадзор) блокировать сайты, публикующие информацию о способах обхода сайтов, заблокированных российским правительством", - говорится в сообщении.

Месяц до этого, 17 октября госдума россии приняла законопроект, согласно которому агитационные материалы президента нельзя показывать на сайтах, запрещенных Роскомнадзором.

Читайте: Россия фактически заморозила обмен пленными с Украиной, - Координационный штаб

Кроме того, постановление от 17 ноября, вероятно, частично относится к контролю над российским информационным пространством перед президентскими выборами 2024 года.

Автор: 

выборы (24726) россия (95467) ISW (493)


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Топ комментарии
+8
зе влада також йде по шляху рашки.
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19.11.2023 09:30
+6
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19.11.2023 09:26
+4
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19.11.2023 09:48
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19.11.2023 09:26 Ответить
Капець @бурашка)) ночером жахіття наснитись можуть))
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19.11.2023 10:02 Ответить
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19.11.2023 10:06 Ответить
Чому???,,)),, - Улибчівий такой ,)),, просто--міЛашка!,,)),,
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19.11.2023 10:10 Ответить
зе влада також йде по шляху рашки.
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19.11.2023 09:30 Ответить
Зе влада на цім шляху выписывает такие кренделя, шо мама не горюй.
Без VPN открывается кацапская "Флибуста" с Бобровой книгой про войну в Украине.
Без VPN не открывается "4PDA" с новой версией погодного виджета для андроида.
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19.11.2023 10:07 Ответить
от навіщо посилювати та поглюблювати? достатньо просто вимкнути той хернет та залишити єдину програму в зомбоящику...
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19.11.2023 09:48 Ответить
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19.11.2023 09:48 Ответить
Доречі, на початку 90-х, бачила військовий модем))))) ламповий..розміром з письмовий стіл..
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19.11.2023 10:06 Ответить
то ви бачили застаріле обладнання 50х років. Бо радянській воєнний телефакс наприкінці 80 був розміром з мікрохвильовку.
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19.11.2023 10:11 Ответить
Може) я тоді питання не задавала
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19.11.2023 10:13 Ответить
"...Вон дантист-надомник Рудик
У него приемник "Грюндиг"
Он его ночами крутит-
Ловит, контра, ФРГ
Больно бьют по нашим душам
"Голоса" за тыщи миль
Мы зря Америку не глушим,
Ой, зря не давим Израиль:
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят -
Кормят, поят нас бермутью
Про таинственный квадрат!..."
(с) В.В.
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19.11.2023 11:10 Ответить
Искусственный интеллект проанализировал голос Путина и подтвердил, что у него как минимум двое двойников, - https://www.thesun.co.uk/news/24776312/vladimir-putin-body-******-claims/ The Sun

Также был применен компьютерный алгоритм распознавания лица и движений тела. Исследование показало, что настоящий президент РФ был на параде в Москве 9 мая, а его дублеры во время инспекции Крымского моста (сходство 52%) и визита в Мариуполь.
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19.11.2023 11:10 Ответить
Штучний інтелект - дожилися програму для порівняльного аналізу стали називати штучним інтелектом. 52% - а це взагалі бімба , генетичний аналіз як роблять і то не пишуть 100% тому шо десь він може шось не догледіти - а тутка 52% і все точно двійник ( при тому шо в тексті який ви привели спочатку пишуть шо то дублери а вже в дужках написано про 52% ), такшо не тре "жовтий сніг" в писок пхати - ну не тре жовту пресу читати.
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19.11.2023 12:16 Ответить
 
 